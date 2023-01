Samsung dovrebbe abbandonare il modello Plus dopo il lancio di Galaxy S23

Manca ormai poco al lancio della serie Samsung Galaxy S23 e la curiosità è molta, così come i dubbi. In particolare, ci si chiede se la versione Plus potrà avere il suo spazio nel mercato.

In teoria, la serie Plus è un'opzione per coloro che desiderano un dispositivo simile a Galaxy S22 Ultra, ma senza il prezzo premium. Tuttavia, il prodotto potrebbe essere semplicemente un compromesso, indipendentemente da come lo si valuta.

Se visto come un Galaxy S più grande, il Plus perde uno dei principali vantaggi del modello standard: l'impressionante rapporto potenza/dimensioni. È una cosa rara nel moderno mercato degli smartphone Android e c'è un motivo per cui nella nostra guida ai migliori smartphone Samsung abbiamo definito il Galaxy S22 standard come una delle scelte più vantaggiose.

D’altra parte, se visto come un’alternativa economica al modello Ultra, il Plus può offrire un display di dimensioni simili ad un costo inferiore, ma perde su tutto il resto: prestazioni, autonomia, fotocamere, memoria e altro.

(Image credit: Samsung)

A maggio 2020, il sito di notizie sudcoreano The Elec ha riportato le vendite della serie Galaxy S20 nel primo trimestre che mostravano come Galaxy S20 Plus fosse il più venduto. A quanto pare, il Plus ha raggiunto i 3,5 milioni su 8,2 milioni di unità totali vendute. Un anno dopo, Galaxy S21 Plus ha rappresentato la percentuale più bassa di dispositivi venduti (24%). Tuttavia, questo dato è apparentemente in linea con le previsioni di Samsung che assegnavano a Galaxy S21 il ruolo di forza trainante.

In seguito, con l’arrivo di Galaxy S22 Plus la situazione è peggiorata e, nel primo trimestre, il modello ha rappresentato il 17,1% delle vendite. Si giunge così all’11 gennaio 2023 quando The Elec riferisce che Samsung è intenzionata ad abbandonare il Galaxy S24 Plus.

Molteplici fonti e media hanno successivamente smentito il rapporto originale di The Elec, evidenziando che i nomi in codice DM1 e DM3 (DM sta per "Project Diamond") menzionati si riferiscono alla serie Galaxy S23, che quasi certamente avrà una variante Plus, e non alla serie S24.