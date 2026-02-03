Nieuwe leak suggereert dat er een goedkopere Nothing-koptelefoon onderweg is

Als je al een fan was van de typische Nothing-designstijl, dan kwam het unieke design van de eerste koptelefoon van het bedrijf, de Nothing Headphone (1), waarschijnlijk niet echt helemaal als een verrassing. Het design van die koptelefoon sluit in ieder geval heel erg aan bij de rest van de Nothing-producten.

De Headphone (1) was echter een premium koptelefoon, maar Nothing staat bij zijn smartphones bekend om zowel meer premium als meer budgetvriendelijke modellen. Het klinkt dus ook wel logisch dat een nieuw gerucht nu suggereert dat er ook een budgetkoptelefoon van het merk onderweg is.

Het bedrijf gaf eerder zelf al aan dat het zich in 2026 meer wil focussen op over-ear koptelefoons en volgens een nieuwe leak is er dus in ieder geval een goedkopere koptelefoon onderweg. Gezien onze ervaringen met Nothings goedkopere oortjes, zou dit wel eens een erg sterk budgetmodel kunnen worden.

De betrouwbare leaker Billbil-kun (via Notebookcheck) heeft inmiddels redelijk wat informatie gedeeld over de koptelefoon die volgens hem de 'Nothing Headphone (a)' zal heten. Die naam klinkt ook wel logisch, aangezien de goedkopere oortjes van het merk de 'Nothing Ear (a)' heten.

🚨 NEW RELEASE 🚨Nothing’s next headphones should land with a surprisingly low launch price🎧 Nothing Headphone (a)Get a preview on the latest details, including:💶 Pricing in EUR & GBP📅 Release Date⏲️ Pre-order & Announcement timelinehttps://t.co/UNyYxQoTGGFebruary 1, 2026

Volgens de leak zal de Headphone (a) uitkomen op 12 maart 2026, nadat hij wordt aangekondigd op 5 maart. Die aankondigingsdatum is mogelijk ook de datum wanneer we voor het eerst de Nothing Phone (4a) te zien krijgen.

De koptelefoon zal schijnbaar 159 euro kosten en beschikbaar zijn in het wit, zwart, roze en geel. De goedkopere modellen van Nothing hebben meestal ook wel wat kleurrijkere opties, dus dat klinkt zeker geloofwaardig. Mogelijk zal de gele kleuroptie ook lijken op de gele kleurvariant van de Nothing Ear (a).

Dat is in principe de belangrijkste informatie uit deze leak. Wel ontkracht Billbil-kun ook nog een eerder gerucht van een andere bron dat suggereerde dat de Headphone (a) gewoon een Headphone (1) zou zijn, maar dan met een plastic behuizing in plaats van een aluminium behuizing. Deze flink lagere prijs suggereert dat dat toch wel erg onwaarschijnlijk is.

Een traditioneler design?

Nothings designstijl is iets waar je van moet houden. De producten van het merk zien er in ieder geval altijd redelijk uniek uit, maar niet iedereen zal een grote fan zijn van de vrij aparte designkeuzes. Dat was ook het geval bij de Headphone (1). In onze review stond "verdeelde meningen over het ontwerp" dan ook bij de minpunten, omdat de koptelefoon daardoor zeker niet voor iedereen is.

De vraag is nu of de Headphone (a) ook weer een erg uniek design krijgt. Misschien denk je dat dat erg voor de hand liggend is, gezien de reputatie van Nothing, maar als je kijkt naar de meeste budgetkoptelefoons op de markt, dan zie je toch wel vooral veel "saaie" designs. Een unieker design kost echter al gauw meer geld om te ontwikkelen en die extra kosten kunnen doorberekend worden aan de consument.

Het zou fijn zijn als we voor die zogenaamde prijs van 159 euro voornamelijk een focus op goede audio krijgen, ook als dat betekent dat het design een beetje saai is voor een Nothing-product. Nothing is immers ook goed in het ontwikkelen van handige features en een goede audiokwaliteit voor de prijs. Er is natuurlijk altijd nog de duurdere Headphone (1) voor mensen die wel op zoek zijn naar een unieke koptelefoon. Daarnaast zijn aparte kleuropties (zoals bijvoorbeeld dus geel) ook nog een manier om het design toch iets meer te laten opvallen.

Toch lijkt de Nothing Headphone (a) overigens nog steeds ongeveer dubbel zoveel te kosten van wat de meeste koptelefoons die we echt als budgetmodellen beschouwen kosten. We weten dus niet of dat betekent dat er toch een deel van die extra kosten naar een uniek design gaan of dat het bedrijf zich echt voornamelijk op goede audio en features zal focussen. In dat laatste geval kan dit wel eens een erg interessante koptelefoon worden binnen zijn prijsklasse. We komen er mogelijk op 5 maart dus achter wat we precies kunnen verwachten.