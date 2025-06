Sony WH-1000XM6 scoort extra punten dankzij makkelijker herstelbare onderdelen

De Sony WH-1000XM6 werd een paar weken geleden gelanceerd en is een succesje. Nu is er nog een reden om te investeren in deze koptelefoon: hij is makkelijker te repareren dan eerdere modellen.

Volgens de experts van iFixit "lijkt Sony bewust moeite te hebben gedaan om de WH-1000XM6 met het oog op reparatie te ontwerpen", en dat is te merken aan de aanpassingen in de constructie van de hoofdtelefoon.

Het belangrijkste, aldus iFixit, is dat de batterij nu is vastgezet met twee schroeven in plaats van met dubbelzijdige lijm, zoals bij de Sony WH-1000XM5 die in 2022 werd uitgebracht.

Ook de modulaire driverplaat in het midden is eenvoudig te vervangen, zegt iFixit. Er komt geen lijm aan te pas, en het onderdeel is toegankelijk zonder het risico andere interne componenten te beschadigen.

Gemakkelijk toegankelijke onderdelen

Sony's WH-1000XM6 Teardown! A Repair Friendly Upgrade! - YouTube Watch On

iFixit meldt ook dat de USB-C-poort, de audiojack en waar de knoppen zitten "gemakkelijk toegankelijk" zijn en dat maakt reparaties eenvoudiger. Het idee is dat als één onderdeel van de Sony WH-1000XM6-hoofdtelefoon defect raakt, je niet meteen het hele apparaat hoeft te vervangen.

Het is echter niet alleen maar goed nieuws op het gebied van repareerbaarheid: volgens iFixit is er weinig verbetering te zien aan de hoofdband. Als daar een probleem mee is, zul je waarschijnlijk alsnog een nieuw exemplaar moeten aanschaffen.

Natuurlijk, als we zeggen dat de Sony WH-1000XM6 makkelijker te repareren is, betekent dat nog steeds dat je enige technische kennis en gespecialiseerd gereedschap nodig hebt. Toch is de klus nu eenvoudiger geworden, of je het nu zelf doet of het laat uitvoeren door een reparatiewinkel.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Op de website van iFixit vind je volop advies over hoe je de Sony WH-1000XM6-hoofdtelefoon (en allerlei andere apparaten) kunt repareren. Maar als je de voor- en nadelen van deze hoofdtelefoon afweegt, kun je de verbeterde repareerbaarheid alvast aan het lijstje met pluspunten toevoegen.