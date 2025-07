DJI Osmo 360-leak suggereert dat de nieuwe 360-camera het beste model van Insta360 kan verslaan

Er ontstaat dit jaar een flinke strijd tussen 360-camera's dankzij de release van Insta360's X5, maar (waarschijnlijk) ook eindelijk meerdere concurrenten. Nu geeft een nieuwe leak rondom een van deze mogelijke concurrenten, de zogenaamde DJI Osmo 360, ons een blik op hoe dit model kan vergelijken met de topklasse Insta360 X5.

Het gaat hier om een gelekte verpakking voor de nieuwe camera van DJI. Afbeeldingen van deze verpakking werden gedeeld door de betrouwbare leaker Quadro_News op X (zie de post hieronder). De afbeeldingen tonen wat lijkt op de uiteindelijke verpakking voor DJI's eerste 360-camera. Dit is een vrij uitgebreid lek, want op de verpakking staat dus een hele lijst met specs voor de Osmo 360. Op papier zien deze specs er iets beter uit dan die van de marktleider.

Ondanks de grote hoeveelheid specs die nu bekend zijn, blijft het wel onduidelijk wat de sensorgrootte van deze camera zal zijn. Aan de achterkant van de verpakking staat wel dat de Osmo 360 de mogelijkheid heeft voor '1-inch 360 imaging'. Verder naar beneden op de verpakking staat echter ook in de kleine letters: "Bij het opnemen van 360-content, gebruikt de CMOS-sensor van de Osmo 360 een imaging-oppervlak equivalent aan dat van een 1-inch CMOS-sensor".

Wat dit precies betekent is nog onduidelijk. Eerdere leaks suggereerden dat de Osmo 360 vierkante sensoren zou kunnen hebben. Dat zou het "equivalent aan"-gedeelte kunnen verklaren. Hoe dan ook, waarschijnlijk krijgen we pas bij de lancering meer duidelijkheid over deze sensor.

👉It's official now! DJI Osmo 360 packaging. Thanks to my readers 🫶🏼#djiosmo360 pic.twitter.com/aBhxZArqF0July 18, 2025

De rest van de gelekte specs suggereren dat dit een sterke concurrent voor de Insta360 X5 wordt (zie de lijst met specs hieronder). De Osmo 360 lijkt ondersteuning te krijgen voor een 10-bit kleurdiepte. Als dat klopt, zou hij iets meer flexibiliteit kunnen bieden bij de bewerking van de videobeelden dan zijn Insta360-rivaal.

We zien bij de specs ook een mogelijkheid voor 120MP-foto's staan en een geclaimde batterijduur die erg indrukwekkend lijkt, aangezien deze specifiek van toepassing zou zijn bij filmen in 8K/30p.

Hoe zit het dan met de prijs? Hier had @JasperEllens iets over te zeggen op X. De gelekte Osmo 360-verpakking was te zien in een Australische winkel, dus de prijs die te zien was, geldt natuurlijk ook voor die regio. Het ging om een startprijs van 759 Australische dollar voor de standaard bundel. Het valt nog te bezien wat voor europrijs er gehanteerd wordt, maar in theorie zou hij erg competitief geprijsd moeten zijn ten opzichte van de Insta360 X5.

De standaard bundel voor de X5 is te koop vanaf 589,99 euro en daar zitten verder geen accessoires zoals een extra batterij, oplaadcase, selfiestick of lensbeschermers bij. Die dingen vind je wel weer in de 'Essentials'-bundel (699,99 euro). De standaard bundel voor de X5 kost overigens in Australië 929,99 dollar, dus het zou kunnen dat de Osmo 360 toch wel flink wat goedkoper wordt.

DJI Osmo 360 vs Insta360 X5?

(Image credit: Future | Sam Kieldsen)

Natuurlijk gaat het bij 360-camera's om meer dan alleen de specs. De software is bijvoorbeeld ook enorm belangrijk voor de gebruikerservaring. Zo is het bewerkingsproces ook een essentieel onderdeel om je beelden in 360 graden om te zetten naar traditionelere "platte" beelden.

Deze gelekte specs en prijs lijken in ieder geval te suggereren dat DJI meteen erg competitief wil zijn bij het betreden van de markt voor 360-camera's. Dat komt ook niet echt als een grote verrassing. Insta360 is al jaren de marktleider binnen de wereld van 360-camera's en de vijfde generatie van zijn flagship is ook weer een uitstekend apparaat, dus de DJI Osmo 360 moet wel een indrukwekkende camera met een goede prijs-kwaliteitverhouding zijn om te kunnen concurreren.

Swipe to scroll horizontally Zogenaamde DJI Osmo 360-specs vs Insta360 X5-specs Row 0 - Cell 0 DJI Osmo 360 (zogenaamde specs) Insta360 X5 Sensor "1-inch 360 imaging" 2 x 1/1,28-inch sensors Max. videoresolutie 8K/30p 8K/30p Bit-diepte / formats 10-bit, D-Log M 8-bit, I-Log Fotoresolutie 120MP 72MP Batterijduur 100 minuten (bij 8K/30p-opnames) 185 minuten (bij 5,7K/24p-opnames) Prijs (in Australische dollars) 759 dollar (Standaard combo), 989 dollar (Adventure combo) 929 dollar (Standaard bundel), 1.109 dollar (Essentials bundel)

Als de Osmo 360 inderdaad de Insta360 X5 op sommige vlakken weet te verslaan (10-bit-opnames, betere prestaties bij weinig licht), en dat voor een lagere prijs, dan is dat natuurlijk goed nieuws voor mensen die op zoek zijn naar een 360-camera. Het kan dan wel slecht nieuws zijn voor GoPro, die naar verwachting binnenkort de Max 2 zal lanceren.

Insta360 lijkt in ieder geval een wat defensieve positie in te nemen. Recent lanceerde het bedrijf nog een firmware-update met een grote boost voor de batterijduur van zijn flagship-camera, plus een aantal nieuwe accessoires en een nieuwe 'BMW Motorrad Edition' van de X5 voor motorrijders. Er lijkt dus steeds meer concurrentie te verschijnen binnen deze markt en dat is natuurlijk alleen maar goed voor de consument.