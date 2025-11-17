De Samsung Galaxy Buds 4 Pro zijn zojuist gelekt en het lijkt erop dat er grote veranderingen op komst zijn

Het lijkt erop dat de opvolgers van de Samsung Galaxy Buds Pro 3 sneller dan verwacht zullen verschijnen, en nu hebben animaties die verborgen zitten in One UI 8.5 het ontwerp en enkele belangrijke functies van de Galaxy Buds 4 Pro onthuld.

Deze animaties zijn ontdekt door het team van Android Authority, en ze laten zien dat de draadloze oordopjes een meer verfijnde en rondere vorm krijgen in vergelijking met de huidige modellen. Het lijkt er ook op dat de ingebouwde LED-lampjes zijn verdwenen.

De steeltjes worden naar verluidt afgevlakt, in plaats van de driehoekige vorm van de Galaxy Buds Pro 3, en al met al oogt het ontwerp iets compacter en eenvoudiger.

We krijgen ook een blik op een nieuwe oplaadcase, die nu blijkbaar volledig opent, in plaats van het AirPods-achtige ontwerp. In een van de animaties zijn de Galaxy Buds 4 Pro plat in de oplaadcase gelegd.

Gebruik je koppie

Samsung Galaxy Buds 4 Pro spotted in leaked One UI 8.5 build: Head Gesture - YouTube Watch On

Wat de functies betreft: een van de animaties die door Android Authority is ontdekt, laat zien dat de Galaxy Buds 4 Pro ondersteuning krijgen voor hoofdgebaren. Dit is iets wat we al hebben gezien bij andere draadloze oordopjes.

Het lijkt erop dat je met hoofdgebaren oproepen kunt aannemen of weigeren, alarmen kunt negeren, meldingen kunt beluisteren en met een AI-assistent kunt communiceren. Dat is vooral handig wanneer je handen bezig zijn met iets anders.

De animaties tonen ook dat er verschillende functies beschikbaar zullen zijn door op de steeltjes van de oordopjes te drukken of te knijpen. 360-video, Adaptieve ANC en Telefoon vinden worden eveneens genoemd, allemaal functies die ook beschikbaar zijn op het huidige model.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Het is niet duidelijk of dit ontwerp en deze functies ook worden gebruikt voor de standaard Galaxy Buds 4, maar dat lijkt waarschijnlijk. Op basis van deze en eerdere lekken zouden de oordopjes begin volgend jaar moeten verschijnen, samen met de Samsung Galaxy S26.