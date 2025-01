OpenAI: Canvas di ChatGPT diventa più intelligente e versatile con nuovi aggiornamenti

OpenAI ha aggiornato la funzione Canvas di ChatGPT con miglioramenti significativi, rendendola più versatile per comporre e modificare contenuti e codice. Gli aggiornamenti includono nuove funzionalità grafiche e un supporto migliorato per gli utenti di macOS desktop.

L'aggiornamento più significativo è l'introduzione del nuovo modello o1 in Canvas, che migliora il ragionamento complesso e la risoluzione dei problemi rispetto alle versioni precedenti. Con o1, Canvas collabora meglio e spiega più chiaramente la sua logica, risultando più simile a un partner umano che a un semplice correttore automatico. Gli utenti Pro, Plus e Team possono attivare o1 selezionandolo dal menu dei modelli o digitando il comando "/canvas", mentre gli utenti gratuiti non hanno ancora accesso a questa funzione. Canvas, però, non ha migliorato solo il lato cognitivo: ora supporta anche il rendering di codice React e HTML, permettendo di visualizzare i progetti direttamente nell'area di lavoro senza necessità di strumenti esterni. Gli utenti gratuiti possono sfruttare da subito questa nuova capacità. Inoltre, l'app desktop di ChatGPT per macOS offre ora pieno supporto a Canvas, consentendo di utilizzare tutte le sue funzionalità senza dover uscire dall'app stessa.

Il pensiero più ponderato del modello o1 affronta le critiche sull'IA, spesso percepita come frettolosa o troppo compiacente. Con l'aggiunta del rendering di codice React e HTML, OpenAI posiziona Canvas come un ambiente ideale per sviluppatori, più di una semplice chatroom con funzionalità extra. Questo si allinea con l'obiettivo di rendere i chatbot e gli strumenti di IA più dinamici e interattivi. La possibilità di modificare direttamente nell'interfaccia di Canvas, commentare e suggerire modifiche solo su parti specifiche della risposta rappresenta un miglioramento significativo rispetto al tipico scambio tra utente e IA. Inserire un testo e ricevere consigli mirati, senza riscrivere tutto, è particolarmente utile per codice complesso o testi lunghi. In definitiva, la capacità di ChatGPT di essere più proattivo e adattabile nel soddisfare richieste specifiche segna un passo importante per il futuro dell'IA.