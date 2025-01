Ayaneo 3: la nuova console portatile da gaming di fascia alta è realtà

Ayaneo ha recentemente svelato l'Ayaneo 3, la sua nuova console portatile basata su Windows, evoluzione diretta dell'Ayaneo 2, lanciata come alternativa allo Steam Deck. Questa nuova ammiraglia migliora le specifiche tecniche e introduce funzionalità innovative per ottimizzare l'esperienza di gioco.

L'Ayaneo 3 è disponibile in due varianti. Il primo modello monta una CPU AMD Ryzen 7 8840U con otto core, 16 thread, una velocità di clock di 3,3 GHz e una NPU da 16 TOPS. Il secondo modello è equipaggiato con una CPU AMD Ryzen AI 9 HX 370 con 12 core, 24 thread, una velocità di clock base di 2 GHz e una NPU da 50 TOPS. Il Ryzen 7 è offerto in tutte le configurazioni eccetto quella con 4 TB di RAM, mentre il Ryzen AI 9 parte da 32 GB di RAM.

Per lo schermo, è possibile scegliere tra un display LCD o OLED da 7 pollici. Il pannello LCD offre una frequenza di aggiornamento di 120Hz/60Hz e una luminosità massima di 500 nits, mentre il pannello OLED supporta frequenze di aggiornamento variabili (144Hz/120Hz/90Hz/60Hz) e raggiunge una luminosità massima di 800 nits.

Perché i controlli modulari sono importanti

Ciò che distingue l'AYANEO 3 dagli altri è la modularità dei controlli, unica nel suo genere rispetto a qualsiasi altra console portatile. I controlli modulari significano che il pad direzionale, lo stick analogico e i pulsanti possono essere fisicamente scambiati o ruotati per offrire un'esperienza più personalizzabile. Ciò consente di abbinare i comandi a controller come quelli di Playstation e Xbox o di creare il proprio bastone da combattimento per titoli come Street Fighter 6.

Anche i controlli sono dotati di specifiche tecniche di tutto rispetto. I joystick e i grilletti utilizzano sensori a effetto Hall con un tempo di risposta di 4ms. I grilletti hanno anche due modalità: la modalità lineare, che offre una distanza di corsa di 7,5 mm per consentire un input analogico preciso, e la modalità tattile, che riduce la corsa a 3 mm per le pressioni ripetute dei pulsanti note nei giochi FPS.

Attualmente, è possibile ordinare l'AYANEO 3 attraverso il sito ufficiale o campagne di crowdfunding, con prezzi che partono da circa 850 euro per il modello base da 16GB/512GB senza moduli aggiuntivi, fino a circa 2.200 euro per la configurazione top da 64GB/4TB con moduli completi. Un set aggiuntivo di moduli costa circa 100 euro, mentre le custodie nei colori Starry Black, Sky White e Retro Power si aggirano intorno ai 35 euro. Sebbene il prezzo sia elevato, si tratta di un dispositivo di qualità superiore con caratteristiche uniche che lo rendono competitivo rispetto a Steam Deck e Lenovo Legion Go, creando una nuova nicchia nel mercato dei portatili da gioco.