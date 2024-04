Canon lancerà 5 nuove fotocamere nel 2024: ecco quali potrebbero essere

L'ultima volta che Canon ha lanciato una nuova fotocamera è stato nel maggio 2023: quasi un anno fa e una lunga pausa per un marchio che produce alcune delle migliori fotocamere al mondo. Fortunatamente, i fan di Canon non dovranno aspettare ancora a lungo. Secondo Canon Rumors, la seconda metà del 2024 potrebbe essere più movimentata che mai, con ben cinque fotocamere Canon in fase di lancio.

L'indiscrezione si riferisce a cinque distinte registrazioni di fotocamere presso il CIMIT (il Ministero dell'Industria e dell'Identificazione cinese), due a febbraio, una a marzo e ora due ad aprile. Ogni registrazione ha un numero di riferimento e, in base ai numeri utilizzati da Canon per le registrazioni dei suoi prodotti lanciati in passato, possiamo restringere il campo. Molto probabilmente si tratterà di tre fotocamere EOS R e due cineprese.

Da tempo condividiamo indiscrezioni su diverse fotocamere Canon, tra cui una potenziale ammiraglia Canon EOS R1, un presunto aggiornamento di Canon EOS R5 II, nonché voci più azzardate come quella di una compatta con sensore di grandi dimensioni in grado di competere con la Fujifilm X100VI.

Quali sono i modelli che probabilmente vedremo nel 2024? Ecco alcuni dei contendenti, in base alle indiscrezioni finora raccolte.

Le ipotesi: EOS R1, EOS R5 II e EOS R7 II

Le due fotocamere Canon di cui si parla di più negli ultimi tempi sono EOS R1 e EOS R5 II e questi modelli professionali sembrano i più probabili.

La EOS R1 potrebbe collocarsi al vertice della gamma di fotocamere EOS R di Canon per la fotografia, progettata per i fotografi professionisti di sport e natura. Se ne parla ormai da anni, ma molti pensano che i Giochi Olimpici di Parigi 2024, a luglio e agosto, siano il trampolino di lancio più logico per la EOS R1. Canon deve agire in fretta, soprattutto con la Sony A9 III che sta conquistando il mondo e sta diventando la fotocamera mirrorless più veloce in assoluto per catturare l'azione grazie al suo otturatore globale di nuova concezione.

Anche Canon potrebbe seguire la strada dell'otturatore globale, anche se il design del sensore compromette la qualità delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione. Come minimo la EOS R1 dovrebbe avere un sensore impilato con velocità di lettura ai vertici della categoria, oltre a un sistema di messa a fuoco automatica "quad-pixel" completamente nuovo, anche se avrà un prezzo che la pone fuori dalla portata di gran parte dei fotografi amatori.

(Image credit: Canon)

La EOS R5 II è un modello interessante. In qualche modo, nonostante abbia ormai quattro anni e per gli standard odierni debba essere aggiornata, la Canon EOS R5 non sembra essere invecchiata. Tuttavia, la Nikon Z8 ha conquistato molti ammiratori nel 2023 ed è la concorrente naturale di un'eventuale EOS R5 II, che avrebbe bisogno di un design con sensore impilato per combinare potenza e prestazioni con una qualità d'immagine superba come la Z8 è in grado di fare.

Per quanto riguarda la terza potenziale fotocamera EOS R registrata da Canon, la EOS R7 II è tra i modelli menzionati da Canon Rumors. Potrebbe aggiornare il modello di punta di Canon con sensore crop (APS-C) migliorando la velocità e le prestazioni dell'autofocus, e potrebbe farlo diventando la prima fotocamera APS-C di Canon con sensore impilato.

La Fujifilm X-H2S da 26MP è l'unica fotocamera APS-C con un sensore impilato, e se Canon riuscisse a combinare la risoluzione superiore di 32,5MP della EOS R7 con le sue superiori prestazioni di autofocus, allora la potenziale EOS R7 II potrebbe essere la migliore fotocamera mirrorless APS-C di sempre.

Nuovi modelli EOS C per la produzione cinematografica?

È stato un periodo "morto" anche per i registi indie Canon. La Canon EOS R5 C è stata lanciata nel 2022 come modello la cui esistenza è stata in gran parte percepita per risolvere il problema del surriscaldamento della prima EOS R5 per la fotografia, che soffriva di spegnimenti durante le riprese video 8K per lunghi periodi.

La EOS R5 C presentava gran parte della stessa tecnologia, ma con alcune caratteristiche specifiche per il cinema, come una ventola di raffreddamento integrata e tempi di registrazione più lunghi. Se Canon dovesse lanciare una EOS R5 II, potrebbe logicamente annunciare anche una EOS R5 C II. Entrambi i nuovi modelli EOS R5 potrebbero includere frame rate migliorati, come l'8K 60p.

(Image credit: Canon)

Tuttavia, nonostante sia un modello video-first, la EOS R5 C II non è tecnicamente una cinepresa Canon: queste fotocamere sono modelli EOS C e non EOS R. Per quanto riguarda la gamma EOS C, è passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo visto qualcosa di concreto.

L'ultima cinepresa prodotta da Canon è stata la EOS C70, lanciata nel novembre 2020 come cross-over cine / EOS R (vedi sopra). La EOS C300 Mark III è arrivata all'inizio del 2020, mentre la più costosa EOS 500 Mark II nel dicembre 2019.

Con un tempo così lungo dal lancio di questi prodotti, è facile capire perché si pensa all'arrivo nuovi modelli cine. Le due cineprese Canon di cui si vocifera potrebbero essere qualsiasi modello, anche se noi scommetteremmo su una EOS C70 II e una EOS C500 Mark III, entrambe con registrazione video 8K a risoluzione migliorata.

Oltre alle cinque fotocamere di cui si vocifera, sembra che ci saranno anche nuovi obiettivi, mentre abbiamo visto una concept camera Powershot 360 gradi / 180 gradi 3D in mostra al Photography and Video Show nel Regno Unito. Canon potrebbe finalmente tornare a far sognare i suoi fan e non vediamo l'ora!