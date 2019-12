Recensione Amazon Prime

Amazon Prime offre un incredibile rapporto qualità/prezzo, con una vasta gamma di opzioni tra cui TV, film e streaming musicale, nonché consegna gratuita degli articoli nel giorno successivo all’acquisto e molto altro ancora.

Amazon è un punto di riferimento al giorno d'oggi, in particolare se vivete negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove l’azienda è diventata una parte importante dello shopping online e ha cambiato per sempre il modo in cui la maggior parte dei consumatori effettua acquisti.

Amazon Prime è stato lanciato negli Stati Uniti nel 2005 e in tutta Europa nel 2007 come programma di acquisto con spedizioni gratuite. Ma da allora, ha aggiunto molte nuove funzionalità a Prime, creando un servizio indispensabile.

Offre, soprattutto, una gamma di opzioni di consegna gratuite e super veloci in base al codice postale. In alcune aree del Regno Unito, ad esempio, puoi ricevere la consegna in giornata o addirittura scegliere l’opzione Prime Now, con la quale alcuni articoli vengono consegnati entro due ore.

C'è anche tutta una serie di altri vantaggi, tra cui lo streaming musicale e l'accesso all'enorme catalogo di film e programmi TV disponibili tramite Amazon Prime Instant Video.

Amazon Prime costa 5€ al mese, mentre la tariffa annuale è di 36€. Potete anche effettuare una prova gratuita di un mese che, tra l’altro, viene resettata dopo un certo arco di tempo in modo da poterla riutilizzare.

Se ciò non bastasse a convincervi, ogni luglio si tiene l’Amazon Prime Day, che consiste in 24 ore di offerte disponibili esclusivamente per i membri di Amazon Prime. L’evento è positivo per noi per via dei buoni affari ed è positivo per Amazon che ottiene nuovi iscritti a Prime.

Amazon Prime Amazon Prime costa relativamente poco e offre moltissime vantaggi, come le spese di spedizione gratuite, Amazon Prime Music, Amazon Prime Video e i libri gratuiti per Kindle. Vedi offerta

Prime è un'idea intelligente, che non è stata replicata da nessun altro. Certo, Netflix ha un servizio di streaming video, ma è più costoso di Prime e non ha la possibilità di far arrivare i prodotti in meno di 24 ore. Prime non è un servizio di contenuti video puro, ma ne offre uno di livello.

Quindi cosa si ottiene esattamente con l’abbonamento?

Spedizione gratuita

Prime garantisce la consegna il primo o il secondo giorno successivo all’acquisto, mentre la consegna in giornata è disponibile solo in alcune aree, così come il servizio Prime Now, che porta determinati articoli in 2 ore o meno.

Amazon Prime Reading

Se siete proprietari di Kindle, un abbonamento ad Amazon Prime vi darà accesso a una discreta selezione di libri gratis, inclusi nell'offerta Amazon Prime Reading.

Kindle Unilimited Kindle Unlimited è un abbonamento extra dedicato a chi legge molto. Per meno di dieci euro al mese permette di leggere quanto e quando volete, scegliendo tra un catalogo di libri praticamente sterminato.

Amazon Prime Video

Oramai Amazon Prime video è un servizio più che assestato, apprezzato da migliaia di spettatori anche in Italia. Incluso nel prezzo dell'abbonamento Prime, si tratta di una piattaforma del tutto simile a Netflix, con un catalogo di film e serie TV ogni giorno più vasto.

Non solo, include anche alcuni contenuti originali di alta qualità, come The Man in The High Castle, The Boys, The Expanse e molto altro.

Download di spettacoli sul tuo telefono o tablet

Amazon e Netflix vi consentono anche di scaricare programmi sui vostri dispositivi; quindi potete guardare Mr. Robot sull'aereo senza bisogno di connettervi alla rete..

Un grande limite è che sono scaricabili solo 25 elementi contemporaneamente; si tratta di un limite di account, non di una limitazione del dispositivo. Quindi, se avete due tablet, sarete in grado di sincronizzare solo 25 elementi su entrambi.

Sui download vi esortiamo a selezionare la qualità "migliore". Su un iPad Pro, l'impostazione media non aveva sufficienti dettagli per i nostri gusti.

Qualità dell'immagine e del suono

Amazon offre anche video 4K e HDR e la selezione di programmi TV/film è molto buona e in crescita,grazie ai molti accordi stipulati con le emittenti internazionali per portare i loro spettacoli su Prime e ai grandi investimenti sui contenuti originali. La qualità dell'immagine e del suono è, nel complesso, eccellente.

Il miglior prodotto di Amazon è, stranamente, Amazon Fire TV. Se pensate di utilizzare Amazon per vedere i vostri video a casa, acquistate Fire TV. Funziona bene anche con Netflix e trasmette l’app TV catchup.

Prime Music e Music Unlimited

E ovviamente c'è anche Prime Music che offre lo streaming musicale gratuito di milioni di tracce, oltre a Prime Photos per il backup delle vostre foto da telefono o da computer.

Con l'abbonamento Prime sono incluse 40 ore si musica senza interruzioni pubblicitaria. Finite quelle, potete continuare ad ascoltare con gli annunci pubblicitari, oppure fare il passo in più e iscrivervi ad Amazon Music Unlimited, un servizio che ha ben poco da invidiare a Spotify o Apple Music.

Amazon offre anche un'app desktop, che in realtà funziona abbastanza bene. Può essere utilizzata per ascoltare la libreria in streaming, la musica che avete caricato e quella acquistata in precedenza. Potete anche usarla per scaricare la vostra musica.

Nel complesso non annulleremmo un abbonamento Spotify per Prime Music, ma torniamo a ribadire che si tratta di un bonus ideale per chi che non cerca un servizio musicale completo. E, per sottolineare l'ovvio, state ottenendo l'intero Prime per molto meno dell'abbonamento Spotify annuale.

Amazon Music Unlimited Un servizio di streaming musical del tutto simile a Spotify. Normalmente costa 9,99 euro al mese, ma spesso e volentieri è in promozione costa solo €0,99 per quattro mesi.

Today's best Amazon Fire TV deals €48.24 Vedi offerta

Amazon Kindle Lending Library. Image Credit: Amazon

Amazon Prime libri in prestito

La libreria di prestiti Kindle non offre una scelta enorme, ma è comunque gratis. Come parte dell’abbonamento Amazon Prime, potete prendere in prestito un libro al mese dal negozio Kindle.

Ci sono 600.000 titoli coinvolti nell'accordo con la Biblioteca e sono inclusi i libri di Harry Potter. È interessante notare che alcuni libri - Harry Potter incluso - hanno raccolte, che vengono considerate come un unico libro .

Per prendere in prestito un libro attraverso la biblioteca, basta cercare qualcosa che desiderate. Se è incluso, ci sarà un logo Prime sul vostro tablet Kindle o Fire accanto al titolo.

Ancora una volta, la libreria Kindle è una di quelle funzionalità che avvalora l'intero affare Prime. C'è un altro servizio chiamato "Kindle Unlimited" che costa 10 euro al mese e vi permette di prendere in prestito qualsiasi libro Kindle. C'è una biblioteca di 1 milione di libri e migliaia di audiolibri in offerta con questo servizio.

Amazon Kindle Lending Library. Image Credit: Amazon

Amazon Prime Foto

Con Amazon Photos scaricherete un'app dallo store sullo smartphone e potrete quindi effettuare l’upload e salvare foto illimitate sul servizio cloud di Amazon. Funziona come Google Foto o iCloud di Apple: i file vengono caricati automaticamente in uno spazio di archiviazione illimitato.

Ancora una volta, questo è un servizio per il quale potreste pagare molti soldi, ma Amazon lo usa solo per attrarvi. Potrete archiviare le foto direttamente da un telefono e ci sono anche app per PC e Mac.

Come tutti i servizi di questo tipo, dovreste approfittarne poiché manterrà il backup delle vostre immagini. Un avvertimento che dovreste tenere a mente è che se annullate Prime, avrete 90 giorni per scaricare nuovamente tutte le immagini caricate.

Amazon Prime Early Access

Un altro aspetto dello shopping di Prime è l'accesso a quello che viene chiamato "Early Access". Ciò offre ai clienti Prime un vantaggio di 30 minuti sulle offerte lampo della giornata.

Si tratta di prodotti a prezzo ridotto disponibili in numero limitato per un periodo di tempo limitato; è utile su oggetti molto popolari poiché vi permette di prenotarne uno saltando la coda.

In altre parole, un cliente Prime ha più occasioni di fare buoni affari.

Amazon Pantry

Pantry si paga a parte - ha un costo di spedizione di 5€ e consiste in una scatola da riempire con vari articoli. Potete usarlo per prodotti come acqua in bottiglia, dolciumi e altri prodotti. Ma anche detersivi, prodotti di igiene personale e molto altro.

A volte ci sono anche offerte di spedizione gratuite, che ne aumentano l'attrattiva. Detto questo, l'intera attività della drogheria e del “supermercato” di Amazon è fin troppo complicata.

Esistono almeno tre servizi diversi che offrono la stessa gamma di cose e tutti vengono fatturati in modo diverso. Amazon Fresh, ad esempio, è un abbonamento mensile aggiuntivo rispetto al tuo abbonamento Prime.

Questo servizio potrebbe adattarsi ad alcune persone, ma è un po complicato da trovare. Noi ci siamo riusciti solo perché stavamo testando Prime per questa recensione.

Amazon Prime Now

Ho la fortuna di vivere in un'area coperta da Prime Now, un servizio che offre la consegna di determinati articoli entro un'ora. Tuttavia, nello stile tradizionale di Amazon, c'è una notevole confusione sui vari servizi.

C'è un altro servizio, chiamato Amazon Fresh, che è progettato interamente per il cibo.

Prime Now è un altro dei servizi di Amazon che, per qualche ragione, ha bisogno della sua app. Amazon Prime Nowpermette un monitoraggio degli ordini incredibilmente preciso; riceverete un messaggio quando il pacco lascerà il deposito e potrete vedere il nome del corriere e la sua posizione. Se siete fuori casa risulterà incredibilmente utile, in quanto vi darà il tempo di tornarvi al momento della consegna.

Ora offre tempi di consegna che sono "entro l'ora successiva" o due ore dopo. Ho fatto il mio ordine alle 18:00 circa, e sono riuscito a ottenere un tempo di consegna stimato tra le 20:00 e le 22:00.

La consegna in giornata è l’ideale per gli articoli che desiderate avere a casa rapidamente. Abbiamo ordinato un po 'di frutta e verdura fresca nel nostro ordine Amazon Prime Now specificamente perché i normali supermercati rovinano questo genere di cose. Sono arrivati in buone condizioni, senza ammaccature.

Questo servizio può tornare davvero utile . Potreste svegliarvi la mattina, scoprire di non avere nulla a pranzo e ricevere una consegna entro poche ore. È un'interessante aggiunta al mercato delle consegne a domicilio, ed è un bel bonus per chi si trova nelle aree idonee.

Conclusioni

Prime è davvero un servizio incredibile che offre tutti i tipi di vantaggi. Per una modica quota di abbonamento riceverete tutte i servizi sopra menzionati. È economico, utile e anche se usate la consegna per il giorno successivo o per la sera stessa una manciata di volte, ne vale la pena.

Se fate la lista dei servizi compresi con Amazon Video vi ritroverete con una proposta che è quasi impossibile da rifiutare. Costa meno rispetto a Netflix e otterrete molti più servizi. D’altro canto questo non vuol dire che non dovreste iscrivervi a Netflix, dato che ha comunque una lista di titoli superiore ad Amazon Prime Video.