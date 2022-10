Black Friday is in aantocht: let goed op voor oplichters

Online oplichting is een alledaagse zaak om op te letten als je enige tijd met het internet verbonden bent. Je moet echter echt alert zijn op oplichters tijdens de Black Friday-periode, want dan zijn er overal geweldige aanbiedingen, op de voet gevolgd door cybercriminelen. Hetzelfde geldt voor Cyber Monday. Het gevaar van financiële fraude en identiteitsdiefstal is enorm en daarom is het essentieel om gebruik te maken van cybersecuritytools om veilig online te gaan.

Er is voldoende software beschikbaar om de dreiging van online oplichters te trotseren dankzij deze speciale tools gericht op cyber security. Met een wachtwoordmanager kan je bijvoorbeeld al je wachtwoorden op één versleutelde locatie te bewaren, en dan heb je slechts een login nodig. Een VPN (opens in new tab) kan je daarnaast beschermen door een eigen beveiligde verbinding te creëren.

Waarom online oplichten?

Het korte antwoord is dat er veel gelegenheid is tijdens de Black Friday-periode voor criminelen om mensen te verleiden om hun financiële gegevens te geven.

Fraudeurs zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om creditcardnummers te bemachtigen en vervolgens het profiel van een persoon samen te stellen door ook hun e-mailadressen en telefoonnummers veilig te stellen, evenals rekeningnummers, als ze die te pakken kunnen krijgen. Met deze gegevens kunnen ze namens jou online producten en/of diensten aanschaffen en zelfs je identiteit stelen.

Waar moet je op letten

Er zijn bepaalde trends op het gebied van online criminaliteit die komen en gaan naarmate de technologie verandert om nieuwe bedreigingen te bestrijden, maar er zijn een paar consistente technieken die nog steeds worden gebruikt om je op te lichten. Een goed voorbeeld hiervan zijn de mailtjes met 'valse bestellingen.' Je krijgt een mail of sms waarin je gevraagd wordt om je bestelgegevens te controleren of de levering te wijzigen. Er zijn veel versies hiervan, maar dit is een gemakkelijke manier voor cybercriminelen om je gegevens te ontfutselen.

Hetzelfde geldt voor een criminelen die zich voordoen als een koerier. Een andere versie hierop is de scam waar ze een bericht achterlaten dat je een pakket niet hebt ontvangen. Je moet ook uitkijken voor winkels die online grote kortingen en/of cadeaubonnen aanbiedt via een link. Dit wil niet zeggen dat deze links altijd je oplichten, maar cybercriminelen maken wel vaak gebruik van deze methode om toegang te krijgen tot je computer, smartphone of tablet.

Helaas moet je ook soms oppassen voor neppe liefdadigheidsinstellingen die iemands goedaardigheid misbruiken om zo gegevens of geld te ontfutselen. Het is belangrijk dat je altijd kritisch bent bij websites die je wellicht willen oplichten, en Black Friday en Cyber Monday maken dit probleem alleen maar erger.

Hoe ga je de strijd aan met deze oplichters

Bovenaan je 'to do'-lijstje moet het updaten van je software staan. Als je die nog niet hebt, dan is het cruciaal om een goede wachtwoordmanager te installeren. Dit kan meteen een grote boost zijn voor je beveiliging online. Wachtwoorden zijn normaliter zeer makkelijk te raden, en daarom maakt een betaalde dienst het veel moeilijker voor cybercriminelen om aan jouw persoonlijke informatie te komen.

Wachtwoordmanagers zijn beschikbaar voor elk mogelijk apparaat, van desktops tot laptops en van smartphones tot tablets. Je kan al jouw wachtwoorden in een versleutelde kluis stoppen die ook verdachte activiteiten signaleren, en de manager krijgt ook voortdurend updates tegen nieuwe bedreigingen. Dit is een must-have als je je beveiliging wil opschroeven.

Versterk je internetbeveiliging

Het andere wat je moet doen, is ervoor zorgen dat je een betrouwbaar antivirus softwarepakket hebt. Up-to-date houden is ook cruciaal, dus zorg ervoor dat je een betaald abonnement hebt, zodat beveiligingsupdates altijd beschikbaar zijn. Dat betekent dat je nieuwe bedreigingen meteen kunt aanpakken.

Maak het geheel af met een VPN (opens in new tab) die een veilige online omgeving creëert voor je online activiteiten. Voeg al deze losse software bij elkaar en je zou een veel veiligere online ervaring moeten hebben. Hoewel je natuurlijk het hele jaar beveiligd zal zijn met een softwarepakket zoals dit, zal het echt nuttig blijken tijdens Black Friday en Cyber Monday. Als je voorzichtig moet zijn, is het fijn om een softwarepakket te hebben dat je beschermt ook al ben je een keer niet zo voorzichtig.

Totaalpakket

Naast het inschakelen van software is het ook verstandig om waar mogelijk geen onbeveiligde Wi-Fi-verbindingen te gebruiken, vooral als je gebruik maakt van gratis draadloze verbindingen in winkelcentra, winkels of andere openbare ruimten.

En als je toch het slachtoffer bent van cybercriminelen en oplichters, onderneem dan zo snel mogelijk actie. Verbreek alle communicatie met de oplichters en neem zo snel mogelijk contact op met de bank of creditcardmaatschappij. Probeer alle lopende betalingen zo snel mogelijk te annuleren en breng ook het bedrijf waar je hebt besteld op de hoogte.

Misschien wil je ook contact opnemen met de autoriteiten en zo nodig aangifte doen. Hopelijk komt het niet zover als je de juiste veiligheidsmaatregelen hebt getroffen, maar dit kan een optie zijn, zelfs als de criminele activiteit die jou treft slechts relatief klein lijkt te zijn.