Nothing lanceert Ear (3) met nieuwe 'Super Mic' en wij hebben ze al een paar dagen kunnen testen

Nothings line-up van draadloze oortjes is vandaag uitgebreid met de nieuwe premium Ear (3). De '3' moet nu weer wat meer duidelijkheid geven over met welke generatie we te maken hebben. Het begon namelijk logisch bij Nothing, met de Ear (1) en toen de Ear (2). De opvolger van de Ear (2) was echter ineens gewoon de Nothing Ear.

Nu gaan we dus weer verder bij nummer 3, maar dat is natuurlijk niet een van de meest interessante kenmerken van deze nieuwe oortjes. Dat zijn waarschijnlijk de unieke nieuwe 'Super Mic', de verbeterde noise-cancelling en de wat meer premium elementen ten opzichte van hun voorgangers.

Premium oortjes

Image 1 of 5 (Image credit: Nothing) (Image credit: Nothing) (Image credit: Nothing) (Image credit: Nothing) (Image credit: Nothing)

De meest interessante nieuwe toevoeging aan de Ear (3) is de nieuwe Super Mic. Dit is een systeem dat dual-microfoontechnologie in de oplaadcase gebruikt om een betere microfoonkwaliteit te kunnen leveren. Deze microfoonsetup kan meer omgevingsgeluid wegfilteren, duidelijker op je stem focussen en moet gewoon voor een beter geluid zorgen dan de standaard ingebouwde microfoons in de oortjes zelf.

Er zit dan ook een speciale TALK-knop op de case, waarmee je kan overschakelen naar de Super Mic als je die betere kwaliteit wil gebruiken. Heb je een Nothing Phone? Dan kan je met de TALK-knop ook snel en eenvoudig spraaknotities opnemen, die dan worden opgeslagen in de Essential Space. De microfoonkwaliteit van de microfoons in de oortjes zelf is overigens ook verbeterd, onder andere met behulp van 'bone conduction' om je stem beter te isoleren.

De noise-cancelling is ook weer flink verbeterd bij de Ear (3). Deze kan tot 45dB dempen en past zich elke 600 milliseconden automatisch aan je omgeving aan. Ook wordt er elke 1.875 milliseconden gecontroleerd op lekkage. De noise-cancelling past zich dus aan je omgeving aan en moet daardoor een consistentere ervaring bieden.

Nothing vertelde in een briefing al aan ons dat het de Ear (3) echt als een paar premium oortjes wil positioneren en dat wilde het bedrijf ook duidelijk maken via het design. Je krijgt hier nog steeds het typische Nothing-design met doorzichtige elementen en een kijkje op de interne onderdelen. Er zijn nu echter ook meer metalen accenten te vinden. Het gaat dan zowel om puur esthetische accenten als functionele accenten, want er is bijvoorbeeld ook een op maat gemaakte 'Metal-Insulator-Metal'-antenne (MIM). Dat onderdeel zorgt voor een sterkere verbinding met je Bluetooth-apparaten.

Daarnaast bestaat nu ook de oplaadcase voor een groot deel uit aluminium (100% gerecycled). De metalen en kunststof elementen zijn via een proces genaamd 'nano-injectiemolding' aan elkaar verbonden. De oortjes en de case hebben ook allebei een IP54-certificering. Ze moeten dus beschermd zijn tegen stof, zweert en lichte regen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De oortjes hebben nu verbeterde 55mAh-batterijen en die moeten maximaal tot 10 uur batterijduur bieden (zonder ANC) via de oortjes zelf. Die batterijduur is via de oplaadcase uit te breiden tot maximaal 38 uur. Zijn de oortjes leeg? Dan zorgt 10 minuten opladen via USB-C meteen weer voor maximaal 10 uur afspeeltijd. De oplaadcase is echter ook nog draadloos op te laden.

Verder zorgen Bluetooth 5.4 en LDAC voor een stabiel signaal en ondersteuning voor hi-res audio, plus je krijgt ondersteuning voor twee verbindingen tegelijk. Er is daarnaast ook een speciale modus met lage latency voor als je wil gamen of video's wil bekijken. Verder maakt Nothing het koppelen met je apparaten ook erg eenvoudig dankzij ondersteuning voor Google Fast Pair voor Android en Microsoft Swift Pair voor Windows. De oortjes werken echter ook met iOS.

Eerste indrukken

(Image credit: Nothing)

Je kan binnenkort nog een uitgebreide review van ons verwachten voor de Nothing Ear (3), maar in de tussentijd hebben we alvast een paar eerste indrukken. We hebben namelijk de kans gekregen om de oortjes al een paar dagen te testen.

De nieuwe Super Mic willen we eerst nog wat uitgebreider testen (onder andere in vergelijking met de microfoons in de oortjes zelf), voordat we daar iets nuttigs over kunnen zeggen, maar het klinkt wel als een interessante feature.

We hebben wel al een beetje de kans gekregen om de geluidskwaliteit en de kwaliteit van de noise-cancelling te testen. Het is natuurlijk wel belangrijk om te onthouden dat er tussen nu en de uiteindelijke releasedatum nog updates kunnen worden uitgerold om allerlei elementen te verfijnen.

Qua geluidskwaliteit wordt het als je de oortjes voor het eerst gebruikt meteen duidelijk dat Nothing een fan van bas is. De bas is in het standaard gebalanceerde geluidsprofiel al erg prominent aanwezig en dan heb je ook nog eens een profiel voor 'meer bas' en een optie voor 'basverbetering' met vijf verschillende niveaus.

Er is gelukkig ook een enorm uitgebreide equalizer aanwezig in de app voor mensen die bijvoorbeeld dit basgeluid iets te overdreven vinden. Over het algemeen levert het gebalanceerde geluidsprofiel echter een energiek, maar nog steeds aangenaam geluid, zeker na het uitvoeren van wat tests om een 'Personal Sound Profile' te creëren. Dit zorgde daadwerkelijk voor een merkbaar verschil en een aangenamere luisterervaring.

In een briefing over de Ear (3) gaf Nothing aan dat ze hier ook ruimtelijke audio aanbieden, maar dat ze dit vooral aanraden voor films, series en games, en dus niet voor muziek. Na onze eerste tests met deze modus snappen we meteen waarom. Ruimtelijke audio doet hier je muziek absoluut geen recht aan.

Als laatste hebben we ook alvast wat eerste indrukken over de noise-cancelling en de transparantiemodus. De noise-cancelling lijkt tot nu toe uitstekend te werken in omgevingen zoals een drukke bus en op kantoor. Windgeluiden willen tijdens het fietsen nog wel eens opgepikt door de microfoons, maar daar hebben vrij veel noise-cancelling oortjes last van. De transparantiemodus laat omgevingsgeluiden redelijk goed binnen, maar je eigen stem klinkt heel erg gedempt en totaal niet natuurlijk.

Dat waren een aantal van onze belangrijkste eerste indrukken. Binnenkort lees je onze uitgebreide ondervindingen in een volledige Nothing Ear (3) review

Prijs en beschikbaarheid

De Nothing Ear (3) zijn verkrijgbaar in het zwart en in het wit, en ze hebben een adviesprijs van 179 euro.

Pre-orders voor de nieuwe draadloze oortjes starten vanaf vandaag, 18 september 2025, via Nothings eigen website en geselecteerde partners. De open verkoop van de Ear (3) start vervolgens vanaf 8 oktober 2025.