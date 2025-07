Spotify verwijdert AI-nummer dat onterecht werd toegeschreven aan een artiest die 36 jaar geleden overleed

Vorige week verscheen er op Spotify een nieuw countrylied genaamd “Together”, onder de officiële artiestenpagina van Blaze Foley, een countryartiest die in 1989 werd doodgeschoten. Het nummer klonk anders dan zijn eerdere werk, maar daar stond het toch: met afbeelding, credits en copyrightinformatie net als elke andere nieuwe single. Behalve dat dit geen opgedoken opname uit het verleden was; het was een door AI gegenereerd nummer.

Na meldingen van fans en Foley’s label, Lost Art Records, en een artikel van 404 Media, werd het nummer verwijderd. Een andere neptrack, toegeschreven aan de overleden countrylegende Guy Clark (overleden in 2016), werd eveneens offline gehaald.

Uit het onderzoek bleek dat de AI-tracks voorzien waren van copyrightvermeldingen die het bedrijf Syntax Error als eigenaar aanduidden, hoewel er weinig over dat bedrijf bekend is. Het tegenkomen van door AI gegenereerde nummers op Spotify is niet ongewoon, want er bestaan volledige afspeellijsten met AI lo-fi beats en ambient chillcore die miljoenen streams genereren. Maar die tracks verschijnen doorgaans onder verzonnen artiestennamen en vermelden meestal het feit dat ze door AI zijn gemaakt.

De toeschrijving is wat de zaak rond Foley zo ongebruikelijk maakt. Een door AI gegenereerd nummer dat op de verkeerde plek wordt geüpload en onterecht wordt gekoppeld aan echte, overleden artiesten is een flinke stap verder.

Het idee dat AI-muziek zomaar kan opduiken in de officiële discografie van overleden artiesten, zonder dat hun families of platenlabels daarvan op de hoogte zijn, is behoorlijk zorgwekkend. Zeker als dat gebeurt op een groot platform als Spotify, dat zulke dingen normaal gesproken zou moeten opvangen.

Muziek en AI

Spotify liet weten dat het AI-nummer werd geüpload via SoundOn, een muziekdistributeur van TikTok. Volgens het platform schond het nummer hun regels rond misleidende content, zoals het zich voordoen als een andere artiest. “Dit is niet toegestaan,” zei Spotify tegen 404 Media. “We nemen actie tegen distributeurs die dit soort fraude niet aanpakken en bij herhaaldelijke of ernstige overtredingen worden ze permanent verwijderd.”

Dat het nummer offline is gehaald, is goed nieuws. Maar het feit dat het überhaupt online kwam, wijst op een groter probleem. Spotify verwerkt dagelijks tienduizenden tracks en vertrouwt daarbij sterk op automatisering. Zolang een bestand technisch klopt, wordt de herkomst amper gecontroleerd. Dat is niet alleen een artistiek probleem, maar ook een ethisch en economisch vraagstuk. Als AI zomaar muziek kan genereren in naam van overleden artiesten, zonder degelijke controle, wie krijgt dan nog de eer en de royalties?

Ook platforms als Apple Music en YouTube worstelen met het filteren van deepfakes. AI-tools als Suno en Udio maken het steeds makkelijker om in een paar seconden een compleet lied te genereren. Oplossingen zoals watermerken of verificatie zijn er wel, maar vergen tijd en inspanning. Juist dit is iets waar snelle uploadplatforms niet altijd op zitten te wachten.