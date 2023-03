Xiaomi 13 Lite vs Xiaomi 12 Lite 5G

Nella nostra recensione di Xiaomi 12 Lite 5G lo abbiamo definito un ottimo smartphone di fascia media e, guardando ai dispositivi usciti nel 2022, possiamo dire che è senza dubbio uno dei midrange più interessanti dello scorso anno.

Quest'anno Xiaomi ha rinnovato la sua gamma ammiraglia con design rivisitati, comparti fotografici firmati Leica (nel caso di Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro) e materiali di qualità superiore. Ma se i due modelli di fascia alta sono certamente migliori rispetto ai predecessori, come si comporta Xiaomi 13 Lite se paragonato alla variante più economica della serie Xiaomi 12?

Nel nostro confronto abbiamo messo a paragone i due medio gamma Xiaomi in termini di prezzo, design, display e prestazioni per capire se conviene spendere qualcosa in più per il modello di quest'anno o se è più sensato spendere meno e optare per Xiaomi 12 Lite 5G.

Xiaomi 13 Lite vs Xiaomi 12 Lite: prezzo e disponibilità

Xiaomi 13 Lite è disponibile in Italia da gennaio 2023 a un prezzo di lancio pari a 499€, la stessa cifra richiesta al momento del lancio di Xiaomi 12 Lite 5G, disponibile da febbraio 2022.

Il modello più recente si trova già su Amazon a 466,99€ (Si apre in una nuova scheda), anche se altri siti lo propongono a cifre leggermente più basse. Xiaomi 12, avendo un anno in più sulle spalle, si trova facilmente a cifre vicine ai 350€. In entrambi i casi parliamo della variante da 8/128GB.

Possiamo dire che, mediamente, la differenza di prezzo tra i due dispositivi è di circa 100€. Detto questo, scegliere il modello meno recente per una differenza di 100€ può avere senso solo se avete fissato un budget inferiore ai 400€. A nostro avviso, il prezzo in questo caso non rappresenta un fattore determinante per la scelta.

Xiaomi 13 Lite vs Xiaomi 12 Lite: Design

Xiaomi 13 Lite si discosta dalla variante standard e da Xiaomi 13 Pro presentando un design più simile a quello dei modelli dello scorso anno. Al posto del bump nero targato Leica che spicca sul retro delle varianti più costose, Xiaomi 13 lite si caratterizza per un comparto fotografico più compatto e in tinta con la cover posteriore, con delle linee sottili che separano le lenti.

Anche la forma di Xiaomi 13 Lite richiama più da vicino quella del Pro dello scorso anno, con cornici super sottili e la parte anteriore curva, protetta da uno strato di vetro Gorilla Glass 5. Anche la cover posteriore in vetro è leggermente curvata e risulta piuttosto scivolosa al tatto.

Xiaomi 12 Lite ha un design diverso, con cornici più visibili e un foro punch hole che ospita la selfie camera, mentre nella parte superiore dello schermo del modello di quest'anno troviamo una sezione allungata a forma di pillola che ospita due sensori affiancati da due flash LED.

Xiaomi 13 Lite ha un telaio in plastica lucida meno pregiato di quello in alluminio delle varianti più costose di quest'anno, ma in linea con quello di Xiaomi 12 Lite. I due smartphone si somigliano anche in quanto a scivolosità. Entrambi, avendo una cover posteriore liscia, tendono ad essere piuttosto difficili da tenere con una mano sola, a meno che non si utilizzi una cover in silicone.

Sul lato destro troviamo i soliti comandi per accensione e il volume, ma a sorpresa Xiaomi 13 dispone anche di un blaster IR incastonato nella parte superiore della cornice, assente sul modello dello scorso anno. Questo permette al telefono di interagire con dispositivi predisposti a ricevere impulsi a infra rossi, come ad esempio i televisori.

Per quanto riguarda peso e dimensioni i due smartphone si somigliano molto: Xiaomi 13 Lite misura 159.2 x 72.7 x 7.23 mm per un peso di 171g, mentre Xiaomi 12 Lite misura 159.3 x 73.7 x 7.3 mm e pesa 173g. La differenza è difficile da scorgere a occhio nudo.

Se vi piace vedere le cornici che circondano lo schermo e preferite delle linee più piatte, Xiaomi 12 Lite potrebbe piacervi di più. Se invece siete amanti degli schermi senza cornici e preferite un design più arrotondato, Xiaomi 13 è sicuramente la scelta giusta.

Estetica a parte, i due smartphone sono praticamente sovrapponibili per peso e dimensioni, quindi potete scegliere quello che vi piace di più.

Xiaomi 13 Lite vs Xiaomi 12 Lite: Display

Passiamo ora al display. Le cornici di Xiaomi 12 Lite fanno si che il suo display sembri leggermente più piccolo di quello di Xiaomi 13 Lite, ma in realtà non è così.

I due smartphone montano uno schermo AMOLED da 6.55 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Rimane invariata anche la protezione dello schermo in Corning Gorilla Glass5.

A cambiare è solo il picco di luminosità che si ferma a 800nit per Xiaomi 12 Lite e raggiunge i 1000nit su Xiaomi 13 Lite. Per il resto i display sono identici ed entrambi sono compatibili con gli standard Dolby Vision e HDR10+.

Il fatto che Xiaomi non abbia apportato grandi modifiche allo schermo è del tutto legittimo visto che il display di Xiaomi 12 Lite è ottimo, come abbiamo specificato nella nostra recensione.

Anche se Xiaomi 13 Lite ha uno schermo leggermente più luminoso si tratta di valori di picco che si fanno notare solo in condizioni di forte illuminazione (giornate particolarmente soleggiate), quindi non ci sono differenze determinanti in quest'ambito.

(Image credit: Future)

Xiaomi 13 Lite vs Xiaomi 12 Lite: Fotocamera

A differenza dei fratelli maggiori Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Lite non ha una fotocamera marchiata Leica. Il comparto fotografico di Xiaomi 12 Lite spicca per un sensore principale da 108MP che, pur non essendo fenomenale, è in grado di scattare foto ad alta risoluzione (12000 x 9000 pixel).

Xiaomi 13 Lite accantona la super risoluzione del modello precedente e passa a un sensore Sony IMX766 da 50MP (lo stesso di Xiaomi 12), inferiore in termini di pixel ma superiore per quanto riguarda la qualità delle immagini e l'apertura massima (F/1.8 vs F/1.9).

Entrambi i modelli dispongono di un sensore ultragrandangolare da 8MP e di una lente macro da 2MP rispettivamente con apertura F/2.2 e F/2.4.

La vera novità sta nella selfie camera, anzi, nelle selfie camera. Si, avete letto bene: Xiaomi 13 Lite dispone di una doppia fotocamera frontale che include un sensore da 32MP e un obiettivo secondario da 8MP. Questi sono affiancati da due flash LED che dovrebbe garantire una buona luminosità quando si scattano selfie in luoghi poco illuminati.

Xiaomi 13 Lite può inoltre contare sulla funzione Dynamic Framing, che regola automaticamente lo zoom da 1x a 0,8x a 0,6x quando si scatta con la fotocamera frontale, a seconda del numero di soggetti rilevati nell'inquadratura.

La selfie camera da 32MP di Xiaomi 12 Lite rimane comunque ottima, come abbiamo riscontrato durante i test, ma se siete amanti dei selfie Xiaomi 13 Lite ha decisamente una marcia in più.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Xiaomi 13 Lite vs Xiaomi 12 Lite: Prestazioni

Il processore Qualcomm Snapdragon 778G di Xiaomi 12 Lite affiancato da 8GB di RAM consente di usare agevolmente la gran parte delle app presenti sul Play Store, ma inizia a soffrire l'età essendo lo stesso chip già visto su Xiaomi 11 Lite.

Xiaomi 13 Lite invece fa un bel passo in avanti con l'introduzione del processore Snapdragon 7 Gen 1, un processore basato sul popolarissimo Snapdragon 7 Gen 2 di Qualcomm che si trova sulla stragrande maggioranza dei modelli Android di fascia alta dello scorso anno.

Come raccontano i principali benchmark, lo Snapdragon 7 Gen 1 ha prestazioni non troppo distanti dallo Snapdragon 7 Gen 2, il che significa che Xiaomi 13 Lite ha prestazioni di tutto rispetto, sicuramente migliori rispetto a quelle del modello dello scorso anno.

Anche la GPU Adreno 644, essendo più recente, garantisce prestazioni migliori nei giochi e nelle app che sfruttano la grafica rispetto alla GPU ADreno 642L di Xiaomi 12.

Entrambi i modelli sono disponibili nei tagli da 128GB e 256GB e non dispongono di una memoria espandibile.

Nel complesso entrambi i telefoni hanno prestazioni validissime, ma Xiaomi 13 Lite monta un chip più recente che garantisce una maggiore fluidità d'uso.

Xiaomi 13 Lite vs Xiaomi 12 Lite: Batteria

La batteria di Xiaomi 13 Lite è un'unità da 4500maH, leggermente più grande rispetto a quella da 4300mAh di Xiaomi 12 Lite. Il sistema di ricarica cablato da 67W rimane invariato e permette di passare dallo 0% al 100% in poco più di mezz'ora.

Anche quest'anno manca la ricarica wireless, ma del resto vista la fascia di prezzo non possiamo lamentarci.

In sostanza, Xiaomi 13 Lite garantisce un'autonomia migliore del suo predechipset Snapdragon 7 Gen 1 ha una gestione dei consumi migliore rispetto allo Snapdragon 778G di Xiaomi 12 Lite.

In sostanza, Xiaomi 13 Lite garantisce un'autonomia migliore del suo predecessore.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Xiaomi 13 Lite vs Xiaomi 12 Lite: Software

Sia Xiaomi 12 Lite che Xiaomi 13 Lite si possono aggiornare ad Android 13 con interfaccia MIUI 14. Il software è lo stesso, quindi non ci sono differenze sotto questo punto di vista.

Xiaomi 13 Lite vs Xiaomi 12 Lite: Quale scegliere?

Xiaomi 13 Lite e Xiaomi 12 Lite sono due ottimi smartphone di fascia media ma presentano una serie di differenze importanti.

Anche se il Qualcomm Snapdragon 778G è una buona CPU, il fatto che sia uscita nel 2021 la pone un gradino sotto lo Snapdragon 7 Gen 1 di Xiaomi 13 Lite. La RAM rimane la stessa, è vero, ma in termini di potenza di calcolo e gestione dei consumi Xiaomi 13 è sicuramente avanti.

Questi aspetti, sommati a una fotocamera frontale doppia, a nostro avviso valgono la differenza di circa 100€ richiesta per il nuovo modello.

In generale il comparto fotografico risulta migliore su Xiaomi 13 Lite, seppur di poco, e anche il display è leggermente più luminoso.

In sostanza, a meno che non vi faccia impazzire il design di Xiaomi 12 Lite e abbiate una forte repulsione per le linee arrotondate di Xiaomi 13 Lite, il nuovo modello è un acquisto più sensato e al passo con i tempi.

Se per ora la cifra vi sembra eccessiva potete aspettare qualche mese prima di acquistarlo o dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori smartphone a meno di 300€.