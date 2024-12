12 dagen kerst: win de devolo Wi-Fi 6 Repeater 5400

TechRadar is in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om leuke gadgets te winnen. Vandaag ligt er een pakketje van Devolo onder de kerstboom. Je maakt namelijk kans op de devolo Wi-Fi 6 Repeater 5400 ter waarde van 150 euro. In aanloop naar kerst geven we elke dag een mooie technologieprijs weg aan één gelukkige winnaar. Houd onze homepage de komende dagen dus goed in de gaten!

Als je wifiverbinding niet alle hoeken van het huis bereikt, is de Repeater 5400 van devolo een van de opties die je zeker moet overwegen. De repeater behaalt maximale datasnelheden van 5.400 Mbps (gecombineerd over de 2,4GHz- en 5GHz-banden). Het is bovendien fijn dat de range-extender beschikt over wifi 6, waardoor hij geschikt is voor toekomstige apparaten met deze technologie.

Devolo belooft bij zijn range-extenders een succesrecept voor je wifiverbinding: binnen vijf minuten moet je het netwerk kunnen opzetten. Gelukkig is dat niet ingewikkeld. “Het is een kwestie van aansluiten, knoppen indrukken en klaar”, schrijft de fabrikant op zijn website. Gebruik je al andere devolo-apparatuur in huis, dan kun je de Repeater 5400 ook inzetten om de mesh-opstelling compleet te maken. Zo kun je naadloos door je huis lopen zonder plots je wifiverbinding te verliezen.

Heb je nog geen wifinetwerk in huis (of in een specifieke ruimte), dan kan de Repeater 5400 ook fungeren als access point. Hiervoor kun je een ethernetkabel aansluiten en de range-extender als router gebruiken. Voor het beheren van het netwerk kun je terecht in de webinterface, maar het is nu ook mogelijk om dit via je smartphone te doen.

