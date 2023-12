OnePlus bevestigt dat de OnePlus Buds Pro 3 op 4 januari arriveren

Als je momenteel op zoek bent naar een paar van de beste draadloze oortjes, dan kan je misschien beter nog even wachten tot 4 januari voordat je een beslissing maakt. Dat is namelijk wanneer OnePlus zijn nieuwste paar flagship oortjes zal lanceren en het bedrijf belooft dan ook echt een geluidskwaliteit van flagship-niveau.

Dit nieuws komt vanuit een officiële post van OnePlus op het Chinese sociale netwerk Weibo (via 9to5Google). We hebben wel een beetje moeten vertrouwen op Google Translate om erachter te komen wat er precies bevestigd werd, maar het gaat vrijwel zeker om de OnePlus Buds Pro 3.

Onze OnePlus Buds Pro 2 review is grotendeels erg positief over de draadloze oortjes die OnePlus in februari van dit jaar lanceerde, maar er was zeker ruimte voor verbetering. We zijn dan ook erg benieuwd naar wat OnePlus dit keer te bieden zal hebben.

We hebben verder nog niet heel veel informatie gekregen over deze oortjes, maar we kunnen dankzij een officiële afbeelding wel al duidelijk zien dat ze beschikbaar zullen zijn in het zwart en in het blauw. Het design lijkt niet veel te zijn veranderd, al lijkt het nieuwe paar een iets glanzendere afwerking te krijgen.

Nog meer OnePlus-apparaten onderweg?

Die lanceringsdatum van 4 januari is ook de datum waarop we de onthulling van de OnePlus 12R verwachten (ook bekend als de OnePlus Ace 3) in China. Die telefoon zal echter wel pas internationaal beschikbaar zijn vanaf 23 januari en datzelfde geldt dus misschien ook voor deze nieuwe oortjes.

Het lijkt erop dat deze draadloze oortjes niet dezelfde oortjes zijn waar we eerder deze maand gelekte beelden van zagen. Die beelden zouden namelijk van de OnePlus Nord Buds 3 zijn, een paar draadloze oortjes dat als het goed is een veel budgetvriendelijkere prijs zal krijgen.

De OnePlus Buds Pro 2 kostte oorspronkelijk overigens ook "maar" 179 euro, dus dat waren al niet de duurste draadloze oortjes. We verwachten dat de OnePlus Buds Pro 3 een vergelijkbare prijs zullen krijgen bij hun lancering.

Een video van leaker Evan Blass (via Android Central) toonde ons ook al wat er precies in de doos zit bij de OnePlus Buds Pro 3 en er is ook een korte video inbegrepen waarin je een demonstratie ziet van de touchbediening op de oortjes.