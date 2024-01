OnePlus Buds 3 leak belooft topklasse audio voor een aantrekkelijke prijs

Er is online nieuwe informatie verschenen over de OnePlus Buds 3 en deze informatie onthult dat deze oortjes misschien vergelijkbare prestaties kunnen gaan leveren als de OnePlus Buds Pro 2, terwijl ze tegelijkertijd ook goedkoper zullen zijn.

Deze leak komt vanuit de Duitse tech-website Allround-PC (en 9To5Google heeft de leak vertaald). Volgens het verslag zullen beide oortjes een 6 mm tweeter en een 10,4 mm woofer hebben. Met de oplaadcase erbij zullen ze 44 uur aan batterijduur bieden en dat is vijf uur meer dan de Buds Pro 2 bieden. Andere opmerkelijke features van de Buds 3 zijn ondersteuning voor '3D Sound' (ruimtelijke audio), LHDC 5.0 voor streamen met een lage latency, Google Fast Pair en 48 dB aan actieve noise-cancelling. Alles wat we tot nu toe hebben opgenoemd vind je ook terug op de Buds Pro 2, alleen hebben die oudere oortjes wel iets grotere 11 mm woofers voor hun basgeluid.

Het is nog niet bekend of de twee modellen verder nog meer vergelijkbare features zullen hebben, maar 9To5Google geeft wel aan dat de OnePlus Buds 3 niet meer het woord 'Pro' in hun naam hebben en dat dit daarom meer een soort vervolg op eerdere releases kan zijn. Toch zou het nieuwe paar oortjes vergelijkbare, en misschien zelfs dezelfde, mogelijkheden kunnen hebben als de Buds Pro 2.

Goedkoper dan verwacht

Ondanks het feit dat deze oortjes misschien de directe opvolgers worden van een premium paar oortjes, kunnen de Buds 3 misschien wel goedkoper worden dan de vorige generatie. Het verslag claimt dat de Buds 3 met een prijs van 99 euro zullen worden gelanceerd in Europa. Dat is een stuk goedkoper dan de 179 euro die je moet betalen voor de OnePlus Buds Pro 2. De oortjes zullen schijnbaar beschikbaar zijn in de kleuren 'Space Gray' en 'Clear Sea Blue'.

Qua design lijken de Buds 3 de afgelopen paar weken flink te zijn veranderd. Gelekte CAD-renders van de oortjes uit halverwege december toonde een gesegmenteerde look voor elk oortje en een eivormige oplaadcase. Sindsdien heeft OnePlus zelf ook officiële beelden gedeeld van de nieuwe Buds. Dat gesegmenteerde design was toen ineens weg. Elk oortje lijkt nu dus gewoon uit één stuk te bestaan en de oortjes zitten daarnaast ook in een standaard rechthoekige oplaadcase.

Aan het einde van het verslag wordt nog vermeld dat de OnePlus Buds 3 naar verwachting uit zullen komen op 23 januari, ten tijde van de wereldwijde lancering van de aankomende OnePlus 12- en OnePlus 12R-smartphones.

Als je geïnteresseerd bent in een nieuwe OnePlus-smartphone, bekijk dan vooral onze lijst van de beste OnePlus-smartphones met al de beste premium en budgetvriendelijke modellen van het merk.