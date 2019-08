Note 10 Plus 5G rivelato dopo molte indiscrezioni

Abbiamo appena iniziato a vedere immagini trapelate del Samsung Galaxy Note 10 e della sua versione Plus, con specifiche più alte. Però ora c'è qualcosa di nuovo: le informazioni e le immagini trapelate del Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G.

La prima immagine è stata fornita dall'affidabile divulgatore Evan Blass, che ha twittato quella che sembra un'inserzione pubblicitaria del dispositivo e della rete di prossima generazione di Verizon, dove si può leggere ''il Galaxy Note 10 Plus 5H incontra il servizio 5G Verison. Pre-ordinalo oggi e avrai in regalo un Note 10.*''. A seguire c'è un altro tweet con una GIF.

Com'è il Note 10 Plus 5G? Si tratta di una versione ancora più grande del Note 10, a giudicare dall'immagine. Non si vede molto dall'inserzione e, come per le prime immagini del Note 10 Plus, ci siamo potuti basare solo sulle dimensioni in paragone al pennino. Però a noi sembra davvero una versione più grande del modello base.

È apparso anche qualcos'altro a supporto dell'esistenza di un Note 10 5G: stiamo parlando di una certificazione dell'autorità cinese 3C, a giudicare da quanto riportato da GizmoChina. Nei database della 3C c'è una voce riguardante un SM-N9760, che si dice sia in qualche modo collegata al Galaxy Note 10 Plus.

La voce in questione riporta visibilmente la dicitura ''smartphone 5G'', ed è probabile si tratti del 10 Plus 5G. Questo suggerisce che Samsung lo veda come una variante piuttosto che un dispositivo a sé stante.

Un Note 10 ... con il 5G?

Non è una grande sorpresa dato che Samsung ha presentato il Samsung Galaxy S10 5G alcuni mesi dopo l'uscita della versione base. Il dispositivo era più grande e con specifiche leggermente superiori, con un sensore ToF in più.

Un Note 10 Plus 5G è in arrivo, anche se non abbiamo ancora abbastanza informazioni per dire quali rete 5G saranno compatibili con il dispositivo.

Se la storia sarà la stessa del S10 5G, il Note 10 Plus 5G sarà più grande e con specifiche superiori rispetto al modello base. La versione definitiva, diciamo, per chi vuole uno smartphone che si metta in mostra.