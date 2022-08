Apple wil met Passkeys volledig af van wachtwoorden

Apple heeft meer details onthuld over zijn plannen om wachtwoorden uit ons dagelijks leven te verwijderen met Passkeys.

Passkeys werd tijdens WWDC 2022 in juni aangekondigd, maar veel informatie over hoe de nieuwe tool moet werken, kregen we niet.

Apple heeft zijn krachten gebundeld met Microsoft en Google onder de branchevereniging FIDO Alliance (opens in new tab) om wachtwoorden te vervangen door een geheel wachtwoordloos systeem. Dit moet onze internetveiligheid drastisch verbeteren. Elke fabrikant brengt in de komende maanden zijn eigen model uit, waarbij Apple’s Passkeys in de herfst wordt uitgebracht voor iOS 16 en macOS Ventura.

Hoe gebruik je Passkeys?

Passkeys zijn gebaseerd op public key cryptografie, een technische term voor het opslaan van een privé beveiligingssleutel op je apparaat naar keuze. In plaats van deze sleutel te delen om in te loggen, bevestigt jouw apparaat dat je de juiste sleutel hebt. Door middel van een handtekening (of iets anders) zal het systeem de login autoriseren.

Het feit dat de beveiligingssleutel op je apparaat is opgeslagen, wil niet zeggen dat het onmogelijk is om hardware te gebruiken buiten het Apple-ecosysteem. Apple’s wachtwoordmanager Keychain belooft alle apparaten met elkaar te synchroniseren, maar als je een ander type apparaat moet gebruiken, is het een kwestie van een QR-code scannen met bijvoorbeeld je iPhone.

Het is ook mogelijk om Passkeys te delen via Airdrop, zodat families of vrienden die accounts delen geen problemen zullen ondervinden.

Er zijn eerder al pogingen gedaan om wachtwoordloos te gaan, zoals met een fysieke sleutel, maar een digitale sleutel die je altijd bij je hebt, is een groot pluspunt.

Apple topmannen Darin Adler en Kurt Knight legden in een gesprek met Tom’s Guide (opens in new tab) uit hoe zaken als Face ID en Touch ID-verificatie al het gemak tonen van een iPhone. “Je hoeft geen nieuw apparaat aan te schaffen, maar je hoeft ook geen nieuwe gewoontes aan te leren.”

Het klinkt alsof Passkeys in eerste instantie voornamelijk browsergebaseerd is, maar tegelijkertijd zouden ontwikkelaars al bezig zijn om Passkeys in hun apps te integreren.

"Wachtwoorden zijn de sleutel tot het beschermen van alles wat we vandaag online doen, van communicatie tot onze financiën," zei Knight, "Maar ze zijn ook een van de grootste aanvalsmogelijkheden en beveiligingskwetsbaarheden waarmee gebruikers vandaag worden geconfronteerd."

"Het gaat hier niet om een toekomstdroom om wachtwoorden te vervangen," voegde hij eraan toe. "Dit is het begin van een traject om wachtwoorden volledig te vervangen, en het begint nu."