Pixel Tablet vs iPad 10.9 (2022): confronto

Un anno dopo l'annuncio di Google del Pixel Tablet, finalmente vediamo i frutti del suo lavoro. In base ai dettagli tecnici e qualche test, sembra proprio che darà filo da torcere all'iPad 10.9 (2022).

iPad 10.9 (2022) è diventato il miglior tablet per l'utente medio, il più conveniente in assoluto per chi non ha bisogno di molta potenza e ha un budget non troppo elevato. Rimane ancora oggi un iPad impressionante, in grado di gestire carichi di lavoro di editing video e funzioni di fascia alta. Tuttavia, se si considera tutto ciò che offre, ci si rende conto che forse costa comunque un po' troppo.

Questo è ancora più evidente con l'uscita del Pixel Tablet, dal prezzo simile. Ma l'ultimo prodotto di Google non è solo un tablet: è anche un display per la smart home, una cornice digitale, un dispositivo per intrattenimento e uno strumento per le videoconferenze, grazie soprattutto al Charging Speaker Dock incluso nella confezione.

Naturalmente, anche iPad 10.9 (2022) presenta la sua parte di vantaggi rispetto al Pixel Tablet: in particolare, è disponibile la versione Wi-Fi + Cellular, integra fotocamere a risoluzione più elevata e la Magic Keyboard Folio è una delle tastiere più impressionanti che abbiamo mai usato su un tablet.

Ma queste caratteristiche e questi dettagli sono sufficienti a consigliarlo rispetto al Pixel Tablet, nuovo e ricco di funzioni? Scopriamolo insieme in questo confronto.

Google Pixel Tablet Controlla Amazon View at Google Store Pixel Tablet è un dispositivo capace e versatile, ricco di funzioni che ne aumentano il valore al di là di essere un semplice tablet. Inoltre, il prezzo è molto competitivo. Pro Più dispositivi in uno

Molto versatile

Ottimo rapporto qualità-prezzo Contro Un po' troppo pesante

Non si sa ancora se sarà disponibile una tastiera

Lo schermo presenta un po' di riflesso iPad 10.9 (2022) Controlla Amazon Con un bel design rinnovato, iPad 10.9 (2022) è un tablet versatile e di alta qualità, in grado di soddisfare un'ampia fetta di utenti. Tuttavia, l'aumento del prezzo e la mancanza del supporto per Pencil 2 sono deludenti. Pro Design rinnovato

Prestazioni e fotocamere migliorate

Ottime prestazioni Contro Manca il supporto per Apple Pencil 2

Lo schermo presenta un po' di riflesso

Magic Keyboard Folio costosa e acquistabile separatamente

Pixel Tablet vs iPad 10.9 (2022): prezzo

I tablet economici ma capaci sono quasi una rarità al giorno d'oggi, a meno che non si riesca a trovare un vecchio modello in offerta. Ed è proprio questo il motivo per cui la serie di iPad base ha avuto un tale successo. Anche se il prezzo è aumentato nel corso degli anni, partono da un prezzo di circa 500€, piuttosto accessibile per molti utenti.

iPad 10.9 (2022) nello specifico parte da 589€, un prezzo molto simile a quello del Pixel Tablet (679,99€).

Il problema dell'iPad è che la configurazione di base offre solo 64 GB di spazio di archiviazione e ogni accessorio che ne espande le funzionalità, come la già citata Magic Keyboard Folio (299€) costa parecchio. Se si necessita di una versione Wi-Fi + Cellular o con maggiore capacità di archiviazione, si paga ancora di più.

Google Pixel Tablet, invece, mantiene le cose semplici. Ha solo due configurazioni, una da 128 GB e una da 256 GB, con quest'ultima che costa 799,99€. Entrambe le configurazioni hanno già un Charging Speaker Dock incluso nel prezzo. Al momento in cui scriviamo, non sono disponibili modelli con connessione Cellular.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Pixel Tablet vs iPad 10.9 (2022): design

Pixel Tablet è leggermente più grande e più pesante dell'iPad 10.9 (2022), con le sue dimensioni di 258 x 169 x 8,1 mm e i suoi 493 g, rispetto ai 248,9 x 179,5 x 7 mm e 477 g del tablet Apple. Onestamente, avremmo preferito un dispositivo più leggero, ma non si può certo definire il peso eccessivo. Si tratta comunque di un dispositivo pensato più che altro per l'uso domestico, soprattutto considerando il modo in cui è stato progettato il suo ecosistema.

Entrambi i tablet sono realizzati in alluminio e materiali riciclati e rinnovabili, con il Pixel Tablet dotato di un rivestimento in nano-ceramica e l'iPad 10,9 (2022) con la stessa finitura satinata opaca dell'iPad Air.

L'aspetto più importante che separa il Pixel Tablet dalla concorrenza è che è stato progettato per agganciarsi senza problemi al suo dock e passare a quella che Google chiama la modalità Hub (di cui parleremo più avanti). Per questo motivo è dotato di un anello magnetico sul retro per l'aggancio e la ricarica. Purtroppo, l'iPad 10.9 (2022) non supporta nemmeno la ricarica wireless.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Entrambi i display sono simili, in quanto misurano poco meno di 11 pollici, offrono 500 nit di luminosità e hanno più o meno la stessa risoluzione di 2560 x 1600 (Pixel Tablet) e 2360 x 1640 (iPad 10.9). Il primo ha una densità di pixel per pollice leggermente superiore (276 PPI) rispetto ai 264 PPI del secondo, ma probabilmente questa differenza sarà trascurabile nella pratica. Inoltre, il riflesso sembra essere un problema comune a entrambi i tablet.

Detto questo, il display Liquid Retina IPS di Apple è molto apprezzato dagli utenti e migliore della maggior parte dei pannelli LCD.

Sembra inoltre che iPad 10.9 (2022) sia in vantaggio per quanto riguarda le fotocamere. Mentre il Pixel Tablet presenta due fotocamere da 8MP, entrambe con sensore da 1/4 di pollice, apertura f/2.0 e capacità di registrare video a 1080p e 30fps, il dispositivo Apple ha due fotocamere da 12MP, di cui la posteriore con apertura f/1.8 e registrazione video a 4K e 60fps e la frontale con apertura f/2.4 e capacità di registrazione a 1080p e 60fps. Per non parlare delle funzioni avanzate come la registrazione di video in time-lapse con stabilizzazione, il supporto per lo slow-motion e la stabilizzazione dei video cinematografici.

Sia l'iPad che il tablet Android sono dotati di un sensore di impronte digitali sul pulsante di accensione, che funziona in modo rapido e preciso su entrambi. Un'altra cosa che hanno in comune è la scarsa selezione di porte, infatti entrambi sono dotati solo di una porta USB-C.

Pixel Tablet vs iPad 10.9 (2022): funzioni

È nelle funzioni e caratteristiche che il Pixel Tablet si lascia davvero l'iPad 10.9 alle spalle. Il dispositivo Apple è fantastico per fare tutte le classiche attività svolgibili da tablet, come lo streaming, la lettura, l'editing leggero e persino il gaming. Ma per tutte le funzionalità aggiuntive che potenzialmente offre, bisogna pagare un extra. Volete trasformarlo in un computer portatile? La tastiera è acquistabile separatamente, così come il pennino per disegnare e prendere appunti.

Pixel Tablet, come abbiamo già accennato, è stato progettato per funzionare come più dispositivi in uno. Nella confezione è incluso un dock con altoparlante per la ricarica, che è la chiave delle funzionalità estese di questo tablet.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Tra il lungo elenco di funzioni supportate dal Pixel Tablet in modalità Hub (quando è agganciato al dock), ci sono le funzionalità di cornice digitale e l'illuminazione ambientale adattiva, nonché il Chromecast integrato per trasmettere facilmente qualsiasi cosa si stia guardando sul telefono al tablet. Se ad esempio si sta guardando un film o ascoltando musica sul tablet e lo si aggancia alla base, l'audio passa dagli altoparlanti del tablet al Charging Speaker Dock immediatamente e in automatico.

Il tablet è dotato anche dell'app Google TV, così come iPad 10.9 è dotato dell'app Apple TV. Entrambi i tablet supportano il rispettivo assistente vocale: Siri sull'iPad e Google Assistant sul Pixel Tablet.

Pixel Tablet vs iPad 10.9 (2022): prestazioni

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Google Pixel Tablet iPad 10.9 (2022) Peso 493g 477g Dimensioni 258 x 169 x 8.1mm 248.6 x 179.5 x 7mm Sistema operativo Android 13 iPadOS 16 Display 10.95" LCD, 16:10, 500 nit, 2560 x 1600, 276 PPI 10.9" Liquid Retina IPS, 500 nit, 2360 x 1640 pixel CPU Google Tensor G2 Apple A14 Bionic RAM 8GB LPDDR5 4GB LPDDR4X Spazio di archiviazione 128GB / 256GB 64GB / 256GB Batteria Fino a 12 ore Fino a 10 ore Fotocamere 8MP / 8MP 12MP / 12MP Porte 1x USB-C 1x USB-C

Equipaggiato con l'A14 Bionic di Apple, iPad 10.9 è un tablet capace e scattante, in grado di gestire più app contemporaneamente, nonché l'editing video e il gaming da mobile nonostante la modesta RAM LPDDR4X da 4 GB. La piattaforma iPadOS 16 è costruita su misura per la produttività e il multitasking, il che consente al tablet di garantire prestazioni paragonabili a quelle di un notebook.

Per quanto riguarda la batteria, iPad 10.9 può raggiungere le 22 ore di autonomia con un utilizzo minimo, anche se con un utilizzo medio per le classiche attività di tutti i giorni la durata media si avvicina alle 8-10 ore.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Google Pixel Tablet monta il Tensor G2, pensato principalmente per implementare le funzioni basate sull'apprendimento automatico che si adattano perfettamente alla nuova traiettoria dei prodotti Google. Non sembra che Google si stia concentrando sul lancio di dispositivi più potenti, ma che stia dando priorità al modo in cui i suoi prodotti possono utilizzare la potenza dell'intelligenza artificiale per semplificarci la vita. Per quanto riguarda la RAM, il Pixel Tablet ha 8 GB di LPDDR5, più veloce di quella dell'iPad 10.9. Questo dovrebbe fare la differenza in termini di prestazioni.

Per quanto riguarda la batteria, Google promette fino a 12 ore di autonomia quando il tablet non è agganciato.

Quale scegliere?

Se cercate un tablet che garantisca buone prestazioni e non vi preoccupate delle funzionalità aggiuntive offerte dagli accessori, la scelta tra il Pixel Tablet e l'iPad 10.9 (2022) potrebbe essere dettata più una preferenza personale. Le loro caratteristiche sono abbastanza simili e la scelta si ridurrà probabilmente a quello che vi piace di più tra i due, anche se vale la pena notare che l'iPad 10.9 si concentra maggiormente sulla potenza, mentre il Pixel Tablet punta sull'intelligenza artificiale e sull'integrazione in una smart home.

Tuttavia, se si considera il Charging Speaker Dock in dotazione con ogni Pixel Tablet, si può affermare che quest'ultimo è un chiaro vincitore in termini di versatilità, funzionalità e qualità-prezzo. Il nuovo tablet di Google si comporta come diversi dispositivi in uno, il che lo rende più conveniente e un dispositivo perfetto su cui investire.