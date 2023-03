Quando Xiaomi ha presentato i suoi nuovi top di gamma della serie Xiaomi 13 abbiamo subito percepito la volontà dell'azienda di creare un prodotto che non fosse un semplice aggiornamento del modello dello scorso anno.

Se si guarda alle specifiche le differenze sono per lo più generazionali, con l'introduzione dell'ultimo chipset Snapdragon 8 Gen-2 e l'incremento di alcune specifiche chiave come RAM e memoria. Tuttavia le novità più interessanti riguardano il design e il comparto fotografico.

Xiaomi ha siglato una partnership con Leica, uno dei più noti produttori di fotocamere a livello globale, integrando un nuovo bump quadrato che spicca sul retro di Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro (anche se i due smartphone dispongono di un set di sensori differente).

Ma non è tutto. Per il design della versione standard di Xiaomi 13, l'azienda ha optato per un ritorno alle origini, quando i primi modelli arrivati in Italia (parliamo di Mi e Mi2) venivano spesso scambiati per delle versioni cinesi di iPhone 4 e 4S. In effetti, fin dal primo sguardo, è possibile notare una forte somiglianza tra il design del nuovo Xiaomi 13 e quello degli ultimi iPhone, con bordi piatti e angoli stondati.

Le differenze rispetto al modello dello scorso anno sono più visibili che mai, ma il prezzo è aumentato parecchio e in questo versus cerchiamo di capire se vale davvero la pena di investire più di 1000€ per portarsi a casa Xiaomi 13 o se conviene optare per l'ottimo (e molto più economico) Xiaomi 12.

Scopriamolo insieme nel nostro versus!

Non perdetevi la nostra recensione Xiaomi 13

Xiaomi 13 vs Xiaomi 12: Prezzo e disponibilità

Xiaomi ha investito molto sul suo nuovo top di gamma e, come prevedibile, le migliorie apportate al comparto fotografico firmato Leica e l'incremento della qualità dei materiali si sono riflessi sul costo del dispositivo.

Xiaomi 13 è disponibile in Italia dal 26 febbraio 2023 e parte da 1.099€ per la versione da 8+256GB, mentre se si sceglie la variante da 12+256GB il prezzo sale 1.199€.

Xiaomi 12 è uscito il 16 marzo 2022 e, al momento del lancio, costava 799€ nella variante da 8+128GB e 899€ nel taglio da 8+256GB.

Come è facile notare, il prezzo di partenza dei due dispositivi differisce di netto, con un aumento di ben 300€ a parità di spazio di archiviazione. Anche a fronte di un incremento prestazionale e del nuovo comparto fotografico la differenza di costo rimane notevole.

Il divario risulta ancora più marcato se si consider che al momento Xiaomi 12 si trova a meno di 500€, circa la metà del prezzo del nuovo modello.

Se il budget è la vostra priorità, Xiaomi 12 è sicuramente la scelta consigliata.

Xiaomi 13 vs Xiaomi 12: Design

C'è poco da dire, il design di Xiaomi 13 ci piace molto. Rispetto al modello dello scorso anno, il nuovo top di casa Xiaomi propone un design in stile "iPhone" con bordi piatti e angoli smussati. Se non fosse per la mancanza della Dynamic Island caratteristica degli iPhone di ultima generazione, sarebbe facilissimo scambiarli tra loro a un primo sguardo.

Per quanto riguarda le dimensioni, Xiaomi 12 misura 152,7 x 69,9 x 8,1mm e pesa 180g, valori che ne fanno uno tra gli smartphone Android di fascia alta più compatti in assoluto. A differenza del nuovo modello, le linee di Xiaomi 12 sono più dolci, in perfetto stile Android, con una cover posteriore caratterizzata da bordi curvi che lo rende molto comodo da tenere in mano.

Xiaomi 13 misura 152.8 x 71.5 x 8 mm e pesa 185g, ma a differenza del modello dello scorso anno vanta una certificazione IP 68 e ha un display da 6,36", leggermente più grande rispetto a quello di Xiaomi 12 che misura 6,28".

Nel complesso i due smartphone hanno dimensioni simili, ma Xiaomi 13 è più resistente e da una sensazione da vero dispositivo premium grazie ai bordi in alluminio e alla cover posteriore protetta da uno strato di vetro Gorilla Glass 5.

Si può affermare con certezza che, in termini di design, Xiaomi 13 ha una marcia in più rispetto al modello dello scorso anno, nonostante la parte posteriore risulti un po' scivolosa se non si applica una cover in silicone.

Del resto i gusti sono gusti e c'è qualcuno che potrebbe preferire Xiaomi 12 a livello estetico.

(Image credit: Future | Axel Metz)

Xiaomi 13 vs Xiaomi 12: Display

Xiaomi 13 ha un display AMOLED E6 da 6,36" FHD+ con una densità di 413ppi e una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz. Grazie alla modalità HBM (alta luminosità) raggiunge i 1200nit con un picco di 1900nit. C'è anche il supporto per gli standard Dolby Vision, HDR10+, HDR10 e HLG.

Lo schermo di Xiaomi 12 misura 6,28" ed è leggermente più piccolo rispetto al nuovo modello. La risoluzione rimane invariata 1080 x 2400 (FHD+), come per gran parte dei migliori smartphone Android. Anche la frequenza di aggiornamento da 120Hz rimane invariata, come il supporto per i formati Dolby Vision e HDR10+.

Va specificato che entrambi i modelli non dispongono di un display LTPO, quindi la frequenza non si adatta in modo dinamico, bensì alterna tra 60, 90 e 120 Hz a seconda dei casi d'uso.

Anche il foro centrale per la selfie camera rimane identico, come il sensore di impronte digitali integrato sotto allo schermo.

In sostanza l'unica differenza tra i due display sembra risiedere nelle dimensioni, di poco a favore di Xiaomi 13.

(Image credit: Future)

Xiaomi 13 vs Xiaomi 12: Fotocamera

Eccoci giunti al punto cruciale di questo confronto: la fotocamera. Anche se Xiaomi 13 non dispone di un tris di sensori da 50MP come Xiaomi 13 Pro, il comparto fotografico firmato Leica promette grandi passi in avanti rispetto a quello di Xiaomi 12.

Il nuovo top di gamma dispone di tre obiettivi, con un sensore principale da 50 MP f/1,8 dotato di sistema di stabilizzazione OIS, un teleobiettivo da 10 MP f/2,0 con zoom ottico 3,2x e un sensore ultra grandangolare da 12 MP f/2,2. Le lenti non sono prodotte da Leica, ma il brand ha contribuito allo sviluppo del comparto ottico in fase di progettazione e ci sono delle modalità dedicate per ricreare effetti specifici che ricordano gli scatti delle fotocamere a pellicola.

Xiaomi 12 ha un comparto fotografico composto da tre lenti con un sensore principale da 50MP f/1,9, un ultra grandangolare da 13MP f/2,4 e un obiettivo macro da 5MP f/2,4.

Come potete notare il sensore principale del nuovo modello è più luminoso e il teleobiettivo sostiuisce la lente macro di Xiaomi 12. L'ultra grandangolare ha un MP in meno ma guadagna in luminosità. Inoltre, la presenza del sistema di stabilizzazione OIS garantisce scatti più precisi a mano libera, il che non guasta dato che lo smartphone si utilizza quasi sempre in questa modalità.

Entrambi supportano la modalità video 8K a 24fps.

Nel complesso, analizzando le specifiche e considerando la partnership con Leica, Xiaomi 13 è sicuramente in grado di offrire risultati migliori rispetto al suo predecessore.

Xiaomi 13 vs Xiaomi 12: Specifiche

Come avviene già da un po' di tempo, ad ogni passaggio generazionale Xiaomi aggiorna i suoi top di gamma con l'ultimo processore di casa Qualcomm. Xiaomi 12 è equipaggiato con il chipset di punta della casa dello scorso anno, ovvero Snapdragon 8 Gen-1, mentre Xiaomi 13 dispone del più recente Snapdragon 8 Gen-2.

Il nuovo modello è disponibile in una variante con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, a differenza di Xiaomi 12 che si ferma a 8GB indipendentemente dal formato scelto.

Se a questo si aggiunge il fatto che Xiaomi 13 è uno dei primi smartphone Android equipaggiati con le nuove memorie Samsung UFS 4.0 è facile comprendere che tra i due smartphone c'è un certo divario prestazionale.

L'esperienza è molto fluida anche con Xiaomi 12 che non si può certo definire carente in termini prestazionali, tuttavia Xiaomi 13 ha una marcia in più, come del resto ci si aspetta da un aggiornamento che si possa definire tale.

Detto questo, entrambi gli smartphone consentono di giocare agevolmente a titoli AAA di ultima generazione, utilizzare app di fotoritocco e video editing. Per notare le differenze è necessario avvalersi dei benchmark ma, a meno che non abbiate esigenze particolari, entrambi i modelli sono capaci di offrire prestazioni eccellenti per un uso generico.

Xiaomi 13 vs Xiaomi 12: Batteria

Come abbiamo detto in fase di recensione, Xiaomi 12 vanta un'autonomia impressionante. La batteria di Xiaomi 13 è la stessa unità da 4500 mAh utilizzata per il modello dello scorso anno, ma ci sono alcune differenze dovute alla gestione delle risorse del nuovo chipset e a un sistema di ricarica rapida migliorato.

Xiaomi 12 è in grado di garantire una giornata di utilizzo pieno anche con 5G sempre attivo, display always-on, risoluzione e frequenza di aggiornamento al massimo e tutti i processi in background attivi. Durante i nostri test abbiamo anche giocato a diversi titoli e utilizzato il navigatore, ma siamo comunque riusciti ad arrivare a sera senza troppi problemi.

La ricarica cablata da 67W porta la batteria dallo 0 al 100% in meno di 40 minuti, mentre la ricarica wireless da 50W, impiega circa un'ora. Anche sul modello dello scorso anno è presente la ricarica wireless inversa da 10W per caricare altri dispositivi utilizzando la carica residua di Xiaomi 12.

Xiaomi 13 ha la stessa batteria e lo stesso identico sistema di ricarica di Xiaomi 12. I test che abbiamo svolto confermano che Xiaomi 13 è uno smartphone con un'ottima autonomia che riesce a fare persino meglio del suo predecessore grazie a una gestione delle risorse migliorata. Durante la nostra prova, Xiaomi 13 è sempre arrivato a sera con una carica residua del 30% (o superiore).

Questo è senza dubbio l'ambito nel quale i due modelli di somigliano di più, nonostante Xiaomi 13 sia un tantino più intelligente nel gestire la batteria grazie al chipset Snapdragon 8 di seconda gen.

(Image credit: Xiaomi)

Xiaomi 13 vs Xiaomi 12: Software

Xiaomi 13 utilizza l'interfaccia Miui 14 di Xiaomi basata su Android 13, disponibile anche per Xiaomi 12 con un aggiornamento.

La versione del software è la stessa, quindi sotto questo punto di vista non ci sono differenze sostanziali. Xiaomi 13 offre un'esperienza più fluida quando lo si mette sotto stress con più app, ma questo dipende ancora una volta dal processore più potente, più che dal software che come detto in precedenza è lo stesso.

Anche in quest'ambito le differenze sono minime.

Xiaomi 13 vs Xiaomi 12: Quale scegliere?

Di norma nei nostri confronti non c'è mai un vincitore assoluto, ma in questo caso le differenze sono tali da farci propendere nettamente per Xiaomi 13.

Il nuovo smartphone di punta Xiaomi ha un design che ci piace molto. La certificazione IP68 lo rende molto più resistente di Xiaomi 12 e la qualità dei materiali si fa notare da subito. Anche se i gusti sono soggettivi, il design di Xiaomi 12 è piuttosto comune, mentre Xiaomi 13 (pur somigliando molto ad un iPhone) rappresenta un'eccezione nel panorama Android con i suoi bordi piatti e gli angoli stondati e guadagna parecchi punti rispetto al predecessore.

Il display è praticamente identico, se non fosse per le dimensioni, la batteria è la stessa, come anche il software, ma i punti in comune tra i due top di gamma finiscono qui.

La partnership con Leica ha portato i suoi frutti e il comparto fotografico di Xiaomi 13 è dotato di sensori più luminosi, dispone di uno stabilizzatore OIS e di alcune modalità che possono tornare parecchio utili a chi ama scattare foto con effetto pellicola che rimandano alle fotocamere analogiche di un tempo.

In prospettiva, il processore più recente e 4GB di RAM in più, oltre alle nuove memorie Samsung, garantiscono una maggiore durevolezza del dispositivo e prestazioni superiori in tutti gli ambiti (soprattutto ora che le AI stanno arrivando anche sulle app di uso comune).

L'unica cosa che fa guadagnare parecchi punti a Xiaomi 12 è un prezzo che, a un anno dal lancio, risulta molto conveniente per un top di gamma che offre un'autonomia eccellente, ha un display ottimo e offre prestazioni di tutto rispetto.

Se il budget è tra i fattori più determinanti nella scelta del vostro prossimo dispositivo vi consigliamo di prendere in considerazione Xiaomi 12, in caso contrario potete scegliere Xiaomi 13 a occhi chiusi.