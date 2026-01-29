Gelekte prijzen Samsung Galaxy Buds 4 Pro en Buds 4 zijn een aangename verrassing

Helaas zien we de laatste tijd steeds meer prijsstijgingen voor nieuwe producten, dus is het altijd weer goed opvallend nieuws wanneer een nieuw product niet in prijs lijkt te stijgen. Dat is wat een nieuw verslag ons nu ook laat weten over Samsungs aankomende Galaxy Buds 4 en Buds 4 Pro. Ondanks geüpgradede specs zouden de nieuwe oortjes geen hogere prijs krijgen.

We waren redelijk onder de indruk van de Samsung Galaxy Buds 3 Pro en de goedkopere Galaxy Buds 3, dus het is goed om te horen dat hun opvolgers misschien een nog betere prijs-kwaliteit zullen bieden.

Eerdere leaks hebben al gesuggereerd dat deze oortjes in februari 2026 zullen lanceren, maar nu zijn er dus ook al prijzen gelekt voor consumenten in de EU. Deze prijzen zijn dus hetzelfde als de prijzen voor de Buds 3 en Buds 3 Pro.

Beide paar oortjes en hun oplaadcases zouden nieuwe designs krijgen voor extra comfort. (Image credit: Future)

Wat we al weten over de Samsung Galaxy Buds 4 Pro en Buds 4

We lijken straks dus te maken te hebben met een prijs van 179 euro voor de Galaxy Buds 4 en 249 euro voor de Galaxy Buds 4 Pro. Daarnaast horen we ook dat er in Europa misschien sprake zal zijn van een bundel met een 25W draadloze oplader. Dat zou wel enigszins apart zijn, omdat we hier juist meestal geen lader meer bij producten krijgen, maar als het gewoon gaat om een bundel waarbij je een beetje korting krijgt als je beide producten koopt, dan klinkt dat al wel logischer.

Deze leak komt vanuit Billbil-kun (via Notebookcheck.net). Deze leaker heeft wel vaker accurate data gedeeld over prijzen en releaseperiodes van producten, dus dit klinkt wel geloofwaardig. Tegelijkertijd is het natuurlijk altijd aan te raden om sceptisch te blijven zolang de het nog om onofficiële en onbevestigde informatie gaat.

De verwachte lanceringsdatum is 25 februari 2026. Dat is namelijk ook wanneer de lancering van de Galaxy S26-serie verwacht wordt. Beide paar oortjes zullen naar verwachting in het zwart en wit beschikbaar zijn. Daarnaast had een ander gerucht het ook nog over 'apricot' (abrikoos) als kleuroptie voor de Pro-oortjes. Die kleur heeft Billbil-kun echter niet genoemd.

We weten nog niet wat voor precieze specs we kunnen verwachten voor de nieuwe oortjes, maar beide paar zouden wel een vernieuwd design hebben gekregen om ze wat compacter te maken. Ook de oplaadcases zouden mogelijk een kleine makeover kunnen krijgen. De lampjes op de steeltjes van de Buds 3 Pro zijn misschien ook niet meer aanwezig bij hun opvolgers, maar er zou wel sprake zijn van verbeterde geluidskwaliteit en dat is natuurlijk ook wel wat belangrijker, plus dat klinkt dus ook extra positief als de prijs wel hetzelfde blijft.