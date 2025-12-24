iOS 26.3 laat draadloze oortjes van andere merken net zo snel verbinden als AirPods... in de EU

Een van de voordelen van het gebruiken van AirPods in combinatie met een iPhone (of eigenlijk elk Apple-apparaat) is dat verbinding maken enorm snel en eenvoudig is. Dat voordeel is binnenkort niet meer exclusief voor AirPods, maar komt ook naar draadloze oortjes van andere merken. Deze verandering vindt overigens wel alleen plaats in de EU.

Net als USB-C-poorten voor iPhones en alternatieve app stores is ook deze verandering het resultaat van de Digital Markets Act (DMA) in de EU. Deze verordening werd vastgesteld in november 2022 en beperkt de mate waarin grote techbedrijven hun ecosystemen gesloten kunnen houden.

Volgens MacRumors zal iOS 26.3 het mogelijk maken voor fabrikanten van draadloze oortjes om hun oortjes (vrijwel) net zo goed samen te laten werken met iPhones als Apple's eigen AirPods. Het testen hiervan zal wel wat tijd kosten, maar we kunnen de uitrol van deze functionaliteit mogelijk al in 2026 verwachten.

Momenteel is iOS 26.3 alleen beschikbaar als bètaversie, maar we horen al veel over de nieuwe features die de software-update zal introduceren voor miljoenen iPhones wereldwijd. Sommige van de andere features zijn bijvoorbeeld het doorsturen van notificaties en een nieuwe lading wallpapers.

"Beter verbonden digitaal ecosysteem"

Toezichthouders in de EU focussen zich hierbij natuurlijk graag op de voordelen voor gebruikers: de verandering zorgt voor "een volgende stap richting een beter verbonden digitaal ecosysteem dat voordelig is voor alle EU-inwoners", volgens de Europese Commissie.

Het gaat overigens specifiek om twee features die beschikbaar worden gemaakt voor third-party oortjes. De eerste feature is verbinding maken wanneer de apparaten heel dicht bij elkaar worden gehouden (de oortjes dichtbij de telefoon houden start het pairing-proces) en de tweede feature is toegang tot notificaties (zodat oortjes en andere apparaten de meldingen ook kunnen ontvangen en erop kunnen reageren).

Die tweede feature is dus ook erg handig als je je iPhone wil koppelen aan een van de beste smartwatches (maar dus niet een Apple Watch). De naadloze synchronisatie van notificaties tussen iPhones en Apple Watches moet nu dus ook beschikbaar worden gemaakt tussen iPhones en wearables van andere fabrikanten. Ook dit geldt dus weer specifiek voor mensen in de EU.

Apple heeft nog niets specifiek over deze features gezegd, maar heeft de DMA (en de pogingen van de EU om de DMA te implementeren) wel meerdere keren bekritiseerd. Deze onenigheid heeft ook gezorgd voor vertragingen voor bepaalde features zoals Apple Intelligence en Live Vertaling voor AirPods in Europese landen.