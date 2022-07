(opens in new tab)

De Lenovo Tab P12 Pro is goed, maar niet geweldig - zeker niet in de meedogenloze markt voor Android-tablets. Deze relatief krachtige tablet heeft een high-res scherm en een stylus, wat handig is voor bepaalde taken. De P12 Pro mist echter een paar onderscheidende functies qua software en hardware die de tablet goed zou kunnen gebruiken.

Review in een notendop

Lenovo beschikt over enkele van de beste Android-tablets die vandaag beschikbaar zijn. Ook de Tab P12 Pro is een goede tablet, maar hij valt een beetje buiten de boot. Het is geen midranger, maar ook net niet premium.

Tijdens onze tests voor deze Lenovo Tab P12 Pro review verlangde we stiekem naar de Yoga Tab 13 van Lenovo, want die tablet is goedkoper en echt een ster qua entertainment.

Misschien wel het belangrijkste kenmerk van de P12 Pro is het scherm. De P12 Pro heeft een 12 inch AMOLED-scherm met 2K resolutie die goed tot zijn recht komt tijdens gamen en het streamen van content.

De P12 Pro is een behoorlijk krachtige tablet met zijn Snapdragon 870. Deze chip levert dezelfde kracht als de premium Snapdragon 8 Gen 1, maar zonder de oververhitting of batterij-problemen. Het is een goede tablet voor gaming en intensieve werk-gerelateerde applicaties.

Hardware is één ding, maar het voelt alsof de Lenovo Tab tekortschiet op het gebied van software, wat net zo belangrijk is bij tablets. De tablet gebruikt stock Android, en dat is alles behalve ideaal voor tablets, en functies voor de meegeleverde stylus ontbreken.

De Lenovo Tab kan gezien worden als een rivaal voor Samsung’s Android-tablets. De P12 Pro zit tussen de Galaxy Tab S8 en Tab S8 Plus qua prijs en grootte, en net zoals die twee heeft de Lenovo een goed scherm, een premium chipset en een stylus.

De Lenovo Tab ontbreekt het wel aan belangrijke functies om zijn concurrenten te slim af te zijn. Samsung komt altijd met een krachtige chip en handige apps die optimaal gebruikmaken van de stylus en iPads beschikken over iPadOS en een grote verscheidenheid aan apps.

De P12 Pro heeft geen specifieke functies waarmee het potentiele klanten aan zich kan binden, en de tablet is bovendien redelijk duur. Zelfs de eerder genoemde Yoga Tab heeft een ingebouwde kickstand, een micro HDMI-poort en indrukwekkende luidsprekers. De P12 Pro is een goede keuze als je een tablet nodig hebt voor onderwerp, of eentje met een stylus, maar er zijn veel alternatieven op de markt die je misschien wat meer aanspreken.

Lenovo Tab P12 Pro: Prijs en beschikbaarheid

De Lenovo Tab P12 Pro kost 850 euro voor de enkele configuratie met 6GB RAM en 128GB opslag. De tablet is te vinden bij de meeste Nederlandse winkels.

Dat prijskaartje maakt het duurder dan de Yoga Tab 13 die rond de 650 euro kost, en zit qua concurrentie tussen de Samsung Galaxy Tab S8 en Tab S8 Plus.

De tablet zou met een lagere prijs een goede optie zijn, maar nu is de P12 Pro wellicht net te duur.

Waarde: 3/5

Lenovo Tab P12 Pro: Design

Sluit je ogen en stel je een doorsnee tablet voor. Heb je een goed beeld gekregen? Nou, open je ogen en je zal er achter komen dat de Lenovo Tab P12 Pro bijna precies eruit ziet als je typische tablet. Niks speciaals op visueel gebied.

Vergeleken met andere tablets die momenteel te koop zijn, heeft deze Lenovo een vrij breed scherm. De afmetingen zijn 285,6 x 184,5 x 5,6mm (ja, hij is echt dun) en hij weegt 565g. Er is een vingerafdrukscanner en volumeknop, en ook een USB-C-poort - maar geen 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting, wat we graag hadden gezien.

Omdat de tablet vrij dun is, raden we wel aan om een hoesje aan te schaffen. Wij vonden het een beetje eng om de tablet onbeschermd in de tas te doen. De randen zijn vrij dun en de selfiecamera zit aan de bovenkant (als je de tablet in de breedte vasthoudt).

De primaire camera zit op de achterkant in een ‘camerahobbel’ die vrij groot is voor een tablet. De achterkant heeft ook een magnetische strip waar je de stylus aan kan ‘plakken’, en de stylus wordt daar ook opgeladen. In tegenstelling tot sommige tables waar de stylus op één specifieke plek hoort, heb je meer opties op de Lenovo. Dit is erg handig voor wanneer je haast hebt, of gewoon geen zin hebt om precies te zijn. Het nadeel is wel dat je hierdoor de tablet niet plat kan neerleggen als de stylus opgeladen wordt.

De Lenovo Tab is vrij licht voor zijn formaat. We zien deze tablet dan ook als een nuttig apparaat voor studenten die niet te veel gewicht willen meeslepen, maar wel willen werken.

Design: 3.5/5

Lenovo Tab P12 Pro: Display

De Lenovo Tab P12 Pro heeft, zoals de naam wellicht al doet vermoeden, een 12 inch AMOLED-scherm. Het paneel heeft een resolutie van 1600 x 2560 (2K), een verversingssnelheid van 120Hz, ondersteuning voor HDR10+ en Dolby Vision, en wordt geleverd in een 1,6:1 beeldverhouding. Het scherm is uitstekend met levendige kleuren en een scherp contrast, zelfs als je het vergelijkt met de Samsung-tablets.

De tablet heeft een maximale helderheid van slechts 600 nits, maar het is onwaarschijnlijk dat je deze tablet vaak in direct zonlicht zal gebruiken.

Display: 4.5/5

Lenovo Tab P12 Pro: Prestaties, specs en camera's

De Lenovo Tab wordt geleverd met de Snapdragon 870-chipset. Deze chip was oorspronkelijk ontwikkeld als een ‘lite’-versie van de premium Snapdragon 888 uit 2021, maar de 870 werd al snel de ‘go to’ voor bedrijven die een krachtige chip willen aanbieden tegen een relatief lage prijs.

De chip presteert wederom goed in de P12 Pro en zaken zoals navigatie, streaming en gamen verlopen vloeiend zonder oververhitting of haperingen. Uit de Geekbench 5 benchmark kwam een multicore score van 2.918 uit, het hoogste Snapdragon 870-resultaat die we ooit hebben gezien.

Dit resultaat komt erg in de buurt van de resultaten van de Snapdragon 8 Gen 1, de voorganger van de 888. Dit laat nogmaals zien dat Lenovo zich kan meten aan de zwaargewichten als het om prestaties gaat.

Gamen op de tablet gaat goed, ook al heeft de concurrentie vaak meer RAM dan de 6GB die hier wordt gebruikt. De P12 Pro zou vanwege zijn scherm een goede optie kunnen zijn om te spelen op cloudstreamingdiensten zoals Xbox Cloud Gaming, maar ook snelle titels zoals Call of Duty: Mobile of Total War: Medieval II.

De stylus is prima, maar niet geweldig. Dat is ook zo’n beetje de rode draad hier. Anders dan op Samsung’s tablets beschikt de P12 Pro niet over veel eigen functies voor de stylus, die hopelijk heb je al een paar opties gezien in de Google Play Store.

De stylus is niet echt drukgevoelig, en wij leken wat weerstand te voelen als we met de punt over het scherm bewogen. We zijn blij dat de stylus onderdeel is van de basisbundel, maar we wensten een beetje naar de Apple Pencil terwijl we de P12 Pro-styles aan het testen waren.

Lenovo heeft zijn tablet met vier camera’s volgestopt. Een 13MP primaire camera en een 5MP groothoekcamera op de achterkant, en hoewel deze camera’s niet te vergelijken zijn met die op een smartphone, werken ze prima. Deze camera’s kan je vooral gebruiken om foto’s te maken die je vervolgens kan markeren met de stylus. Het scannen van documenten is een andere mogelijkheid waar deze camera’s zich uitstekend voor lenen.

De voorzijde heeft twee 8MP sensoren, waaronder een groothoeklens en een infrarode Time-of-Flight 3D-sensor. De laatste sensor is niet zo handig als het lijkt, want de camera-app biedt maar weinig toepassen voor AR-effecten en dergelijke.

We merkten ook een rare bug op die leek voort te komen uit de autofocus die constant probeert scherp te stellen op verschillende delen van de foto. De app paste daarom constant de camerabelichting aan waardoor het beeld elke seconde bleef flikkeren tussen te licht en te donker. We kregen deze bug niet elke keer, maar we hebben wel meerdere malen gezien dus je zou er ook last van kunnen krijgen.

Prestaties: 4/5

Lenovo Tab P12 Pro: Software

Wellicht ons grootste probleem met de Lenovo Tab P12 Pro is dat hij Android gebruikt. Niet dat Android slecht is, maar de standaardversie van de software is gewoon niet geschikt voor tablets. Veel bedrijven, zoals Xiaomi en Amazon, gebruiken daarom hun eigen gebruikersinterface in combinatie met Android. Lenovo doet dat niet, dus Android 11 is de interface.

Zo is de layout van de startpagina duidelijk ontwerp voor smartphones waardoor apps enorm veel lege ruimte tussen elkaar hebben, en het formaat van de tablet zorgt ervoor dat je niet alle instellingen meteen kan zien als je naar beneden swipet.

Lenovo maakt veel Androids, dus we hopen echt dat het bedrijf hun pijlen op een verbeterde versie van Android richt. Misschien wachten ze op Android 12L die ontworpen is voor tablets en andere apparaten met een groot scherm.

Op dit moment is de Lenovo Tab P12 Pro niet bepaald die ideale combinatie tussen werk en games zoals sommige anders tablets dat wel zijn, maar het is ook niet alsof hij verschrikkelijk is.

Er zijn genoeg apps die handig kunnen zijn voor bepaalde gebruikers. Met Lenovo Project Unity kan je meerdere apparaten aan elkaar koppelen (zoals een computer, tablet en smartphone) en werk en apps tussen elk apparaat delen. Als je vanaf de startpagina naar rechts swipet, kom je in de Entertainment Space terecht die je YouTube-, Netflix-, Prime Video-, Google TV- en TikTok-aanbevelingen samenbrengt in een videoruimte. Er is ook een soortgelijke ruimte voor games-, boeken-, en audio-aanbevelingen.

Deze app zorgt ervoor dat de P12 Pro alsnog een heuse entertainment-tablet kan zijn, mits je geabonneerd bent op veel verschillende diensten.

Software: 3/5

Lenovo Tab P12 Pro: Batterijduur

Halsoverkop de oplader zoeken omdat je tablet bijna geen batterij meer heeft. Dit is wellicht een bekend probleem voor sommige mensen, maar met de Tab P12 Pro zal dat niet zo snel gebeuren.

De P12 Pro heeft een grote 10.200mAh batterij die Lenovo een ‘all-day battery’ noemt. We konden gemakkelijk urenlang video’s kijken, gamen of lezen op een enkele lading.

Het is moeilijk om de batterij objectief te beoordelen, omdat de software kan worden geoptimaliseerd voor verschillende taken. De batterij kan ook beïnvloed worden door de grootte van het scherm, maar de P12 Pro verslaat de meeste iPads als het aankomt op langdurige accu. Ook qua opladen, wint de Pro 12 van de iPads. Met een oplaadcapaciteit van 45W is de Lenovo Tab P12 Pro veel sneller dan andere tablets.

Batterijduur: 3/5

Lenovo Tab P12 Pro score

Eigenschappen Notities Score Design De Lenovo zal geen prijzen winnen qua design, maar het is wel dunner dan de meeste tablets. 3.5/5 Display De Lenovo P12 Pro heeft een groot, mooi uitziend scherm. 4.5/5 Prestaties Dankzij de krachtige chipset zullen je apps niet crashen. 4/5 Software Stock Android is prima, maar is niet gemaakt voor apparaten met grote schermen. 3/5 Batterij De P12 Pro gaat lang mee op een enkele oplaadbeurt, waardoor het een geweldige optie is als je mobiel wil zijn. 4/5 Waarde De tablet is niet te duur, maar de prijs maakt het wel moeilijk om te concurreren met andere tablets. 3/5

Moet ik de Lenovo Tab P12 Pro kopen?

Koop hem als...

Je een tablet wil hebben die lang meegaat

Dankzij de indrukwekkende batterijduur is de Lenovo Tab ideaal als je niet afhankelijk wil zijn van een stopcontact.

Als je veel content streamt

Het kleurrijke 2K-scherm van de P12 Pro is uitstekend als je veel film kijkt.

Je speelt veel games

De Snapdragon 870-chip van Lenovo is geweldig. De chip raakt niet oververhit en is krachtig genoeg om veel games goed te draaien.

Koop hem niet als...

Je veel gebruik maakt van een stylus

De Lenovo Tab P12 Pro wordt wel met een stylus geleverd, maar hij kan hierin niet concurreren met een tablet van Samsung of Apple.

Je veel waarde hecht aan de software

Stock Android is niet het beste besturingssysteem voor tablets, en tablets van Apple, Samsung en zelfs Xiaomi zijn op dat opzicht beter.

Je een budget hebt

Dit is geen goedkope tablet. Hij is wellicht duurder dan hij zou moeten zijn, en als je op zoek bent naar een goedkopere tablet kan je beter verder kijken.

