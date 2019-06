Asus ROG Phone 2 avrà uno schermo a 120Hz

Avevamo già sentito che un nuovo Asus ROG Phone sarebbe uscito a luglio , ma ora Asus lo ha confermato, assieme a una nuova caratteristica totalmente orientata al gaming.

In un post che pubblicizzava la partnership della compagnia con Tencent Games ci mostrava Under the One Man, un nuovo gioco di combattimento, Asus ha confermato il nome Asus ROG Phone 2 e ha annunciato che uscirà con un Schermo a 120Hz.

Un display a 120 Hz significa che lo schermo si aggiorna con nuove immagini 120 volte al secondo, utile per varie funzioni, in particolare i giochi, in cui i riflessi rapidi sono vitali in situazioni competitive.

Locandina dell'Asus ROG Phone 2. Immagine: Asus

L'Asus ROG Phone 2, con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, potrà competere con Razer Phone e Razer Phone2 , che attualmente sono gli unici smartphone in grado di vantare questa specifica.

Gli smartphone da gaming sono un mercato di nicchia - così come la serie Asus ROG Phone e Razer Phone, il Black Shark 2 è appena uscito, quindi per Asus l'aver aggiunto uno schermo a 120Hz al suo telefono è un modo importante di stare al di sopra della concorrenza.

Non sappiamo molto del telefono Asus ROG oltre al fatto che avrà uno schermo a 120 Hz, ma ci aspettiamo di vederlo uscire a luglio così come è stato per il ROG Phone originale. Restate sintonizzati su TechRadar per leggere tutte le novità sugli ultimi smartphone da gaming.