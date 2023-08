Samsung Galaxy Z Fold 5 vs Samsung Galaxy S23 Ultra confronto

Finalmente è uscito l'ultimo smartphone Samsung pieghevole, il Samsung Galaxy Z Fold 5, ma ha tutte le carte in regola per scalzare l'attuale miglior smartphone dell'azienda, il Samsung Galaxy S23 Ultra?

Di seguito vi proponiamo un confronto tra le rispettive specifiche, design, display, fotocamere, chipset e prezzi. Abbiamo incluso anche alcune considerazioni finali, per aiutarvi a decidere quale di questi due eccellenti telefoni fa al caso vostro.

Samsung Galaxy Z Fold 5 vs S23 Ultra: specifiche

Prima di entrare nel dettaglio, ecco una breve panoramica delle principali specifiche del Samsung Galaxy Z Fold 5 a confronto con il Samsung Galaxy S23 Ultra.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Z Fold 5 vs S23 Ultra: specs Galaxy Z Fold 5 Galaxy S23 Ultra Display: 7.6" OLED / 6,2" OLED 6,8" OLED Risoluzione: 1812 x 2176 / 904 x 2316 1440 x 3088 Frequenza di aggiornamento: 120Hz 120Hz Chipset: Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Fotocamere posteriori: 50MP, 12MP ultra-wide, 10MP teleobiettivo con zoom ottico 3x 200MP, 12MP ultra-wide, 10MP teleobiettivo con zoom ottico 3x, 10MP teleobiettivo con zoom ottico 10x Fotocamere frontali: 10MP + 4MP 12MP RAM: 12GB 8GB / 12GB Spazio di archiviazione: 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB Batteria: 4.400mAh 5.000mAh

Samsung Galaxy Z Fold 5 vs S23 Ultra: prezzo e uscita

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Il Samsung Galaxy Z Fold 5 è stato annunciato il 26 luglio al Samsung Unpacked 2023 ed è possibile acquistarlo dall'11 agosto al prezzo di partenza d 1.999€

Il Samsung Galaxy S23 Ultra, invece, è arrivato il 17 febbraio dello stesso anno, con prezzi ufficiali che partono d 1.479€ per il modello da 256GB.

Ovviamente, il Galaxy S23 Ultra è il più "economico" dei due telefoni, ma entrambi sono estremamente costosi.

Samsung Galaxy Z Fold 5 vs S23 Ultra: design

Samsung Galaxy S23 Ultra ha dimensioni più contenute (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Dal punto di vista estetico, il Galaxy Z Fold 5 è fondamentalmente diverso dal Galaxy S23 Ultra. Quest'ultimo è un classico smartphone di grandi dimensioni con un unico display, mentre il Fold 5 è un telefono pieghevole che si trasforma in un tablet sottile, con due display.

Il Samsung Galaxy Z Fold 5 è quindi il telefono più grande dei due, con un peso di 252 g (contro i 234 g del Galaxy S23 Ultra).

Più in generale, il design del Galaxy S23 Ultra ricorda quello del Galaxy Note 20 Ultra, con bordi curvi e un display che copre la maggior parte della parte frontale. Samsung ha perfezionato il design con un display più piatto, ma si tratta di un telefono piuttosto tradizionale (anche se decisamente elegante).

Il Galaxy Z Fold 5 assomiglia molto al Fold 4, anche se la cerniera del primo permette di chiuderlo in modo più ermetico rispetto al secondo.

(Image credit: Future)

Il Galaxy Z Fold 5 (13,4 mm) è molto più spesso del Galaxy S23 Ultra (8,9 mm) quando è chiuso, anche se è più sottile di un paio di millimetri quando è aperto (6,1 mm contro 8,9 mm).

A proposito, la nuova cerniera è vantaggiosa per il Fold 5 anche quando è aperto, riducendo al minimo la piega che corre lungo la parte centrale del display. Questo naturalmente non è un problema di design che il Samsung Galaxy S23 Ultra deve affrontare.

Il Galaxy S23 Ultra non deve nemmeno preoccuparsi di polvere e detriti, grazie alla certificazione IP68 che lo rende resistente sia alle particelle fini che all'acqua. Il Galaxy Z Fold 5 offre una certificazione di resistenza alla polvere e all'acqua IPX8 (notevole, per un pieghevole), ma non all'altezza di Galaxy S23 Ultra.

Un'altra differenza fondamentale nel design è il fatto che il Galaxy S23 Ultra è progettato con uno scomparto dedicato per S Pen. Il Samsung Galaxy Z Fold 5, invece, rispecchia il Fold 4 supportando una versione della S Pen, ma senza offrire un posto dove riporla.

Samsung Galaxy Z Fold 5 vs S23 Ultra: display

Samsung Galaxy S23 Ultra ha uno schermo più luminoso (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Come abbiamo già accennato, il Galaxy Z Fold 5 ha due schermi contro uno del Galaxy S23 Ultra. Tuttavia, tutti e tre gli schermi che ci troviamo a confrontare sono nettamente diversi.

Il display esterno del Galaxy Z Fold 5 è lo stesso AMOLED da 6,2 pollici del Fold 4, con la stessa risoluzione di 904 x 2316, un formato super sottile e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

É molto diverso dallo schermo del Galaxy S23 Ultra, che è un potente AMOLED da 6,8 pollici con una risoluzione di 1440 x 3088 (QHD+) e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Lo schermo dell'attuale top di gamma Samsung è più grande e più nitido, anche se entrambi i display offrono un picco di luminosità di 1.750 nit.

Naturalmente, all'interno del Galaxy Z Fold 5 troviamo uno schermo molto più impressionante. Il display principale è un AMOLED da 7,6 pollici con una risoluzione di 1812 x 2176 e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, proprio come il Fold 4. Sono le sue dimensioni a distinguerlo dall'Ultra, per non parlare del suo formato quasi quadrato.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

I miglioramenti apportati alla robustezza del display interno del Galaxy Z Fold 5 sono i benvenuti considerando il formato pieghevole, ma per sua natura rimarrà comunque molto più delicato e soggetto a danni rispetto al Galaxy S23 Ultra con la sua copertura Gorilla Glass Victus 2.

Un aspetto in cui lo schermo interno del Galaxy Z Fold 5 supera quello del Galaxy S23 Ultra è la fotocamera frontale sotto il display, che consente di dedicare l'intero schermo alla riproduzione di contenuti. Il Galaxy S23 Ultra, invece, presenta un foro sul display per la fotocamera che ne inficia la continuità.

Samsung Galaxy Z Fold 5 vs S23 Ultra: fotocamere

Difficile battere le fotocamere di Galaxy S23 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Se possiamo affermare qualcosa con assoluta certezza, è che il Samsung Galaxy S23 Ultra ha un sistema di fotocamere migliore rispetto al Samsung Galaxy Z Fold 5. Con il modo in cui i pieghevoli devono giocare a Tetris semplicemente per comprimere tutto in un formato più svantaggioso, la fotocamera deve sempre scendere a compromessi.

Il sistema fotografico del Samsung Galaxy Z Fold 5 è identico a quello del Fold 4, che garantisce prestazioni più che rispettabili, ma non si avvicina alla qualità del Galaxy S23 Ultra, che è semplicemente uno dei migliori telefoni per la fotocamera sul mercato.

In particolare, il Samsung Galaxy Z Fold 5 ha un sensore principale da 50MP, un ultra-wide da 12MP e un teleobiettivo da 10MP in grado di effettuare scatti con zoom 3x. Se confrontiamo questi dati con l'enorme sensore principale da 200MP del Samsung Galaxy S23 Ultra, l'ultra-wide da 12 MP e il doppio teleobiettivo da 10MP (di cui uno con zoom ottico 10x), naturalmente si tratta di una battaglia persa in partenza.

Le fotocamere posteriori di Galaxy Z Fold 5 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Naturalmente, un vantaggio del Galaxy Z Fold 5 è rappresentato dalla fotocamera frontale. La fotocamera interna da 4MP non è nulla di rivoluzionario, e nemmeno un grande passo avanti rispetto alla fotocamera esterna da 10MP per i selfie. Ma la natura di questi dispositivi pieghevoli è che si può facilmente utilizzare la fotocamera principale per gli autoscatti, con lo schermo esterno che funge da mirino. Questo è un trucco che l'S23 Ultra non riescea eguagliare.

Samsung Galaxy Z Fold 5 vs S23 Ultra:prestazioni

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Fin qui è tutto diverso, ma se c'è un'area in cui c'è assoluta parità, è quella delle prestazioni.

Infatti, il Samsung Galaxy Z Fold 5 è dotato dello stesso chipset Snapdragon 8 Gen 2 del Galaxy S23 Ultra. Si tratta della versione "Per Galaxy" del processore, che ha una velocità di clock leggermente superiore a quella dei telefoni rivali.

Con entrambi gli smartphone che raggiungono un massimo di 12GB di RAM e con capacità di archiviazione condivise (256GB, 512GB e 1TB), non c'è davvero nulla di diverso tra i due in termini di specifiche di base.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Il Samsung Galaxy Z Fold 5 presenta anche altoparlanti e tattilità migliorati rispetto al suo predecessore, il Galaxy Z Fold 4, ma le prestazioni audio del Galaxy S23 Ultra sono innegabilmente al top.

Samsung Galaxy Z Fold 5 vs S23 Ultra: batteria

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Il Samsung Galaxy S23 Ultra ha un chiaro vantaggio quando si tratta di autonomia. Da un lato, ha una batteria da 5.000 mAh, mentre il Fold 5 ha la stessa batteria da 4.400 mAh del Fold 4. Dall'altro, il Galaxy S23 Ultra ha un solo display molto più piccolo, anche se più nitido: gli schermi sono invariabilmente i maggiori consumatori di energia in qualsiasi telefono.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Per illustrare questo punto, basta confrontare la nostra esperienza: il Fold 5 è durato poco più di un giorno intero (15 ore) con una singola carica, mentre il Galaxy S23 Ultra è durato un giorno e mezzo.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra si aggiudica anche il primo posto per la velocità di ricarica. Anche se a 45W non è assolutamente la più veloce sul mercato, batte a mani basse la ricarica a 25W del Galaxy Z Fold 5.

Samsung Galaxy Z Fold 5 vs S23 Ultra: conclusioni

(Image credit: Future / Samsung)

Il Samsung Galaxy Z Fold 5 è il miglior telefono pieghevole per la maggior parte degli utenti. Tuttavia, non riesce a spodestare il Samsung Galaxy S23 Ultra come miglior telefono in assoluto.

C'è una differenza fondamentale tra i diversi formati, e i telefoni pieghevoli non sono allo stesso livello dei normali smartphone. I telefoni normali sono maturati nel tempo, e ora offrono poche sorprese o innovazioni, ma allo stesso tempo pochi difetti. I telefoni pieghevoli, invece, sono ancora in fase di sviluppo e offrono un sacco di innovazioni, ma anche delle complicanze.

Oltre ai semplici problemi di budget (su cui il Galaxy S23 Ultra vince nettamente), la questione si riduce a ciò che si vuole dal proprio smartphone. Desiderate un telefono innovativo e in grado di stupire o una solida affidabilità? Date priorità al display più grande possibile o è più importante la portabilità? Quanto sono importanti per voi la longevità, la qualità della fotocamera e la durata della batteria?

Il testa a testa tra il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy S23 Ultra è un confronto tra due smartphone molto diversi, quindi non c'è un vincitore definitivo, ma la scelta dovrà basarsi sulle preferenze personali.