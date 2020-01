Xbox Game Pass vs PlayStation Now: servizi di abbonamento a confronto

PS Now oppure Xbox Game Pass, a quale servizio di abbonamento avete deciso di iscrivervi? Al giorno d'oggi siamo sommersi da una miriade di servizi in abbonamento: Netflix , Amazon Prime , Disney Plus e Spotify, tutti in competizione per raggiungere i primi posti nella lista dei servizi veramente indispensabili.

Vale la pena ricordare che nessuna delle due piattaforme in questione può essere paragonata al modello in stile Netflix ma, con la popolarità di Xbox Game Pass e i vantaggi che PlayStation Now sta pensando di attuare, entrambi sono un mezzo più che vantaggioso per poter usufruire di validi videogiochi, soprattutto in questo periodo.

Se non potete giustificare il possesso di entrambi, vale la pena conoscere le differenze tra Xbox Game Pass e PlayStation Now. Quindi entreremo nel dettaglio di ogni servizio, descrivendone il costo e confrontando le rispettive librerie di videogiochi.

Xbox Game Pass vs PS Now: panoramica

(Image credit: Sony)

Sia Game Pass che PS Now sono servizi di abbonamento che, in cambio di una tariffa mensile fissa, vi danno accesso a una libreria di centinaia di videogiochi. Tuttavia, sarete possessori di questi videogiochi solo finché l'abbonamento resterà attivo.

Tuttavia ci sono delle differenze: PS Now vi consente di giocare in streaming scegliendo uno degli oltre 500 giochi della sua libreria, oltre a darvi la possibilità di scaricarli sul disco rigido della PS4. In seguito all'acquisizione da parte di Sony della società di giochi in cloud Gaikai, avvenuta nel 2012 per 380 milioni di dollari, gli utenti di PS Now possono giocare a titoli su un server remoto, sempre che connessione Internet sia abbastanza veloce.

Sony consiglia almeno 5 Mbps, ma realisticamente 10 Mbps sono il minimo per garantire un game-play privo di interruzioni, valore che può persino aumentare nel caso di esperienze grafiche più dettagliate. Tuttavia, anche se questo aspetto fa risparmiare spazio sul disco rigido, bisogna tenere presente il rischio di disconnessioni durante il gioco. In ogni caso, una connessione Ethernet è sempre preferibile al Wi-Fi per una miglior stabilità della rete.

PS Now è disponibile su PS4 e PC, consentendo ai possessori di mouse e tastiera di accedere a esclusive Sony come Bloodborne, The Last of Us e Uncharted.

Con Game Pass potrete invece scaricare i giochi direttamente su PC o su Xbox One, il che richiede spazio su disco rigido o SDD e il tempo necessario per scaricarli. Detto questo, è anche presente una funzionalità di Microsoft chiamata Fast Start che utilizza l'apprendimento automatico per scaricare prima le parti essenziali di un gioco e quindi di giocare prima ancora che sia completamente scaricato.

Game Pass non è un servizio di streaming (Microsoft sta sviluppando questa funzionalità con Project xCloud), tuttavia non c'è limite al numero di download di giochi e questi possono essere avviati anche offline, per un massimo di 30 giorni. Anche i videogiochi di Xbox 360 sono inclusi, anche se il servizio può essere utilizzato solo su Xbox One, mentre su PC è ancora in versione beta e dispone di una libreria ridotta.

Xbox Game Pass vs PS Now : i prezzi

(Image credit: Microsoft)

PlayStation Now può essere acquistato per periodi più lunghi a un valore sempre più scontato, tuttavia il servizio, attualmente, non è disponibile in Australia.

Un mese di PS Now costa €9,99, anche se di recente Sony ha applicato dei ribassi per contrastare il prezzo del Game Pass, proponendo piani trimestrali a €24,99 e annuali a €59,99. A conti fatti, 12 mesi di PS Now acquistati in un'unica soluzione costano poco meno di € 5 al mese. C'è anche una prova gratuita di 7 giorni che può essere annullata in qualsiasi momento, quindi potrete anche smettere per un mese se siete sommersi dagli impegni e avete meno tempo per giocare.

Il servizio Microsoft, tuttavia, viene fornito con una prova gratuita di due settimane e spesso con offerte Xbox Game Pass come ad esempio €1 per il primo mese.

Xbox Game Pass costa €9,99 al mese su console, con accesso alla beta del PC che al momento costa solo €1 per i primi tre mesi per poi passare successivamente a €4,99 al mese o €14,99 a trimestre.

Poi c'è Xbox Game Pass Ultimate, che costa ben €12 al mese, ma include vari servizi tra i quali Game Pass, Xbox Live Gold e Game Pass per PC. Acquistati separatamente, i singoli servizi costano molto di più. Si tratta di una soluzione ideale per chi possiede sia PC che Xbox One.

Xbox Game Pass vs PS Now : i videogiochi

(Image credit: Sony)

Nel corso del 2019 Xbox Game Pass è cresciuto in popolarità grazie all'aggiunta di alcuni videogiochi tripla A. Titoli molto attesi come The Outer Worlds sono stati lanciati in occasione del day one della piattaforma, insieme a esclusive Microsoft come Gears 5 , e in un futuro prossimo ci auguriamo di vedere altri titoli come ad esempio Halo: Infinite .

Ci sono circa 200 titoli Game Pass disponibili su console, e una raccolta più piccola di 150 titoli su Game Pass per PC, con videogiochi che entrano ed escono da questa lista ogni mese. Tenete d'occhio la scheda Game Pass nella vostra console per vedere quali nuovi giochi sono entrati a far parte di questo abbonamento. Potrete anche acquistare e conservare i giochi di Game Pass con una riduzione del 20% e uno sconto del 10% per i DLC associati.

PS Now dispone senza dubbio di un maggior numero di titoli, ma in entrambi i casi si parla di librerie davvero ben fornite. Nuovi titoli delle generazioni PS2, PS3 e PS4 vengono aggiunti ogni mese alla libreria PS che comprende oltre 650 giochi, inclusi titoli importanti come Red Dead Redemption 2 e le esclusive Sony The Last of Us e Horizon: Zero Dawn. A differenza del Game Pass, titoli di questo livello tendono a non comparire nel giorno di lancio. Detto questo, si tratta di un ottimo modo per riprodurre vecchi giochi senza avviare una console appartenente alla generazione precedente.

Xbox Game Pass vs PS Now: il verdetto

Oggi, Xbox Game Pass è il servizio più forte, ma PS Now sta costantemente riducendo il divario. Il fattore chiave che oscilla a favore della piattaforma Microsoft è la qualità della sua libreria e la velocità con di pubblicazione dei titoli. Naturalmente dipende dall'azienda e dalle rispettive esclusive.

D'altro canto PS Now sta migliorando a vista d'occhio. Sony ha ampliato la sua libreria con titoli molto validi, ridotto il prezzo e introdotto il download per integrare con le sue opzioni di streaming. Con il miglioramento della velocità della rete in generale, lo streaming diventerà un'opzione sempre più valida (vedi Google Stadia).

In entrambi i casi, Sony e Microsoft investiranno sicuramente nelle loro offerte di abbonamento. Il team verde punterà a capitalizzare il recente successo e probabilmente Sony dovrà iniziare a pubblicare i propri giochi su PS Now al momento del lancio, se vorrà recuperare. Con Google e persino Amazon che desiderano rivendicare la propria fetta della torta nel campo dei videogiochi, il migliore dei servizi in abbonamento potrebbe decidere la vittoria nella guerra delle console di nuova generazione.