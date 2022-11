AirPods Pro 2 vs AirPods 3: quali sono i migliori auricolari true wireless?

AirPods Pro 2 132,41 € (Si apre in una nuova scheda) Da Ciampistore (Si apre in una nuova scheda) 309,90 € (Si apre in una nuova scheda) Da eBay Italy (Si apre in una nuova scheda) Controlla Amazon (Si apre in una nuova scheda) Autonomia: 6 ore

ANC: sì

Audio spaziale: sì

Resistenza ai liquidi: IPX4



Gli auricolari Apple AirPods Pro 2 offrono uno dei migliori ANC sul mercato e una struttura che si adatta bene all'orecchio, isolando efficacemente l'utente dai rumori esterni. La qualità del suono è superiore a AirPods 3, soprattutto per le parti vocali, e la custodia emette un suono per ritrovarla in caso di smarrimento. Infine, possono essere rilevati direttamente da un iPhone.

Qualità del suono

Design in-ear non adatto a tutti

ANC: No

Audio spaziale: Sì

Resistenza ai liquidi: IPX4



Apple AirPods 3 hanno un design che non si incastra in profondità nell'orecchio e, di conseguenza, isola di meno dal mondo esterno. L'autonomia pareggia quella di AirPods Pro 2, così come l'audio spaziale, ma la qualità del suono e la funzione "trovami" non sono al livello dei Pro 2. Nulla di sbagliato, visto il costo ridotto.

Uguale autonomia

Supporto per audio spaziale Against Manca la cancellazione del rumore

Qualità del suono inferiore

Dopo il lancio di AirPods Pro 2 , Apple ha ampliato la sua offerta di auricolari wireless . Dato il prezzo proibitivo delle AirPods Max , molti acquirenti dovranno scegliere i migliori tra AirPods 3 e AirPods Pro 2.



Le differenze tra i primi AirPods e le rispettive versioni Pro sono enormi, e lo stesso vale per AirPods Pro 2. I nuovi AirPods Pro offrono una cancellazione del rumore eccellente, trasparenza adattiva, supporto per audio spaziale e gommini di diverse misure per adattarsi a ogni orecchio.

Sebbene si discostino molto dagli AirPods originali, molte delle funzioni di AirPods Pro 2 sono state implementate negli AirPods 3 che restano, tuttavia, meno performanti. Di seguito, presentiamo un confronto tra i due auricolari, elencandone pregi e difetti in relazione tra loro.

Apple AirPods 3 vs AirPods Pro 2: cancellazione del rumore

Come gli originali AirPods (2019), anche gli AirPods Pro 2 sono dotati di cancellazione del rumore (ANC), funzione di cui sono privi gli AirPods 3. Di base, ogni auricolare, entrando direttamente nell’orecchio, offre un minimo di isolamento, ma la cancellazione del rumore è in grado di bloccare completamente le fonti esterne.

Grazie al nuovo processore H2, la cancellazione del rumore degli AirPods Pro 2 è stata ulteriormente migliorata, raggiungendo così livelli sensazionali. Suoni come il motore di un treno, il vento forte, ventole e condizionatori vengono filtrati con efficacia. Rispetto a AirPods Pro, l’ANC di AirPods Pro 2 è ben due volte superiore.

La trasparenza adattiva completa il pacchetto, attivandosi solo quando vengono rilevati rumori durante una conversazione.

AirPods Pro 2 offrono gommini di diverse misure per adattarsi ad ogni orecchio (Image credit: Apple)

Apple AirPods 3 vs AirPods Pro 2: design e indossabilità

Le differenze di design tra i due prodotti sono minime. In termini di comodità, gli AirPods Pro 2 sono dotati di gommini intercambiabili e Apple mette a disposizione diverse misure per adattarsi a ogni orecchio, risultando particolarmente utili durante le sessioni di esercizio fisico. Inoltre, per AirPods Pro 2 è stata aggiunta la misura extra-small.

Apple AirPods 3 vs AirPods Pro 2: autonomia

AirPods 3 hanno un’autonomia superiore rispetto agli AirPods Pro originali, ma AirPods Pro 2 offrono le stesse 6 ore del modello e fino a 30 con la custodia di ricarica e con ANC attivata.

La custodia di AirPods Pro 2 possiede degli altoparlanti integrati che emettono un suono quando la batteria sta per finire o nel caso in cui venga cercata con la funzione “trovami”. Nei modelli precedenti il suono veniva emesso dagli stessi auricolari e poteva risultare fastidioso.

Gli AirPods 3 sono più economici (Image credit: TechRadar)

Apple AirPods 3 vs AirPods Pro 2: prezzo

Tra i due, il prodotto più economico è sicuramente AirPods 3, disponibili a partire da €209 (con €10 in più si può ottenere anche la custodia MagSafe) e si possono trovare prezzi ancora più convenienti tra le migliori offerte del Black Friday .

Tuttavia, la cancellazione del rumore degli AirPods 2 li rende la scelta ideale per chi necessita di tale funzione ed è disposta a spendere €90 in più, per un totale di €299.

Conclusioni

Come spesso accade quando si confrontano due prodotti, la scelta su quale sia il migliore dipende dalle esigenze del cliente, che vanno valutate con consapevolezza.

La cancellazione del rumore e la trasparenza adattiva di AirPods Pro 2 li rende la scelta ottimale per chi non vuole essere disturbato, ma non tutti hanno bisogno di tale tecnologia.

Ambedue i modelli sono dotati di audio spaziale a cui, nel caso degli AirPods 2, si aggiungono funzioni specifiche per adattare il suono alla conformazione dell’orecchio e ai movimenti della testa, oltre ai controlli del volume direttamente sugli auricolari e una custodia che fornisce un feedback sonoro.

AirPods 3, nonostante abbiano meno funzione dei Pro 2, possiedono comunque tutte le caratteristiche principali e permettono di risparmiare €90.