Xbox Game Streaming: la nuova app Android per riprodurre i titoli in streaming, e non solo

Microsoft ha lanciato Xbox Game Streaming, un'app dedicata al sistema operativo Android con la quale sarà possibile riprodurre in streaming i titoli Xbox sul vostro smartphone, e non solo. L'applicazione differisce dal servizio Microsoft xCloud e consente a chiunque possieda uno smartphone Android di riprodurre in streaming tutti i titoli presenti nella libreria della propria console.

xCloud, al momento, funziona solo con i giochi Xbox Game Pass Ultimate che vengono riprodotti dai server Microsoft, piuttosto che dalla console. Qui sotto potete vedere un video che mette in chiaro le differenze tra le due app:

here’s my first look at Microsoft’s new Xbox Game Streaming feature. It turns an Xbox One console into a game streaming server to play games remotely on an Android phone. Full hands-on here: https://t.co/CzePiX9nne pic.twitter.com/b1fjfYzmNgOctober 30, 2019

Controllate la console da remoto

L’app Xbox per Android porta con se un nuovo design ispirato all’interfaccia next gen che sarà presente su Xbox One e Xbox Series X / S. Le console Xbox di nuova generazione disporranno di un controller aggiornato che include dei tasti dedicati alla condivisione, e Xbox Game Streaming per Android è studiata appositamente per sfruttare queste funzioni. Con essa, ad esempio, sarà possibile verificare quando una sequenza di gioco è stata catturata e caricata per condividerla istantaneamente sui social come Instagram, Facebook, WhatsApp, e altri.

Tuttavia non si tratta di un'applicazione limitata alla riproduzione e alla condivisione dei giochi. Scaricando Xbox Game Streaming sul vostro smartphone Android potrete infatti gestire da remoto Xbox Series X / S installando aggiornamenti e giochi, organizzare la libreria e lo spazio di archiviazione disponibile o semplicemente navigare il menù della console.

Xbox Game Streaming è disponibile da oggi per smartphone e tablet Android sul Google Play Store. L’app sarà presto disponibile per gli utenti iPhone, anche se dubitiamo che lo streaming dei giochi da Xbox One verrà esteso a smartphone e tablet iOS.

Fonte: The Verge