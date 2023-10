Il nuovo iPad mini 7 arriva stasera (forse)

Dopo il recente lancio della linea iPhone 15, dell'Apple Watch 9 e della nuova Apple Pencil, l'azienda di Cupertino per stasera ha organizzato l'evento "Scary Fast". Ci aspettiamo la presentazione dei nuovi Mac e Macbook, ma un documento normativo lascia intendere che potremmo vedere anche iPad mini 7.

MacRumors ha scoperto che di recente è stata ripresentata a un database cinese una documentazione relativa alla batteria utilizzata nell'iPad mini 6, una mossa che potrebbe indicare l'arrivo imminente di un nuovo modello.

In precedenza, ad esempio, era accaduto che le batterie dell'Apple Watch 8 venissero ripresentate in vista del lancio dell'Apple Watch 9.

Il motivo per cui le vecchie batterie fanno pensare a un nuovo modello è che Apple potrebbe riutilizzarle per l'iPad mini 7, il che significa che potrebbe avere una batteria da 5.124 mAh come il modello attuale. In effetti, altre fughe di notizie suggeriscono che l'iPad mini 7 avrà un chipset più potente del suo predecessore, ma per il resto sarà molto simile al modello precedente.

Mentre questo documento normativo indica certamente questa possibilità, diversi leaker affidabili hanno suggerito il contrario, con l'ultima affermazione di Mark Gurman che dice di non aspettarsi alcun nuovo iPad prima di marzo.

Sarebbe inoltre strano che Apple abbia una nuova Apple Pencil da sola, per poi annunciare un nuovo iPad un paio di settimane dopo. Avrebbe sicuramente avuto più senso annunciarli insieme.

Dubitiamo quindi che oggi verrà presentato un nuovo iPad mini - o qualsiasi altro iPad, se è per questo. L'evento avrà inizio il 31 ottobre alle 01:00 (ora italiana).

