Samsung Galaxy S20 Ultra, super test delle fotocamere: zoom 100x e 108 MP

Quarto aggiornamento: adesso il nostro test della fotocamera di Samsung Galaxy S20 Ultra contiene 150 foto per mostrarvi tutte le varie modalità: zoom 100x, risoluzione da 108 MP e selfie da 40 MP.

Vale la pena spendere la cifra “ultra” chiesta da Samsung? Giudicate voi. Abbiamo un nuovo strumento di confronto in modo da poter scorrere tra le foto di S20 Ultra e quelle dei principali concorrenti, il tutto in vista della nostra recensione di Galaxy S20 Ultra .

Pronti per l’anteprima delle 150 foto? Ecco S20 Ultra (a 108 MP) contro iPhone 11 Pro Max, seguito da una serie di scatti modalità Ritratto di sette diversi smartphone partendo dal nuovo Samsung (altre foto sono a pagina 4) e un confronto tra selfie i da 40 MP e i selfie da 12 MP in live focus (anche questi in modalità Ritratto).

Immagine 1 di 7 (Image credit: Future) Modalità Ritratto: Samsung Galaxy S20 Ultra

Fotocamera di Galaxy S20 Ultra: come abbiamo effettuato i test

Cercare di spiegarvi quanto siano fantastiche le fotocamere di Samsung Galaxy S20 Ultra sarebbe inutile visto che le 150 foto che stiamo per mostrarvi parlano da sole.

Abbiamo provato il teleobiettivo di S20 Ultra 100x, chiamato Space Zoom, e abbiamo aggiornato questa recensione con diverse foto scattate con e senza treppiedi. Soprattutto vedrete le varie foto messe a confronto fianco a fianco a quelle realizzate con i modelli dei principali rivali come Apple, Google e OnePlus.

Come avete ben capito abbiamo preso molto seriamente la nostra recensione sulla fotocamera del Galaxy S20 Ultra:

Esatto, esageriamo un po' quando si tratta di testare correttamente le fotocamere dei nuovi smartphone. (Image credit: Future)

La galleria con le foto per il confronto è in basso e in ogni caso proveremo a tenere sempre aggiornata questa recensione della fotocamera di S20 Ultra. Ovviamente includeremo nel confronto anche S20 e S20 Plus non appena li avremo disponibili per la recensione.

Vi mostreremo come funzionano le seguenti modalità della fotocamera del S20 Ultra:

Space Zoom 100x : teleobiettivo con treppiedi e confronto con i principali rivali

: teleobiettivo con treppiedi e confronto con i principali rivali Confronto in notturna da 1x sino a 100x

da 1x sino a 100x Foto da 108 MP e selfie da 40 MP : c’è davvero differenza? Dipende

: c’è davvero differenza? Dipende Live Focus modalità ritratto e tutti i suoi filtri

e tutti i suoi filtri La fotocamera frontale con l'UI migliorata per selfie di gruppo (una delle migliori che abbiamo mai provato)

con (una delle migliori che abbiamo mai provato) Foto ultra-grandangolari (e confronto con le normali foto grandangolari)

(e confronto con le normali foto grandangolari) Teleobiettivo 100x Space Zoom, test a mano senza treppiedi

Adesso il tutto è nella galleria con il confronto fotografico di Galaxy S20 Ultra qui sotto.

Fotocamera Galaxy S20 100x: lo Space Zoom

Com'è lo Space Zoom? Questa è la prima domanda che ci siamo posti dopo aver completato l’unboxing del nostro Samsung Galaxy S20 Ultra e non appena abbiamo avviato la fotocamera. In poche parole: è impressionante ma il livello massimo di zoom 100x non può essere usato in ogni situazione.

L'obiettivo di S20 Ultra, simile a quello periscopico di Huawei P30 Pro , si trova lateralmente all'interno dello smartphone e per ottimizzare lo spazio utilizza uno specchio ruotato di 90 gradi dato che, se non fosse così, gli estremi livelli di zoom in questione non sarebbero raggiungibili con uno smartphone così sottile.

Per il primo test abbiamo usato un treppiedi, iniziando da un 1x (senza zoom) incrementando gradualmente a 2x, 10x, 30x e 100x, per poi tornare indietro ad un 0,5x per l'ultra-grandangolare.

Aggiornamento: abbiamo ripetuto i nostri test per includere, oltre alle foto diurne, anche la modalità notturna per mostrarvi le differenze. Le foto per questo tipo di test adesso sono a pagina 2.

S20 Ultra: galleria fotografica

S20 Ultra: 1x (no zoom) VS 100x (max zoom)

Fotocamera Galaxy S20 Ultra: tutti i livelli di zoom

Immagine 1 di 7 (Image credit: Future) Samsung Galaxy S20 Ultra – 1x (no zoom)

La fotocamera di Samsung rende lo zoom ottico 10x utilizzabile come se nulla fosse, quando in realtà corrisponde alla portata massima di quelli di molti suoi concorrenti e delle fotocamere dei suoi predecessori.

Anche un 4x e un 30x (livelli di zoom preimpostati sull'interfaccia utente della fotocamera) funzionano bene nelle giuste circostanze (leggi anche: condizione ottimale di illuminazione e mano libera o treppiedi), mentre lo zoom 100x è una dimostrazione di come Samsung abbia raggiunto tecnologicamente livelli altissimi.

Oltre Samsung S20 Ultra: modelli a confronto

Esaminare gli scatti della fotocamera di Galaxy S20 Ultra è utile ma le foto, da sole, non sono sufficienti per i nostri test. Per questo abbiamo replicato gli stessi scatti con i principali rivali e con i suoi due predecessori Samsung dello scorso anno.

Ecco quali modelli abbiamo incluso e perché:

Samsung Galaxy S20 Ultra: quasi superfluo specificarlo

quasi superfluo specificarlo iPhone 11 Pro Max: il principale rivale di S20 Ultra

il principale rivale di S20 Ultra Google Pixel 4 : uno tra i telefoni con la miglior fotocamera

: uno tra i telefoni con la miglior fotocamera Samsung Galaxy S10 : quanto è migliorato S20 Ultra a confronto?

: quanto è migliorato S20 Ultra a confronto? Samsung Galaxy Note 10: qualcuno inviandoci una mail ci ha fatto sapere che è indeciso tra S20 Ultra e il Note 10 (questo confronto è per voi)

qualcuno inviandoci una mail ci ha fatto sapere che è indeciso tra S20 Ultra e il Note 10 (questo confronto è per voi) OnePlus 7 Pro : un top di gamma ad un prezzo da fascia media, 1/3 più economico rispetto a S20 Ultra

: un top di gamma ad un prezzo da fascia media, 1/3 più economico rispetto a S20 Ultra Google Pixel 3a: un telefono che costa mille euro in meno rispetto a S20 Ultra

iPhone 11 Pro Max

Galaxy S20 Ultra VS iPhone 11 Pro Max (zoom 10x)

Scatti con IPhone 11 Pro Max da confrontare con S20 Ultra

Immagine 1 di 5 (Image credit: Future) iPhone 11 Pro Max - 1x (no zoom)

Google Pixel 4

Galaxy S20 Ultra VS Google Pixel 4 (zoom 10x)

Nota: il Google Pixel 4 non ha uno zoom 100x come S20 Ultra, e non arriva neanche a 10x dato che il suo livello massimo è 8x. Quindi abbiamo dovuto adattare la foto scattata dal Pixel per potere avere una migliore idea del confronto.

Scatti con Google Pixel 4 da confrontare con S20 Ultra

Immagine 1 di 4 (Image credit: Future) Google Pixel 4 camera – 1x (no zoom)

Galaxy S20 Ultra VS serie S10

Galaxy S10

Scatti con Galaxy S10 da confrontare con S20 Ultra

Immagine 1 di 4 (Image credit: Future) Samsung Galaxy S10 – 1x (no zoom)

Galaxy Note 10 Plus

Galaxy S20 Ultra VS Galaxy Note 10 Plus (zoom 10x)

Scatti con Galaxy Note 10 da confrontare con S20 Ultra

Immagine 1 di 5 (Image credit: Future) Samsung Galaxy Note 10 Plus – 1x (no zoom)

S20 Ultra VS smartphone molto più economici

OnePlus 7 Pro

Galaxy S20 Ultra VS OnePlus 7 Pro (zoom 10x)

Scatti con OnePlus 7 Pro da confrontare con S20 Ultra

Immagine 1 di 4 (Image credit: Future) OnePlus 7 Pro – 1x (no zoom)

Google Pixel 3a

Galaxy S20 Ultra VS Google Pixel 3a (zoom 10x)

Come abbiamo già spiegato per il Pixel 4, Google Pixel 3a è un altro telefono che arriva ad uno zoom massimo 8x, e poiché la fotocamera del Galaxy S20 Ultra ha uno zoom ottico ibrido 10x, dobbiamo adattare lo scatto del Pixel 3a per paragonare meglio le foto. Gli originali (prima della modifica) sono inseriti sotto questo set fotografico di confronto.

Scatti con Google Pixel 3a a confronto con Galaxy S20 Ultra