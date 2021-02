Xbox Series X: una funzione nascosta consente al controller di connettersi a PC e smartphone con un click

Un dipendente Microsoft ha svelato una funzione finora sconosciuta che contente al controller Xbox Series X di passare da un dispositivo all'altro con un semplice click.

Sembra infatti che il controller di Xbox Series X|S sia in grado di memorizzare l'ultimo PC o dispositivo mobile al quale è stato associato tramite Bluetooth, permettendo all'utente di scegliere a quale dispositivo connettersi in modo rapido e intuitivo. Si tratta di una funzione che può far risparmiare un bel po' di tempo a tutti coloro che, finora, hanno utilizzato la funzione di sincronizzazione manuale per giocare dai loro smartphone Android o da PC tramite Xbox Game Pass.

Timo Wolf, dipendente Microsoft, ha condiviso l'informazione sul suo account Twitter mostrando quanto sia semplice utilizzarla, e onestamente ci chiediamo come mai Microsoft non l'abbia pubblicizzata.

Per connettervi all'ultimo PC o dispositivo al quale avete associato il controller Xbox Series X, vi basterà tenere premuto il tasto per la sincronizzazione (posto sulla parte superiore del controller) e attendere che il tasto Xbox lampeggi due/tre volte. Per tornare alla vostra Xbox Series X o Xbox Series S , vi basterà un doppio click sullo stesso tasto. Semplice no?

Wolf ha pubblicato un video per mostrare la funzionalità che trovate qui sotto.



Va specificato che questa opzione funziona solo connettendo il controller via Bluetooth, e non può essere utilizzata con l'adattatore Wireless Xbox.

Quick video proof using Xbox Series X Controller, Windows 10 PC & Xbox One X. Important: Learned through feedback this does not work to switch between Xbox & Xbox Wireless Adapter. Only Xbox & Bluetooth connection pic.twitter.com/6ROCXNMI6HFebruary 8, 2021

Xbox dove e quando volete

Ora che Microsoft ha reso l'ecosistema Xbox disponibile su PC e Android con il cloud gaming, avere la possibilità di passare da un dispositivo all'altro con un click è un'ottima notizia.

Grazie a questa funzione non avrete più bisogno di avere un controller Xbox Series X da dedicare unicamente al PC o al vostro smartphone, ma potrete scegliere su quale dispositivo giocare in modo rapido e risparmiando sull'acquisto di un controller supplementare.