"Hier wacht ik al jaren op": Sonos-app krijgt update die veelgevraagde functies toevoegt

Sonos-gebruikers hebben binnenkort misschien geen apps van derden meer nodig. De officiële app krijgt namelijk een belangrijke update die nu wordt uitgerold. Het is een gefaseerde uitrol, dus niet iedereen krijgt de update meteen. Hij zou binnen twee weken wel overal beschikbaar moeten zijn. De update is echter optioneel en je moet hem handmatig downloaden.

Op Reddit zegt Sonos het volgende: "We hebben een nieuwe Sonos-app-update en het is een grote." Naast de gebruikelijke bugfixes zijn er aanzienlijke verbeteringen aan de interface en, op iOS, ook een nieuwe volume-interface.

Volgens ShaunFromSonos hoef je niet langer dan twee weken te wachten op de update voor iOS of Android. Als je automatische updates hebt ingeschakeld, ontvang je de update zodra deze beschikbaar is voor je apparaat. Zodra je versie 87 van de app hebt, moet je wel nog "Verbeterde navigatie inschakelen" in de instellingen activeren.

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Sonos zegt dat dit pas de standaard wordt nadat het uitgebreid is getest. Als gebruikers er enthousiast over zijn en geen grote technische problemen ondervinden, zou het later wel de standaardinstelling kunnen worden.

Wat is er nieuw?

Deze update van Sonos-app biedt een duidelijke navigatie met tabbladen die beter past bij Android en iOS. Er zijn vanaf nu knoppen die duidelijk aangeven wat is geselecteerd en prominentere opties voor Home, Systeem en Zoeken.

Met de app kun je nu ook direct speakers en kamers opnieuw rangschikken. Je kunt ze sorteren op alfabetische volgorde, op gebruiksfrequentie en op welke speakers momenteel audio afspelen. Je kunt ook je favoriete speakers vastzetten voor snelle toegang.

Op iOS is er een nieuwe volumeschuifknop die groter wordt wanneer je hem gebruikt. Het exacte volume wordt in de schuifregelaar weergegeven, zodat je precies kunt zien welk niveau je hebt geselecteerd.

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De eerste reacties lijken tot nu toe vrij positief, waarbij één gebruiker opmerkt dat de zoekfunctie op Android veel sneller lijkt. Sonos is verder actief op zoek naar feedback. Als je de update al hebt, horen ze graag via Reddit wat je ervan vindt.

Sonos meldt ten slotte dat bediening via het vergrendelscherm binnenkort beschikbaar wordt voor iOS, een langverwachte functie die reeds beschikbaar is voor Android.