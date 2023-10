I nuovi iPad 2023 arrivano domani: ci saranno 4 modelli

The 10.9-inch entry-level iPad launched in 2022

Secondo alcune fonti, nel corso di questa settimana potrebbero arrivare i nuovi iPad 2023, iPad mini 7 e iPad Air 6. A quanto pare, gli aggiornamenti per tutti e tre i modelli dovrebbero essere annunciati martedì 17 ottobre.

La soffiata proviene da Supercharged ed è stata successivamente verificata da fonti che hanno parlato con 9to5Mac. Considerando le recenti speculazioni sull'aggiornamento di questi tablet, sembra molto probabile l'arrivo imminente di nuovi modelli.

Partendo dal nuovo iPad 2023, l'ultimo aggiornamento risale allo scorso anno: per i dettagli, date un'occhiata alla nostra recensione di iPad 10.9 (2022). Alla fine ha abbandonato il tasto home e ha adottato il look dell'iPad Pro, quindi non aspettatevi troppi cambiamenti nel design questa volta.

Le fughe di notizie e le indiscrezioni su un nuovo modello base di iPad sono state relativamente scarse: si è parlato di "aggiornamenti delle specifiche", ma questo è prevedibile su un nuovo modello. Ci piacerebbe anche vedere il supporto alla Apple Pencil 2 e una migliore durata della batteria.

Aspettatevi un comunicato stampa

L'anno scorso abbiamo ricevuto un aggiornamento anche dell'iPad Air. Le prime indiscrezioni suggeriscono la possibilità che vengano presentati due iPad Air nel 2023, forse con schermi di dimensioni diverse o forse con specifiche diverse.

Supercharged e 9to5Mac riferiscono che Apple presenterà i nuovi modelli tramite un comunicato stampa, quindi non aspettatevi un grande evento come quello che abbiamo avuto per iPhone 15.

Noterete che i nuovi iPad Pro non sono menzionati in questa particolare fuga di notizie. Il più costoso dei tablet di Apple forse riceverà un aggiornamento nel 2024 e sembra che anche per lui si prospetti il passaggio ai display OLED.

