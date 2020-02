Il Samsung Galaxy S20 Plus è il successore del nostro smartphone preferito del 2019, con vari miglioramenti tra cui un display di fascia alta, una fotocamera con zoom ad alta risoluzione, una suite di funzionalità per la registrazione video e supporto opzionale al 5G. Tuttavia, per altri aspetti, non sono stati apportati potenziamenti significativi.

I primi minuti con Samsung Galaxy S20 Plus

Il Samsung Galaxy S10 Plus è stato il miglior smartphone selezionato da TechRadar per il 2019. Il suo successore, il Galaxy S20 Plus, si trova a dover reggere il confronto, con l’aggiunta di una serie di modifiche e miglioramenti per introdurre le innovazioni tecnologiche all'avanguardia che vedremo nei modelli di punta del 2020.

Probabilmente la cosa migliore del Galaxy S20 Plus è il display, infatti sono presenti una serie di caratteristiche che si combinano per creare una fantastica esperienza visiva. Tra la frequenza di aggiornamento a 120Hz, la tecnologia dello schermo WQHD+ e l'alta risoluzione, il display del Galaxy S20 Plus sa certamente come farsi apprezzare.

Il comparto fotografico del Galaxy S20 Plus mostra un modesto aggiornamento rispetto all'S10 Plus, le fotocamere sono dotate di sensori più grandi per scattare foto leggermente migliori. I risultati sono superiori rispetto al Galaxy S10 Plus, anche se a meno di non essere grandi appassionati di fotografia si potrebbe non notare la differenza. Nel Galaxy S20 Plus il teleobiettivo ora ha un sensore da 64 MP invece dei precedenti 12 MP, con zoom ottico 3x invece dei 2X del modello precedente.

Ci sono altri piccoli perfezionamenti, come una batteria leggermente più grande, un nuovissimo chipset, la potenziale connettività 5G (a seconda del Paese) e più RAM. Tuttavia, si può dire che questi aspetti di pregio siano sbilanciati da alcune notevoli mancanze.

Ad esempio, riteniamo che il Galaxy S10 Plus abbia un design migliore, con l’inconfondibile comparto fotografico e il jack per le cuffie da 3,5 mm.

Inoltre, l'S20 Plus ha un nuovo fratello maggiore con cui confrontarsi, che il Galaxy S10 Plus non ha (se non consideriamo il modello ‘di nicchia’ Galaxy S10 5G ). Il Samsung Galaxy S20 Ultra è più grande e ha una maggiore capacità della batteria, oltre a un'impressionante fotocamera principale da 108 MP che inevitabilmente rende il Galaxy S20 Plus abbastanza deludente al confronto.

A parte questi dettagli contestuali, tuttavia, il Samsung Galaxy S20 Plus è uno smartphone realizzato con alcuni notevoli miglioramenti rispetto al suo predecessore e chi arriva da un dispositivo precedente alla serie S10 dovrebbe decisamente tenere in considerazione questo dispositivo.

Vuoi saperne di più su come abbiamo trovato questo smartphone? Continua a leggere:

Galaxy S20 Plus: data di uscita e prezzo

(Image credit: Future)

Il Samsung Galaxy S20 Plus avrà un costo di € 1.129, per il modello con 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che si può espandere fino a 1 TB con una scheda microSD.

Per fare un confronto, il prezzo di lancio del Samsung Galaxy S10 Plus è stato di € 1.029 per il modello da 128 GB, che aveva 8 GB di RAM, considerando anche il fatto che grazie alle successive riduzioni del prezzo, ora è disponibile a un costo significativamente inferiore rispetto al prezzo iniziale.

In termini di disponibilità, la data di rilascio cambia da Paese a Paese. Lo smartphone sarà in vendita negli Stati Uniti, in Australia e negli Emirati Arabi Uniti dal ​​6 marzo, mentre in Italia sarà disponibile una settimana dopo, dal 13 marzo, e c’è già la possibilità di preordinarlo.

Galaxy S20 Plus: dimensioni e display

(Image credit: Future)

Il Samsung Galaxy S20 Plus ha uno schermo da 6,7 pollici. Rispetto ai 6,4 pollici del suo predecessore, si tratta di una differenza percepibile, anche se non così marcata come nel caso del display da 6,9 pollici del Galaxy S20 Ultra.

È uno schermo AMOLED, con un foro per la fotocamera frontale nella parte superiore centrale del display. Samsung afferma che il foro è il 55% più piccolo rispetto a quello della serie S10, e possiamo attestare che è quasi invisibile allo sguardo, anche se rimane una soluzione più ingombrante rispetto a una fotocamera pop-up.

La risoluzione è di 3200 x 1440, Wide Quad High-Definition Plus (WQHD+), un passo avanti rispetto ai 2K ma non abbastanza se paragonato alla risoluzione 4K presente che si può trovare su altri smartphone. Come con quasi tutti gli smartphone, è possibile passare a una risoluzione più bassa se lo si desidera, soprattutto se si vuole aumentare la durata della batteria e impostare una frequenza di aggiornamento più alta (ne parleremo più dettagliatamente tra poco). Tuttavia, questo è uno dei migliori display ad alta risoluzione che si possono trovare in questo momento tra gli smartphone.

(Image credit: Future)

Si può arrivare anche a una frequenza di aggiornamento di 120Hz, il che significa che il display aggiorna l'immagine 120 volte al secondo, due volte più velocemente rispetto a un normale smartphone. In teoria, questo significa che il movimento è particolarmente fluido, una caratteristica che gli utenti sicuramente apprezzeranno per scorrere la timeline dei profili social e durante le sessioni di gaming.

Abbiamo notato si può scegliere se abilitare solo l'opzione di risoluzione massima oppure il frame rate più elevato, non entrambe contemporaneamente, quindi è possibile usufruire della risoluzione WQHD+ a 60Hz o godere della frequenza di aggiornamento più veloce di 120Hz, ma solo con risoluzione Full HD+. Considerando che le frequenze di aggiornamento elevate e le risoluzioni nitide sono ormai molto diffuse nei display degli smartphone, è strano che Samsung ci metta di fronte a questa scelta, soprattutto considerando che gli altri telefoni con simili caratteristiche non lo fanno.

Galaxy S20 Plus: design

Il Samsung Galaxy S10 Plus non era uno degli smartphone più impressionanti dal punto di vista del design, ma comunque si distingueva con il suo stile, grazie al caratteristico comparto orizzontale per le fotocamere e le eleganti cornici in metallo, mentre il display curvo garantiva una presa eccellente.

Ci dispiace dire che il Galaxy S20 Plus ha un aspetto più scialbo in confronto. Innanzitutto, il blocco della fotocamera posteriore è stato spostato in alto a sinistra, la stessa posizione che abbiamo visto e continueremo a vedere in molti smartphone del 2019 e 2020. La scocca in vetro (anziché in ceramica) non è piacevole al tatto, e il particolare posizionamento della fotocamera frontale finisce per impedire la visualizzazione del contenuto di un'area più estesa del display rispetto a un eventuale notch.

Ci sono probabilmente buone ragioni per la posizione delle fotocamere e la modifica dei materiali, come un uso ottimizzato dello spazio all'interno del dispositivo e una migliore protezione, ma il risultato è che il Galaxy S20 non ha l’aspetto di un classico "smartphone stile Samsung”.

Samsung Galaxy S20 Plus (L) vs Samsung Galaxy S10 Plus (R) (Image credit: Future)

Il telefono è grande ma non enorme, con dimensioni di 161,9 x 73,7 x 7,8 mm, e non è troppo pesante (con un peso di 186 grammi è leggermente più pesante del S10 Plus con scocca in vetro, ma più leggero del modello con scocca in ceramica).

Disponibile nelle opzioni di colore Cloud Blue, Cosmic Grey o Cosmic Black, il che significa che i colori Cloud Pink saranno limitati al modello S20 più piccolo.

Galaxy S20 Plus: fotocamere

Sul Samsung Galaxy S20 Plus troviamo quattro fotocamere posteriori, numericamente le stesse del Galaxy S10 Plus. Potrebbero non apparire molto diverse a una prima occhiata, ma sono presenti alcuni miglioramenti strategici.

La fotocamera principale ha un sensore da 12 MP, con apertura f/1.8, i telefoni Galaxy S10 invece avevano apertura variabile f/1.5 e f/2.4, quindi la fotocamera principale dell'S20 potrebbe essere in realtà un po' meno versatile. Detto questo, la dimensione del sensore della fotocamera principale dell'S20 è in realtà un po' più grande, quindi è probabile che la qualità dell'immagine risulti migliore. Testeremo la fotocamera in maniera approfondita per la stesura della nostra recensione completa.

(Image credit: Future)

C'è anche una fotocamera ultra-grandangolare con un sensore da 12 MP e apertura f/2.2. Vale la pena notare che la fotocamera ultra-wide del’S10 aveva un sensore da 16 MP, quindi la risoluzione risulterebbe in realtà in leggero svantaggio, ma ancora una volta la dimensione del sensore aumentata potrebbe comportare un aumento della qualità dell'immagine. Detto questo, non abbiamo trovato questa differenza molto evidente e le immagini ultra-wide che abbiamo scattato erano davvero fantastiche.

Se si vogliono valutare i miglioramenti reali della fotocamera, tuttavia, bisogna considerare anche lo zoom. Dimentichiamo il teleobiettivo da 12 MP dell'S10: l'S20 Plus ha uno snapper da 64 MP con un teleobiettivo per lo zoom ottico 3x e lo zoom digitale 30x. Sebbene questa non sia la capacità zoom più impressionante che ci sia, battuta dall'S20 Ultra e dal suo 10x ottico / 100x digitale, l’abbiamo trovata molto versatile e ci consente di fare scatti fantastici.

Con la maggior parte degli smartphone, quando si modifica il fattore di zoom l'interfaccia utente si blocca per un attimo prima di passare alla nuova impostazione, ma con il Galay S20 Plus la transizione risulta meravigliosamente fluida. Siamo davvero entusiasti di questo piccolo cambiamento, in quanto ci consente di vedere nel dettaglio il soggetto che abbiamo ingrandito, in modo naturale e scorrevole.

(Image credit: Future)

Infine, c’è un sensore "time-of-flight" (ToF) utilizzato per il rilevamento della profondità. Questi sensori sono presenti su molti telefoni e servono per la distinzione tra soggetto e sfondo e per l’applicazione più precisa dell’effetto ‘bokeh’ per la sfocatura, ma ancora non abbiamo trovato un telefono in cui faccia davvero la differenza.

Frontalmente si trova una fotocamera da 10 MP, la stessa degli smartphone Galaxy S10 e Note 10 , che abbiamo molto apprezzato durante i nostri test. Dettagli, colore e illuminazione erano tutti al loro posto nei nostri selfie. La modalità Live Focus, che consente di aggiungere la sfocatura dello sfondo ed effetti di colore, era piuttosto precisa, anche se di tanto in tanto ha riscontrato difficoltà nel distinguere i nostri capelli dallo sfondo.

In generale, le foto che abbiamo scattato con il Samsung Galaxy S20 Plus ci sono sembrate molto buone, probabilmente grazie al fantastico software di postproduzione e ottimizzazione degli scatti di Samsung, che utilizza l'IA per migliorare gli scatti.

Ci sono anche una serie di interessanti funzioni della fotocamera, che abbiamo testato brevemente ma che necessiteranno di un’attenzione più approfondita. La funzione Single Take consente di registrare un breve video utilizzando tutte e tre le fotocamere posteriori, e successivamente l'IA mostrerà alcuni dei migliori fotogrammi della clip.

(Image credit: Future)

Samsung ha voluto enfatizzare il numero dei miglioramenti per la registrazione video introdotti nei telefoni Galaxy S20. Il punto forte è la possibilità di registrare video a 8K, utile solo alle poche persone fortunate che possono visualizzarli a questa altissima risoluzione.

Samsung non ha rivelato se si tratta di un 8K nativo o creato utilizzando la tecnologia di upscaling digitale. Dal momento che il sensore principale è da 12MP, una risoluzione inferiore rispetto a quanto richiederebbero gli 8K, siamo del parere che si tratti di un 8K da sorgente digitale.

Ci sono anche alcune nuove modalità per l’acquisizione video, inclusa la funzione Pro Video, che è simile alla modalità Pro Photo e permette di regolare impostazioni come apertura, ISO e bilanciamento del bianco durante la registrazione; uno stabilizzatore d'immagine migliorato e una modalità hyperlapse per l'acquisizione di video per un lungo periodo di tempo.

Galaxy S20 Plus: 5G, autonomia, specifiche e software

A seconda del Paese in cui viene venduto, il Samsung Galaxy S20 monterà il chipset Qualcomm Snapdragon 865 negli USA e il processore Samsung Exynos 990 in Europa.

Il chipset Snapdragon 865 ha un modem 5G, quindi i telefoni Samsung Galaxy S20 Plus con questo chipset supporteranno la tecnologia 5G, mentre è possibile che nei Paesi con dispositivi Exynos arrivino gli smartphone 4G. Nel Regno Unito e negli Stati Uniti, sono disponibili solo versioni 5G ma Samsung sta rilasciando anche alcune versioni 4G di S20 e S20 Plus in diversi altri Paesi, apprezzabili per il costo inferiore o per chi ritiene che il 5G non sia necessario.

(Image credit: Future)

La scelta di Samsung per quanto riguarda i vantaggi del 5G suggerisce che le videochiamate saranno migliorate, sebbene Samsung abbia elencato anche altri vantaggi come la maggiore velocità e fluidità dei giochi online. In base alla nostra esperienza, pensiamo che il vero utilizzo del 5G dipenderà più dalla portata e dalla qualità della rete su cui ci si trova che dallo smartphone 5G che si sta utilizzando.

Ci aspettiamo che i chipset Snapdragon ed Exynos offrano una potenza di elaborazione incredibilmente veloce, nonché forse vantaggi extra come l'ottimizzazione della batteria. Non necessariamente funzioneranno in modo identico, di conseguenza dovremo testare questi telefoni separatamente per vedere se la potenza di elaborazione risulterà effettivamente differente.

In termini di sistema operativo, il Samsung Galaxy S20 Plus esegue Android 10 con la classica interfaccia One UI di Samsung.

Il Samsung Galaxy S20 ha una batteria da 4.500 mAh, che è abbastanza capiente per uno smartphone di fascia alta, anche se ci sono diversi dispositivi con capacità maggiori. Considerando il display da 120Hz e la risoluzione WQHD+, ci aspettiamo una durata di circa un giorno, ma molto probabilmente questa aumenterebbe nel caso di disattivazione di queste funzionalità principali.

Supporta anche la ricarica rapida da 25W tramite USB-C o "Fast Wireless Charging 2.0", come la chiama Samsung, anche se non sappiamo ancora quanto sia veloce questa opzione. È inoltre disponibile la funzione Wireless Power Share, che consente di ricaricare le Samsung Galaxy Buds Plus, lo smartwatch o altri dispositivi di ricarica Qi posizionandoli direttamente sul retro del telefono.

(Image credit: Future)

Prime impressioni

Il Samsung Galaxy S20 Plus offre alcuni miglioramenti che potrebbero essere molto allettanti per un determinato gruppo di utenti, a seconda di ciò che si desidera individualmente dallo smartphone. La tecnologia dello schermo è impressionante (se si supera il fatto che non si possono avere tutte le funzionalità impostate al massimo contemporaneamente) e lo zoom sembra essere davvero promettente per la fotografia a lunga distanza.

Se si possiede già un Samsung Galaxy S10 Plus o un dispositivo di punta altrettanto recente, il suo diretto successore potrebbe non essere un grande miglioramento: sembra che Samsung abbia preservato le sue funzioni più interessanti per l'S20 Ultra. Anche a causa del prezzo maggiore, avremmo sperato in qualcosa di più.

È possibile che l'S20 Plus abbia talenti nascosti che non siamo stati in grado di apprezzare appieno nel breve tempo in cui abbiamo potuto testarlo; in tal caso speriamo di scoprirli durante la fase di test estesa che ci aspetta per la stesura della recensione completa, ma attualmente non siamo rimasti del tutto convinti. Restate sintonizzati in attesa della nostra recensione approfondita del Samsung Galaxy S20 Plus nelle prossime settimane, per scoprire se è davvero un degno aggiornamento del suo predecessore.