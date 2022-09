Apple AirPods 3 vs AirPods Pro 2: Hvilke av øreproppene er best?

Med lanseringen av AirPods Pro 2 har Apple en rekke AirPods du kan velge mellom. Men ettersom prisen på AirPods Max (opens in new tab) fremdeles er skyhøy, vil nok de fleste av oss heller lure på hva som er det beste valget av Apple AirPods 3 og AirPods Pro 2.

Forskjellene mellom originalversjonen av Apple AirPods (2019) og AirPods Pro var betydelige, og det samme er saken med AirPods Pro 2. Den nye Pro-versjonen kan skilte med støyreduksjon, tilpassede øretupper (med en ekstra valgmulighet for ekstra små ører), en adaptiv transparensmodus som bearbeider bekgrunnslyd, støtte for romlig lyd med en ny funksjon for persontilpasning, samt kapasitiv berøringskontroll for å justere lydstyrken med et kjapt sveip.

Selv om ingen av disse egenskapene er tilgjengelige med originalversjonen av AirPods, har flere av dem kommet til AirPods 3 – selv om de generelt er mindre avanserte enn dem du får med AirPods Pro 2.

Nedenfor tar vi en gjennomgang av egenskapene man får med disse to variantene av Apples AirPods og sammenligner dem for å gi deg et klarere bilde av hva du kan vente deg av hver av dem. Vår fullstendige test av Apples nyeste AirPods er like rundt hjørnet, men i mellomtiden kan du ta en titt på vår omtale av AirPods Pro 2 (opens in new tab) og vår test av AirPods 3 (opens in new tab), slik at det blir enklere for deg å gjøre et valg.

Apple AirPods 3 vs AirPods Pro 2 – støyreduksjon

Akkurat som AirPods Pro (2019) har AirPods Pro 2 aktiv støyreduksjon (ANC). Dette er en egenskap AirPods 3 mangler. Mens all bruk av ørepropper vil gi en viss beskyttelse mot utvendig støy, men ANC vil i tillegg filtrere bort irriterende støy fra støy, buss og fly, skravling i nærheten og dårlig musikk som spilles over høyttalerne i treningsstudioet.

Til AirPods Pro 2 er ANC blitt oppgradert med en ny H2-brikke som gir avansert, digitalt bearbeidet lyd. Ifølge Apple skal dette gi dobbelt så kraftig støyreduksjon som med AirPods Pro (2019). En fordel som kommer med dette, er en adaptiv transparensmodus, som skal være så effektiv at den øyeblikkelig kan eliminere støyen fra tungt maskineri når du går forbi på veien til og fra jobben.

Med AirPods Pro 2 kan du velge silikontupper i ulike størrelser for å få best mulig passform, i tillegg til at øreproppene sitter trygt. (Image credit: Apple)

Apple AirPods 3 vs AirPods Pro 2: Design og komfort

Bed både AirPods 3 og new AirPods Pro 2 får du det typiske designet med utstikkende stammer. Dermed må du være tilfreds med dette utseende uansett hvilken av de to modellene du velger til slutt. En viktig forskjell på de to modellene, er et øretuppene i Pro 2 kan byttes ut, noe som gjør det mulig å tilpasse passformen etter dine egne behov.

En trygg passform i øret lyder ikke så veldig avgjørende, men du forstår likevel nytten av dette når du tar en løpetur og en av øreproppene faller ut av ørene og ned på bakken. Til Pro 2 har dessuten lagt ved ekstra små øretupper, noe som gjør at enda flere ulike ørekanaler kan betjenes på en god måte.

Apple AirPods 3 vs AirPods Pro 2: Batteritd

Da AirPods 3 ble lansert, kunne de skilte med overlegen batteritid sammenlignet med originalversjonen av AirPods Pro. Men nye Pro 2 har lagt seg på samme nivå som AirPods 3, med 6 timers lyttetid og ialt 30 timer ved hjelp av det medfølgende etuiet. Og dette gjelder ved bruk av ANC, en funksjon som i seg selv reduserer batteritiden.

Der AirPods 3 gjør bruk av en Lightning-forbindelse til opplading, tilbyr Pro 2 lading ved hjelp av MagSafe. Ladeetuiet til Pro 2 har dessuten en innebygget høyttaler som avgir et signal når det marker at batterinivået er lavt, eller når du leter etter den ved hjelp av Finn-funksjonen i iOS.

AirPods 3 er også blitt tilgjengelig med MagSafe-etui. Denne varianten er litt dyrere.

AirPods 3 er litt billigere. (Image credit: TechRadar)

Apple AirPods 3 vs AirPods Pro 2: Pris

Hvis du først og fremst er ute etter å spare penger, er AirPods 3 et supert valg. De hadde en lanseringspris på 1990 kroner ved lansering, men med MagSafe-etui er de i skrivende stund priset til 2290 kroner hos Apple.

Spranget opp til AirPods Pro 2, som har en lanseringspris på 2990 kroner, er ganske stort, men det kan være verdt det hvis aktiv støyreduksjon er viktig for deg. Men AirPods 3 er uansett et godt valg for den prisbevisste – og kanskje særlig hvis det dukker opp et godt tilbud i forbindelse med Black Friday eller andre salgskampanjer.

Og ettersom AirPods Pro 2 er rykende ferske, venter vi at prisen vil stå seg en god stund. Dermed er valget mellom de to modellene ganske vanskelig.

Vår vurdering

Hvilken modell som er det beste valget for deg – AirPods 3 eller AirPods Pro 2 – vil til syvende og sist handle om dine behov – og budsjettet ditt.

Den aktive støyreduksjonen til Pro 2, samt den adaptive transparensmodusen, gjør dem overlegne overfor AirPods 3, men det er ikke alle som føler at de trenger disse egenskapene. Og selv om begge modellene kan by på romlig lyd, har Pro 2 en funksjon for individuell tilpasning som justerer lyden i henhold til hodeform og ørefasong. Pro 2 leveres dessuten med et oppgradert etui med som gir tilbakemeldinger i form av lyd. Kontrollene på øreproppene kan benyttes til justering av lydstyrken ved hjelp av sveiping.

AirPods 3 har ikke like mange funksjoner, men mye av det grunnleggende er ganske likt det man får med Pro 2. Dessuten er det vanskelig å argumentere mod en gunstig pris – og enda verre, et godt tilbud.