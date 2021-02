Xbox cloud gaming su PC è sempre più vicino

Sappiamo che xCloud, il servizio Xbox cloud gaming di Microsoft arriverà su PC. E adesso alcuni nuovi screenshot ci mostrano il suo aspetto in funzione su browser web.

Secondo alcune fonti vicine a The Verge , il servizio di cloud gaming è in fase di test in vista di un'anteprima pubblica. Le immagini qui sotto ci mostrano un layout familiare, che ricorda molto l'app mobile di Xbox Game Pass.

Al suo stato attuale, l'app presenta un launcher quantomeno basilare, con suggerimenti sui giochi da provare e la possibilità di accedere velocemente ai titoli giocati di recente. Naturalmente, vi servirà un Xbox Controller per giocare in streaming sul browser e questa funzione nascosta potrebbe semplificare di molto il tutto.

Immagine 1 di 3 (Image credit: The Verge) Immagine 2 di 3 (Image credit: The Verge) Immagine 3 di 3 (Image credit: The Verge)

Vale la pena sottolineare anche il fatto che, per sfruttare i vantaggi di Xbox cloud gaming, dovrete iscrivervi a Xbox Game Pass Ultimate, il livello premium del servizio Microsoft, che costa €12,99 al mese.

Purtroppo non sono state ancora condivise le specifiche dei giochi provati via browser, come la risoluzione. Tuttavia ci aspettiamo un minimo di 720p e ci auguriamo che sia possibile aumentare la risoluzione in base alla connessione disponibile.

Il futuro è nel cloud?

(Image credit: The Verge)

La versione web di Xbox cloud gaming sembra essere limitata ai browser basati su Chromium, come Google Chrome e Microsoft Edge, un po' come avviene con Google Stadia. Di conseguenza, se siete utenti Safari, dovrete cambiare browser.

In ogni caso, con una versione web completamente funzionante del servizio di cloud gaming, Microsoft potrà finalmente superare le limitazioni imposte da Apple alle app iOS, nonché ai servizi cloud, che è alla base del motivo per cui xCloud è attualmente disponibile solo su Android. Una strada simile è stata percorsa da Google l'anno scorso.

Sebbene il cloud gaming non abbia ancora un'utenza molto nutrita, la possibilità di giocare ai titoli Xbox in movimento è un fattore molto positivo per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate. A differenza di Stadia, Xbox cloud gaming (ancora in beta) è un servizio complementare per chi gioca su console PC, dunque non è l'unico modo per sfruttare il pass.