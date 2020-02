Introduzione

Samsung Galaxy S20 Ultra è il più potente smartphone di Samsung, ma ha un prezzo proibitivo. Se lo acquisterete potrete usufruire del più veloce smartphone 5G al mondo, nonché di quello col miglior comparto fotografico.

Il prezzo però è salato, molto salato, e in pochi avranno probabilmente il coraggio di ordinarlo.

Tre sono le funzioni che lo contraddistinguono dai restanti modelli della gamma Galaxy S20: un magnifico display da 6,9 pollici a 120 Hz, un blocco di quattro fotocamere che offre livelli di zoom folli con registrazione video 8K e antenne 5G che consentono velocità di picco più elevate rispetto agli altri modelli della gamma.

Abbiamo testato la fotocamera da 108 MP del S20 Ultra per un'ora e siamo rimasti colpiti per diversi motivi. Ha catturato così tanti dettagli, in un ambiente ben illuminato, che abbiamo potuto ritagliare le immagini senza comprometterne la qualità, o almeno non tanto quanto ritagliando una foto scattata da un Galaxy S10 e un S10 Plus.

Il teleobiettivo da 48 MP ci ha permesso di inquadrare e definire anche i soggetti più lontani grazie allo zoom ottico 10x e quello digitale 100x. Per capirci, i risultati superano di gran lunga lo zoom ottico 2x e quello digitale 10x dei precedenti smartphone Samsung, così come lo zoom digitale 6x dell'iPhone 11 Pro. A 100x, siamo stati in grado di esaminare le narici dei nostri cameraman a 15 metri di distanza: niente male.

Non lasciatevi ingannare dai numeri: S20 e S20 Plus montano un teleobiettivo da 64 MP e hanno singoli pixel più grandi, ma l'obiettivo principale e il teleobiettivo dell'Ultra hanno sensori più grandi che catturano più luce, quindi maggiori dettagli. La fotocamera ultragrandangolare è invece la stessa per tutta la famiglia S20: un sensore da 12MP più grande rispetto a quello da 16MP del Galaxy S10. Ci torneremo più avanti.

(Image credit: Future)

Samsung continua a offrire l'app per fotocamere più completa sul mercato e con la serie S20 risponde alla domanda di tutti i giorni: dovrei scattare foto o girare un video? Fate entrambi. La nuova modalità Single-take mode (in un’unica ripresa) cattura diverse immagini, per un periodo di dieci secondi: foto, grandangolari, ritratti, video hyperlapse, video normali e così via. Ci ha permesso di ignorare i menu impostazioni e concentrarci sul momento.

Le specifiche dell'S20 Ultra ricordano quelle di un notebook: fino a 16 GB di RAM, un processore da 7nm e fino a 512 GB di memoria interna. C'è anche un'enorme batteria da 5.000 mAh per sostenere il consumo dovuto alla connessione 5G e un sensore di impronte digitali in-display. La gamma S20 ha anche il dubbio onore di essere la prima serie S priva di jack per cuffie.

Il prezzo dell'S20 Ultra si avvicina a quello del Galaxy Fold, e già questo la dice lunga su quanto Samsung l'abbia sparata grossa. La verità è che per la maggior parte dei consumatori l'acquisto di S20 Plus sarà già un ottimo upgrade rispetto S10 Plus, il top di gamma della scorsa stagione.

Galaxy S20 Ultra è per chi vuole apparire, chi cerca qualcosa di unico, chi vuole prestazioni senza compromessi e per chi ha un sostanzioso conto in banca.

Disponibilità e prezzi

Samsung Galaxy S20 Ultra sarà disponibile dal 10 marzo; al momento, sul sito Samsung, è possibile prenotare solo la versione da 128GB, che costa 1.379 euro.

(Image credit: Future)

La buona notizia è che grazie alla connessione 5G si potranno archiviare i dati sul cloud più facilmente, inoltre, tutti i modelli S20 hanno uno slot microSD per schede da 1 TB.

Display e dimensioni

Il display da 6,9 pollici di Samsung metterà a dura prova le vostre dita, ma non è poi così diverso da S10 Plus, al contrario, è meno largo del Note 10 Plus da 6,8 pollici e del Galaxy S10 5G da 6,7. Galaxy S20 Ultra è più alto, il formato del display è 20:9 ma infilarlo in tasca non è un problema, tuttavia per sfruttarlo al meglio è consigliabile usare entrambe le mani.

Abbiamo trovato il display Super AMOLED grande, luminoso e nitido con la risoluzione 3200x1440 pixel e si è dimostrato molto valido anche con la risoluzione predefinita da 1080p. In Full HD, la durata della batteria aumenta ed è anche l'unico modo per sperimentare la nuova frequenza di aggiornamento dello schermo da 120 Hz.

(Image credit: Future)

L'S20 Ultra non è uno smartphone propriamente da gioco, ma se la vede ad armi pari con l'Asus ROG Phone 2 e il Razer Phone 2 grazie alla frequenza di aggiornamento da 120Hz. Samsung ha anche sottolineato che la sensibilità al tocco è raddoppiata, da 120Hz a 240Hz, durante il gaming, il che dovrebbe aumentare la reattività ai comandi.

Apprezziamo che Samsung abbia optato per un foro più piccolo per la fotocamera frontale posizionata nella parte superiore centrale dello schermo. Il colosso coreano ha anche abbandonato la doppia fotocamera frontale dell'S10 Plus (obiettivo e sensore di profondità), dato che adesso è il software a gestire questo aspetto e lo fa piuttosto bene.

Non abbiamo avuto il Galaxy S20 Ultra tra le mani abbastanza a lungo per poterne descrivere l'esperienza d'uso complessiva, ma in passato siamo rimasti soddisfatti del rapporto schermo-corpo dei dispositivi Samsung, dei livelli di luminosità e del supporto allo standard di visualizzazione HDR10+.

(Image credit: Future)

Design

Il Samsung Galaxy S20 Ultra è realizzato in vetro e alluminio (a questo giro non è disponibile una versione in ceramica), ed è disponibile in Italia in due colorazioni: Cosmic Grey e Cosmic Black. Gli spigoli sono meno pronunciati, per cui non toccherete accidentalmente il display.

Il Galaxy S20 Ultra è spesso 8,8 mm, il valore più alto non solo della gamma S20 ma anche dei modelli S10 che andavano da 7,8 mm a 7,9 mm. Il blocco posteriore è alquanto pronunciato.

(Image credit: Future)

Pesa 220 grammi, ossia tra i 175 di S10 Plus e i 276 grammi del Galaxy Fold. Nel complesso si tratta di un compromesso accettabile considerato che lo smartphone contiene una tecnologia 5W mmWave, una fotocamera da 108 MP e una batteria da 5.000 mAh.

Quando abbiamo avuto occasione di parlare con loro i progettisti del comparto fotografico ci hanno detto frasi come "avremmo preferito una fotocamera migliore ma il team di progettazione del design ha vinto". Il Galaxy S20 Ultra, per fortuna, non sacrifica la qualità della fotocamera per essere chic. È sì grande ma anche abbastanza elegante e le persone passeranno più tempo ad ammirare le fantastiche foto da 108 MP che il suo deisgn.

Le fotocamere

Potremmo scrivere un'intera recensione solo delle fotocamere del Samsung Galaxy S20 Ultra, e questa è una buona notizia, ma oggi possiamo pubblicare solo un'anteprima.

L'S20 Ultra ha un obiettivo principale da 108 MP f/1.8 (con pixel da 0,8 micron), un teleobiettivo da 48 MP f/3,5 (0,8 micron) e una lente grandangolare da 12 MP f/2,2 (1,4 micron). C'è anche un sensore di profondità che aiuta la modalità “ritratto” e le scansioni 3D con una fotocamera frontale da ben 40 MP. È il più grande aggiornamento del comparto fotografico dai tempi di Galaxy S7 e S7 Edge.

(Image credit: Future)

A cosa serve una fotocamera da 108 MP? Più o meno a ciò che serve registrare video 8K: rende molto più facile ritagliare una foto o zoomare un video senza sacrificarne i dettagli. Dona ampiezza all'immagine anche se queste vengono ridotte a 12MP e 1080p.

C'è però un aspetto negativo nel conteggio dei megapixel gonfiati: i singoli pixel sono spesso più piccoli. Abbiamo visto molti smartphone Android economici proporre fotocamere da 48 MP e 64 MP, solo per funzionare male in condizioni di scarsa luminosità.

S20 Ultra registra pixel da 0,8 micron, a differenza di quelli da 1,8 micron di S20 e S20 Plus (la serie S10 si ferma a 1,4 micron), tuttavia S20 Ultra compensa quei pixel più piccoli in due modi.

(Image credit: Future)

Innanzitutto, Samsung usa la tecnologia pixel binning per combinare nove pixel in uno e aumentare la dimensione del singolo pixel a 2,4 micron. In situazioni di scarsa illuminazione, ciò permette di scattare foto da 12 MP e con molti dettagli.

Ci piacerebbe testare questa funzione nello scenario di prova proposto da Samsung: scattare splendide foto di paesaggi da 108 MP all'aperto, nel soleggiato Egitto, e dettagliate foto da 12MP all'interno delle piramidi.

In secondo luogo, l'S20 Ultra ha la possibilità di stupirci con i suoi sensori fisicamente più grandi, e in particolare dall’obiettivo principale da 1/1,33 pollici e il teleobiettivo da 1/2 pollice. Probabilmente troveremo meno rumore nelle foto notturne, poiché questi sensori possono assorbire più luce.

Samsung Galaxy S20 Ultra with its 100x zoom (Image credit: Future)

Video 8K e modalità scatto singolo

Samsung Galaxy S20 Ultra può registrare video 8K e la sua stabilizzazione Super Steady ora incorpora la correzione anti-rolling (fino a 60 gradi).

Purtroppo, Super Steady non è disponibile né quando si registra in 8K né in 4K, ma solo nei video a 1080p. I video in 8K sono limitati a 24 fps, ma consentono di ritagliare e modificare i video senza sacrificarne la qualità, mentre quelli in 4K assicurano un maggiore frame rate e opzioni di zoom: è disponibile uno zoom video 20x, mentre in 8K è presente solo quello 6x. I file video 8K occupano circa 600 MB al minuto e sono in formato HEIC; la dimensione massima di ciascun file è 8 GB.

(Image credit: Future)

L'app della fotocamera di Samsung resta una delle migliori, in quanto abbina un ampio set di funzionalità alla facilità d'uso. É sufficiente scorrere in qualsiasi punto dello schermo per alternare tra la fotocamera anteriore e quelle posteriori, fare un gesto della mano per attivare il timer della fotocamera frontale e premere due volte il pulsante di blocco per avviare l'app, senza dover guardare lo schermo.

Ci siamo divertiti molto con la nuova modalità Scatto Singolo e speriamo che altri produttori adottino funzioni simili. Non abbiamo avuto la possibilità di testare l'hyperlapse di notte (era giorno), ma Samsung afferma che questa funzione sia stata migliorata per catturare scie luminose.

5G, durata della batteria, specifiche e software

Il Galaxy S20 Ultra combina la tecnologia sub-6 e mmWave per offrire incredibili velocità di download. La tecnologia mmWave è estremamente veloce ma di raggio limitato, mentre sub-6 è più lenta (va da 200 Mbps a 500 Mbps) ma ha una portata più ampia offrendo una connessione più affidabile anche in ambienti chiusi.

S20 Ultra e S20 Plus combinano queste due tecnologie e assicurano connessioni 5G future-proof. L'unico vantaggio dell'S20 Ultra risiede nella batteria più capiente che consente di rimanere connessi più a lungo.

(Image credit: Future)

Le restanti specifiche interne sono da top di gamma: il Soc Samsung Exynos 990 da 7nm, 12 GB o 16 GB di RAM, 128 GB o 512 GB di memoria interna, e uno slot per schede microSD.

S20 Ultra supporta la ricarica "Super Fast" di Samsung da 45 W, tuttavia nella confezione troverete un caricabatteria da 25. Come il Galaxy Note 10 Plus, S20 Ultra supporta la ricarica wireless da 15 W.

Abbiamo anche dato un’occhiata al software One UI 2.0 di Samsung e scoperto che l’app Google Duo è integrata; è possibile così effettuare di default videochiamate in Full HD e chattare con un massimo di otto persone.

Prime conclusioni

Molti recensori potrebbero criticare le dimensioni, il peso e il prezzo del S20 Ultra, e non avrebbero tutti i torti. Quello che bisogna capire, e forse accettare, è che Samsung ha progettato l'Ultra per essere il più potente smartphone del 2020, fregandosene del design, in linea di massima.

Il prezzo intorno ai 1.379 euro abbatte molti taboo e alza ancora di più gli esagerati standard visti con i pieghevoli. Infine l'altezza del dispositivo potrebbe non piacere a tutti.

In definitiva, Samsung offre qualcosa di nuovo che si spinge, come mai accaduto prima ad ora, oltre i confini non solo dell’attuale tecnologia fotografica su smartphone ma anche di quella per la trasmissione dati. Siamo ansiosi di testare più a lungo la fotocamera da 108 MP e la connessione 5G utilizzando sia reti compatibili con mmWave che sub-6.