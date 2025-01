Apple: in arrivo il primo HomePod con display, ecco cosa serve per sfidare Google e Amazon

A mock-up of what an Apple HomePod smart hub could look like, based on the Amazon Echo Show 10 (which has a larger 10-inch screen than Apple's rumored 7-inch hub).

Apple potrebbe essere pronta a lanciare quest'anno un hub domestico che combina un altoparlante e un display da 7 pollici, descritto come simile a un iPad più piccolo ed economico. Secondo il giornalista Mark Gurman di Bloomberg, il dispositivo sarà progettato per controllare dispositivi domestici intelligenti, gestire chat FaceTime e svolgere altre attività, offrendo un'interfaccia versatile per la casa intelligente.

Pur non essendo particolarmente innovativo rispetto a soluzioni già esistenti, Gurman sottolinea che sarà il lancio più significativo dell'anno per Apple, rafforzando la sua presenza nel settore della casa intelligente e fornendo una piattaforma per funzioni di intelligenza artificiale.

In futuro, Apple potrebbe seguire questo prodotto con una versione più avanzata, dotata di un braccio robotico che consentirebbe al display di seguire l'utente nella stanza, offrendo un'esperienza ancora più interattiva e dinamica.

Cosa deve succedere

(Image credit: Apple / Future)

È incoraggiante vedere come Apple si stia muovendo nel settore della casa intelligente, ma l'azienda ha molto lavoro da fare per rendere il suo dispositivo competitivo rispetto a rivali come Google e Amazon. Per prima cosa, Apple deve mettere a punto il suo software, tra cui HomeKit, Siri e Apple Intelligence, se vuole offrire agli utenti il tipo di esperienza che possono ottenere dai concorrenti.

Si dice anche che Apple stia per lanciare un sistema operativo su misura chiamato homeOS con l'hub domestico. Se ciò è vero, questo nuovo sistema deve avere un'interfaccia intuitiva e facile da usare per aiutare le persone a familiarizzare con questo ambiente software sconosciuto. Fortunatamente, Apple è una delle migliori al mondo nello sviluppo di interfacce intuitive: ora l'azienda deve solo assicurarsi di non sbagliare.

In terzo luogo, è fondamentale che l'hub domestico venga lanciato a un prezzo competitivo. La filosofia di Apple è quella di essere la migliore, e questo spesso la porta ad aggiungere funzioni premium che hanno un prezzo elevato. Tuttavia, Apple è arrivata tardi alla festa della casa intelligente, quindi deve assicurarsi di rilasciare qualcosa di davvero forte senza scoraggiare le persone con un costo eccessivo. È una linea sottile da percorrere, ma il Mac mini M4 recentemente ridisegnato dimostra che si può fare. In base alle indiscrezioni, sembra probabile che il suo prezzo si collocherà tra quelli dei dispositivi già esistenti nel suo ecosistema.

Apple sarà in grado di ottenere tutto questo con il suo hub domestico? Questa è una domanda alla quale non avremo risposta finché non si saranno calmate le acque. Ma se c'è un'azienda che ha le risorse per affrontare questa sfida, probabilmente è Apple.