Gelekte renders tonen een nieuwe Lenovo-tablet met een grote JBL-speaker achterop

Er zijn tegenwoordig speakers in allerlei soorten en maten te vinden en een nieuwe leak toont dan ook een nieuwe JBL-speaker in de vorm van een tablet. Oh wacht, het is gewoon een Lenovo-tablet met een flinke JBL-speaker achterop. Gezien het formaat van de speaker, vergeleken met normale laptopspeakers, kan je dit apparaat misschien eigenlijk wel als beide opties zien.

De bekende leaker Evan Blass heeft op X een aantal renders gedeeld van wat waarschijnlijk de aankomende Lenovo Tab Plus Gen 2 is. De meest opvallende feature is de gigantische speakergrille achterop de tablet.

De meeste tablets hebben hier en daar wat kleine speakers verstopt in de randen , waaronder de eerste generatie Tab Plus, maar dit design is toch even wat anders. In de gelekte renders zien we een vrij dikke speaker-unit uit de achterkant van de tablet steken.

Het artikel gaat hieronder verder.

Lenovo Tab Plus Gen 2 pic.twitter.com/ZVDhMw6jjrMarch 9, 2026

Als je de renders goed bekijkt, zie je achterop dus ook een JBL-logo. Dat betekent waarschijnlijk dus dat de speakers hier getuned zijn met hulp van de fabrikant van speakers zoals de Flip 7. Dat komt niet echt als een grote verrassing, want het vorige model had ook al acht speakers van het merk. Die speakers zaten echter verwerkt in het frame van de tablet en staken niet op deze manier uit aan de achterkant.

Er zijn nog twee andere opvallende elementen te zien in deze renders. Ten eerste zien we hier een kickstand waarmee je de tablet gemakkelijk op een tafel kan zetten. Dat is ook wel handig, want als je hem zonder kickstand zou neerleggen, wordt de audio recht tegen de tafel, je schoot of de bank afgespeeld. Daarnaast valt het ook op dat de volumeknoppen en de aan/uit-knop ook achterop zitten. Dat toont ook meteen hoe ver de speakermodule uitsteekt. Normaal zou je namelijk geen knoppen achterop zetten, want dan bestaat er een kans dat die per ongeluk worden ingedrukt als je de tablet neerlegt. Blijkbaar steekt de speaker ver genoeg uit dat je daar geen last van zou moeten hebben.

Blass noemde helaas verder geen specs voor de nieuwe tablet, maar gezien deze grote speaker verwachten we verder voornamelijk een goed scherm en niet per se de krachtigste specs. Je hebt namelijk niet de krachtigste chip en grootste hoeveelheid RAM nodig om gewoon van je favoriete films en series te genieten. Maar wie weet waar deze tablet ons nog meer weet te verrassen.

Focus op entertainment

(Image credit: Future)

Je eerste gedachte bij het zien van deze tablet is misschien dat het er nogal vreemd uitziet. Dit design is niet echt wat je verwacht bij een tablet, dus waarom heeft Lenovo hiervoor gekozen? Nou, de Tab-serie van het merk heeft al langer een duidelijke focus en dit sluit daar eigenlijk wel redelijk goed bij aan.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Net als de Fire-tablets van Amazon zijn de Tab's van Lenovo echt speciaal ontworpen voor entertainment. Andere modellen zoals de Lenovo Idea Tab Pro en de Lenovo Tab P12 Pro kregen daarom ook al geweldige speakers en displays. Daarnaast zijn er nog de Legion-tablets van het merk die zich dan weer specifiek op gaming focussen.

Hoewel veel fabrikanten van tablets zich focussen op een geweldige beeldkwaliteit, zijn het de speakers die bij Lenovo het verschil maken. Het merk verwerkt verrassend veel speakers in zijn apparaten en krijgt meestal hulp van bekende audiobedrijven voor de tuning.

De grote JBL-module achterop deze nieuwe tablet zal waarschijnlijk bij gebruik ook niet echt in de weg zitten. We zien op de afbeeldingen namelijk ook een kickstand en de tablet lijkt dus ontworpen te zijn om neer te zetten. Dat is niets nieuws voor Lenovo, want de Yoga Tab 13 had bijvoorbeeld ook een ingebouwde kickstand, en zelfs een micro-HDMI-poort, waardoor je hem met andere apparaten kon verbinden.

Hoewel de grote speaker achterop de Tab Plus Gen 2 het apparaat dus bijna doet lijken op een soort hybride speaker en tablet, blijft het toch wel echt duidelijk een tablet. Hij zal alleen speciaal ontworpen zijn om een zo goed mogelijk geluid te bieden bij het bekijken van je favoriete films en series. Maar niets weerhoudt je er natuurlijk van om hem rond het huis ook als speaker te gebruiken als dit systeem effectief genoeg blijkt te zijn.