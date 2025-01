Apple: chiarite le istruzioni per aggiornare gli AirPods, ma il processo resta complesso

Gli AirPods, gli AirPods Pro e gli AirPods Max di Apple non seguono il classico percorso di aggiornamento software visibile degli altri prodotti Apple, come iPhone, iPad e Mac. In passato, il processo per aggiornare il loro firmware era avvolto nel mistero, ma ora Apple ha fornito alcune indicazioni su come procedere.

In realtà, non serve un rituale esoterico o danze sotto la luna piena: gli aggiornamenti avvengono automaticamente quando gli AirPods sono connessi a un dispositivo Apple, carichi e vicini a una connessione internet. Tuttavia, il processo rimane poco intuitivo e manca di una conferma visibile, rendendo ancora un po' nebuloso il controllo sugli aggiornamenti per gli utenti.

Come aggiornare il software di AirPods, AirPods Pro 2 e AirPods Max

Apple ha aggiornato la pagina di supporto del firmware degli AirPods (via The Verg) per spiegare esattamente come eseguire un aggiornamento del firmware degli AirPods o degli AirPods Max. I passaggi sono i seguenti:

Ecco i passaggi per aggiornare gli AirPods, gli AirPods Pro e gli AirPods Max:

Per gli auricolari AirPods e AirPods Pro:

Per gli AirPods Max:

Anche se i nuovi dettagli sono utili, è un po’ frustrante scoprire che un aggiornamento del firmware può richiedere fino a 30 minuti per completarsi. Questo potrebbe spiegare perché, in passato, gli aggiornamenti sembravano non installarsi quando lo desideravo.

Sarebbe davvero comodo se Apple introducesse una notifica per segnalare il completamento dell'aggiornamento. Al momento, è necessario controllare manualmente la versione del firmware nelle impostazioni Bluetooth per verificare se l'aggiornamento è stato eseguito. Speriamo che Apple aggiunga questa funzione in un prossimo aggiornamento di iOS.