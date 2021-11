Lenovo Yoga Tab 13 review

De Lenovo Yoga Tab 13 kent twee gezichten: hij is te gebruiken als tweede scherm voor een computer of laptop, maar ook als krachtig apparaat om mee te gamen en media te streamen. Dankzij de ingebouwde standaard werkt hij in beide gevallen prettig, en ook over de grotere batterij, mooie display en speakerkwaliteit zijn we tevreden. Het grote formaat komt goed tot zijn recht. Eer zijn hier en daar wat kanttekeningen te plaatsen, maar die zijn grotendeels te overzien. Alleen het gebrek van een camera aan de achterzijde kan voor een enkeling een dealbreaker zijn.

Review in een notendop

De meeste mensen kopen een tablet als een handig alternatief voor een laptop die ze overal mee naartoe kunnen nemen om op te werken. In onze testtijd met de Lenovo Yoga Tab 13 gebruikten we het apparaat net zoveel als accessoire voor onze werklaptop als vervanging voor de werklaptop.

Dit is een premium Android-tablet van Lenovo, en maakt deel uit van de Yoga-lijn (die grotendeels bestaat uit laptops). De Yoga Tab 13 is aangekondigd op MWC 2021 en in juli 2021 op de markt verschenen. Het is een zeer handige tablet die zich zowel leent voor productiviteit alsook entertainment.

De naam verraadt min of meer al dat er een 13 inch-display aanwezig is, waardoor hij logischerwijs net iets groter is dan de iPad Pro 12.9. Het display van de Lenovo Yoga Tab 13 is lekker groot, en je kijkt er zowel makkelijk series op als dat je door documenten bladert.

Er zijn een paar features die de tablet prettig in gebruik zijn. Allereerst zit er een ingebouwde kickstand verwerkt in de tablet, waardoor je deze makkelijk rechtop kan zetten zonder case of houder. Volgens Lenovo kun je de tablet zelfs aan meubelstukken laten hangen, maar dat lijkt ons een beetje vreemd.

Er zitten flinke speakers verwerkt in de Yoga Tab 13, verwerkt aan de onderkant. Je kunt makkelijk telefoontjes en muziek horen, en de micro HDMI-poort laat je makkelijk een ander apparaat verbinden. Zo gebruikten we de Lenovo Yoga Tab 13 ook als secundair scherm voor onze werklaptop.

Het gebruiken van de tablet in HDMI-modus zorgt ervoor dat de batterij snel leegloopt, waardoor we aanraden om de USB-C oplaadpoort aan de andere kant tegelijkertijd te gebruiken. Aangezien deze tegenover de micro HDMI-poort zit, ziet dit in zijn geheel er vreemd uit en is het wat lastig om de tablet te positioneren naast de laptop.

De speciale kickstand met poorten en speakers is zeer handig, maar geeft de Yoga wel een vreemde vorm. We verwachten niet dat er al te snel een case voor beschikbaar komt die deze tablet in zijn geheel zal beschermen.

Onder de motorkap drijft een Snapdragon 870 de boel aan. In combinatie met de flinke 10.000mAh aan accucapaciteit en hierboven genoemde speakers en schermkwaliteit mogen we spreken van een zeer veelzijdige tablet.

Ondanks dat we erg gecharmeerd zijn van de Lenovo Yoga Tab 13, is deze tablet niet voor iedereen. Het design zorgt ervoor dat een toetsenbord niet vast te maken valt. Voor een stylus moet je tevens extra betalen, mocht je meer tekenachtige opdrachten willen uitvoeren bijvoorbeeld. Ook is het gebrek van een camera aan de achterzijde vervelend voor als je documenten wilt scannen.

De beste manier om een tablet te evalueren is om te bekijken hoeveel je deze gebruikt in het dagelijks leven. In ons geval gebruikten we de tablet in onze testtijd nog vaker dan de iPad Pro. Dat heeft alles te maken met de veelzijdigheid van het apparaat; zowel als tweede scherm alsook apart entertainment-apparaat is hij zeer geslaagd.

Dankzij alle extraatjes is de Yoga Tab niet de goedkoopste tablet in de wereld, maar wel betaalbaarder dan Apple's beste producten. De Lenovo Yoga Tab 13 biedt al met al een interessante prijs-kwaliteitverhouding aan.

Lenovo Yoga Tab 13 prijs en beschikbaarheid

De Lenovo Yoga Tab 13 is vrij snel na zijn debuut op MWC 2021 op de markt gekomen. Er is slechts één opslagversie, en komt met 8GB RAM en 128GB aan intern opslaggeheugen.

De tablet van Lenovo kent een adviesprijs van 749 euro. Daarmee bevindt hij zich in hetzelfde segment als de Samsung Galaxy Tab S7.

De Samsung Galaxy Tab S7 Plus en iPad Pro 12.9 (2021) zitten nog enkele honderden euro's boven de adviesprijs van Lenovo's alternatief.

Design

Hoewel het grote display zonder meer het belangrijkste verkoopargument is, vinden we het design daar zeker niet voor onderdoen. Lenovo heeft een speciale feature toegevoegd aan zijn tablets om ze veelzijdiger te maken.

Met 'feature' doelen we op de kickstand, een verplaatsbare metalen balk aan de achterzijde van de tablet. Je kunt deze kickstand op verschillende manieren plaatsen, waardoor je staand, schuin of plat naar het toestel kunt kijken.

Het voordeel van de kickstand is dat je geen standaard, hoes of houder nodig hebt om de Yoga als een laptop-achtig apparaat te gebruiken.

Het gewicht van de Lenovo Yoga Tab 13 is onevenredig verdeeld door het bijzondere design. De zijde zie plat op de grond moet staan als je de kickstand gebruikt, is merkbaar zwaarder. Daar zitten ook de speakers en poorten in verwerkt.

Heel erg is dat niet, aangezien deze kant doorgaans altijd richting het oppervlak is gericht. Het kan wel voor wat problemen zorgen als je de tablet omhoog houdt.

Een ander punt van aandacht is dat het design ervoor zorgt dat een case waarschijnlijk nooit helemaal de Yoga Tab 13 goed kan beschermen. Mocht je nogal vaak je tablet tijdens gebruik laten vallen, dan is dit wel een puntje van aandacht.

De Yoga Tab 13 kent afmetingen van 293 x 204 millimeter. De dikte verschilt van 6,2 millimeter op z'n dunst, tot 25 millimeter op z'n dikst bij de kickstand. Met 803 gram is hij wat aan de zware kant. Gezien het hier gaat om een tablet die je vooral gebruikt op een oppervlak, merk je dat gewicht doorgaans alleen als je onderweg bent.

Naast de USB-C poort, welke je gebruikt voor het opladen en transfereren van data, komt de Yoga Tab 13 ook met een micro HDMI-poort. Dat is een poort die we niet vaak zien in de tabletmarkt. De poort fungeert als een HDMI-poort die je aantreft in je computer of televisie, maar is dan iets kleiner. Je kunt de tablet van Lenovo gebruiken als primaire of secundaire monitor hierdoor.

De micro HDMI-poort is behoorlijk handig in gebruik, en zorgt er tevens voor dat we veel meer gebruikmaakten van de Yoga Tab dan bij andere tablets. Hij werkt namelijk uitstekend als secundair scherm voor onze werklaptop. Door deze poort is er mogelijk geen ruimte meer geweest voor een koptelefooningang. Dat is iets om in het achterhoofd te houden, mocht je erg gesteld zijn om bedrade audio.

Display

Het gigantische IPS LCD-scherm is een belangrijke functie van de Lenovo Yoga Tab 13. Het display kent een resolutie van 1350 x 2160 (technisch 2K), en dat is genoeg voor het streamen van diensten en games, waarbij 1080p de standaard is vaak. De getoonde afbeeldingen zien er scherp en helder uit.

Over het algemeen is de tablet prima in staat om video's en games te tonen. Door het grote formaat leent de Yoga Tab 13 zich echter ook uitstekend voor het kijken op afstand, waardoor hij als secundair scherm goed tot zijn recht komt.

Het is niet het perfecte display. Zo is de maximale schermhelderheid met 400 nits wat aan de lage kant, zeker als je buitenshuis met de tablet bent. De verversingssnelheid ligt met 60Hz ook achter op sommige concurrenten, zoals Samsung en Apple. Zij hebben allebei tablets met 120Hz in hun portfolio.

Dit verschil merk je vooral tijdens het scrollen door menu's en apps, maar ook tijdens het spelen van games. Alles ziet er met een hogere verversingssnelheid soepeler uit.

Hardware, prestaties en camera

Dankzij de Snapdragon 870-chipset is de Lenovo-tablet behoorlijk krachtig te noemen. Het is dan wellicht niet de allersnelste, maar bij regulier gebruik staat hij zeker zijn mannetje. De chipset vind je ook terug in de Moto G100, en daar waren we erg over te spreken.

De Lenovo Yoga Tab 13 komt met 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen. Dat is respectabel, maar weet dat het geheugen niet uitbreidbaar is. Als het opslaggeheugen volraakt, moet je een beroep doen op clouddiensten of externe harde schijven.

We hebben een paar games op de tablet getest, en in de praktijk draaien ze allemaal vrij soepel met weinig lag. Bij games met grafische opties konden we makkelijk de graphics opschalen om ze te matchen met het 2K-display. De tablet gaat hier goed mee om.

De lange speaker maakt de tablet zeer geschikt voor het streamen van audio, alsook games en films. Het surround-effect wordt gecreëerd doordat het geluid afketst tegen het oppervlak waarop de tablet staat. In onze testperiode is de Yoga Tab 13 uitgegroeid tot hét apparaat voor muziek afspelen.

In tegenstelling tot veel andere tablets beschikt de Lenovo Yoga Tab 13 slechts over één camera. Het gaat om een 8MP frontcamera. Een camera aan de achterzijde is afwezig.

Zelfs als je geen foto's maakt met je tablet, kan een camera aan de achterzijde handig zijn voor augmented reality-apps of het scannen van documenten. Het ligt vooral aan jouw gebruikerspatroon of je dit als groot gebrek ziet.

Software

De Lenovo Yoga Tab 13 maakt gebruik van Google's Android-platform. Uit de doos draait de tablet op Android 11.

Stock Android wordt ook wel eens 'de versie van Android zoals Google die bedoeld heeft' genoemd. Zonder tweaks, wat veel fabrikanten wel doen, leent het besturingssysteem niet heel erg top voor op tablets. Er zijn niet veel functies inbegrepen die gebruikmaken van het grotere schermoppervlak, en veel interessante creativiteitsapplicaties zijn enkel beschikbaar op iOS (of iPadOS).

Daarmee willen we niet zeggen dat Lenovo's tabletsoftware niet geschikt is voor gebruik. Veel consumenten zijn ongetwijfeld tevreden met hun Android-tablets. Pik je echter een Yoga Tab op nadat je jarenlang een iPad hebt gebruikt, dan mis je waarschijnlijk een paar features.

Je kunt een stylus kopen voor de Tab 13 om sketches, tekeningen en notities te maken, maar deze zit er niet standaard bij en hebben we ook niet getest.

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, hebben wij de Yoga Tab 13 vooral ingezet als tweede scherm via de micro HDMI-poort. In dit gedeelte vertellen we je daar graag meer over.

Je hoeft alleen maar je tablet in een ander toestel te steken via de meegeleverde HDMI-kabel, waarna je de Yoga Tab als extra display kunt gebruiken. Onze laptop merkte de Yoga Tab automatisch op en het installeren is zo gepiept. Een tablet zoals de Lenovo Yoga Tab 13 transformeer je binnen een handomdraai van tablet naar handig secundair display voor werk of andere taken.

Het fijne aan deze tablet is dat het simpelweg weinig moeite kost om hem te laten fungeren als tweede scherm, wat hem ook geschikt maakt voor de mindere techneuten onder ons die hiervan gebruik willen maken.

Batterijduur

De Lenovo Yoga Tab 13 komt met een gigantische 10.000mAh aan accucapaciteit. Dat is een flinke unit, en compenseert zeker het grote display.

We zijn erg onder de indruk van de batterijduur van de tablet. Dagelijks opladen blijkt niet nodig te zijn, ook niet wanneer we de Yoga Tab 13 hebben gebruikt als tweede scherm voor acht uur op een dag én films of audio hebben afgespeeld.

Lenovo schat zelf de batterijduur op plusminus 12 uur. Vaak is het resultaat in de praktijk een stuk minder, maar bij dit apparaat zijn we ervan overtuigd dat je makkelijk meer dan 12 uur eruit kunt halen.

Een klein aandachtspuntje is dat HDMI-poorten geen energie doorsturen. Dit betekent dat het insteken van de tablet in een ander apparaat kan zorgen voor nogal wat energieverbruik. De oplossing is om tegelijkertijd de oplader in te steken. We hebben de Yoga Tab met een USB naar USB-C kabel verbonden met onze laptop als oplossing. Het nadeel hiervan is dat je nu zowel links als rechts van de Yoga Tab kabels hebt zitten, wat niet al te netjes uitziet.

De maximale laadsnelheid bedraagt 30W, en dat is vrij rap te noemen voor een tablet. Een laadsessie tijdens de lunchpauze zorgt ervoor dat je genoeg accusap tot je beschikking hebt voor de rest van de dag. Het duurt ongeveer 2 uur en een kwartier voordat de tablet volledig is opgeladen.

Moet ik de Lenovo Yoga Tab 13 kopen?

Koop hem als...

Je makkelijk en snel een tweede scherm wilt gebruiken De Lenovo Yoga Tab 13 is binnen een mum van tijd ingesteld als secundair scherm, en dat maakt van deze tablet een echte productiviteitsmachine.

Je van entertainment houdt Dankzij het scherm, de kickstand, speakers en chipset is deze Lenovo uitermate geschikt voor entertainment.

Je niet de hele tijd wilt opladen Sommige tablets moeten regelmatig aan de adapter worden gehangen, maar dat geldt niet voor de Yoga Tab 13. Ook helpt mee dat de laadsnelheid van 30W ervoor zorgt dat het apparaat snel weer gereed is.

Koop hem niet als...

Je veel creativiteitsapplicaties nodig hebt Veel van de creativiteitsapplicaties zijn enkel beschikbaar op iPadOS, en dat kan vervelend zijn als je dat platform gewend bent.

Je een simpeler apparaat zoekt Heb je niet al te veel budget en zoek je een tablet met weinig poespas? Dan zijn er prijsvriendelijkere alternatieven te vinden.