Netflix inizia a togliere l'abbonamento Base per i nuovi iscritti

In sordina, Netflix ha eliminato il piano Base in Canada, rimuovendo di fatto l'opzione più economica senza pubblicità per sottoscrivere un abbonamento Netflix.

La rimozione riguarda solo i "nuovi membri o i nuovi iscritti", costringendo i potenziali clienti a scegliere tra 5,99 dollari canadesi per il piano Base con pubblicità, 16,49 dollari per lo Standard o 20,99 dollari per il Premium.

Il lato positivo, se così si può definire, è che gli utenti che hanno già un piano Base possono mantenerlo fino a quando non decideranno di cambiare piano o disdire Netflix cancellando il proprio account.

A quanto pare, il gigante dello streaming ha eliminato questo tipo di abbonamento qualche tempo fa; solo che nessuno se n'era accorto. La prima menzione che abbiamo individuato riguardo questa vicenda proviene da un utente di Twitter, che si è lamentato della cessazione del piano Base il 10 giugno.

Al momento, gli altri Paesi del mondo non hanno assistito a nessun cambiamento, ma vale la pena ricordare che il Canada è già stato utilizzato da Netflix come una sorta di terreno di prova: il Paese è stato tra i primi a ricevere il piano Base con Pubblicità all'inizio di novembre 2022, prima del lancio globale.

La storia si ripete

Sebbene non vi sia alcuna indicazione che Netflix intenda porre fine al piano Base, la cosa non è certo da escludere. Reed Hastings, uno dei co-fondatori del servizio streaming, aveva dichiarato già nel 2020 che l'azienda non avrebbe mai introdotto la pubblicità per gli utenti. La piattaforma aveva anche twittato "L'amore è condividere una password" nel 2017.

A giudicare dagli ultimi eventi, entrambi i commenti sono invecchiati male.

Ma questa nuova mossa avrà successo? Gli utenti canadesi passeranno a un altro abbonamento più costoso? È probabile. La stretta sull'account Netflix condiviso, per quanto controversa, ha effettivamente funzionato nel portare nuovi abbonamenti.