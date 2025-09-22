De GoPro Max 2 verschijnt volgende week samen met een mysterieuze camera

Het heeft lang geduurd voor de nieuwe GoPro Max 2, want de originele GoPro Max 360-graden camera verscheen al in 2019 en de GoPro Max 2025 was slechts een update. Nu weten we dat het toestel op dinsdag 23 september wordt gelanceerd, samen met nog een nieuwe GoPro-camera.

Op de officiële socialmediakanalen van GoPro kun je de aankondiging van de lanceringsdatum bekijken, evenals een teaser van wat er komt. Een van de camera’s die we in de teaser zien, komt overeen met officiële afbeeldingen van de GoPro Max 2 die al eerder zijn vrijgegeven.

Minder duidelijk is welke tweede camera in de teaser wordt getoond. Volgens New Camera (via Notebookcheck) gaat het om de GoPro Lit Hero, een budgetvriendelijke 4K-actioncam en dus niet, zoals velen verwachtten, de GoPro Hero 14 Black.

Het lijkt erop dat het nieuwe model de opvolger is van de GoPro Hero die afgelopen september verscheen, maar dan met de toevoeging van heldere ledlampjes aan de voorkant van het toestel. Die lampjes zijn ook te zien in het teaserfilmpje dat GoPro heeft gedeeld.

Specs

9.23.25 | 6AM PT | https://t.co/TVN7zvHdVf#GoPro pic.twitter.com/BwBhU8L8tQSeptember 20, 2025

Terwijl we de uren aftellen tot dinsdag, heeft de bekende tipgever Igor Bogdanov een stortvloed aan specificaties en gelekte afbeeldingen van de GoPro Max 2 gedeeld, bovenop de informatie die eerder al was uitgelekt.

Naar verluidt krijgt de nieuwe GoPro Max 2 een videokwaliteit tot 8K, met 10-bit kleurondersteuning en slowmotion-modi. Ook videostabilisatie wordt genoemd, samen met een 29MP-sensor.

De GoPro Max 2 zou in totaal zes ingebouwde microfoons hebben voor 360-graden stereogeluid, en is waterdicht tot vijf meter zonder extra behuizing. Daarnaast komt er ondersteuning voor Bluetooth-microfoons om audio op te nemen.

Tel daar alle gelekte afbeeldingen bij op, en deze aankomende GoPro-camera is inmiddels bijna volledig onthuld.