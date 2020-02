WatchOS 7: quando esce, funzioni, compatibilità

Nel 2019 WatchOS ha ricevuto interessanti aggiornamenti, tuttavia l'esperienza d'uso con Apple Watch 5 non è cambiata molto. Speriamo che watchOS 7 porti degli aggiornamenti consistenti per un eventuale Apple Watch 6 .

Di solito, l'uscita di un nuovo Apple Watch è seguita da un aggiornamento consistente del sistema operativo, ma Apple non ha ancora dichiarato nulla in merito.

Siamo certi però, che tutte le nostre domande troveranno risposta alla WWDC 2020, l'evento annuale che Apple dedica a stampa e sviluppatori.

Dritti al punto

Che cos'è? Il prossimo grande aggiornamento del sistema operativo di Apple Watch

Il prossimo grande aggiornamento del sistema operativo di Apple Watch Quando arriverà? Molto probabilmente alla fine di settembre

Molto probabilmente alla fine di settembre Quanto costerà? Dovrebbe essere gratuito

(Image credit: Apple)

WatchOS 7: beta e data d’uscita

Il prossimo aggiornamento annuale di watchOS dovrebbe essere disponibile dalla fine di settembre 2020, debuttando insieme all’Apple Watch 6 e i nuovi iPhone 12 .

È molto probabile che watchOS 7 sarà gratuito, così come ogni altro aggiornamento rilasciato da Apple. WatchOS 6 non era compatibile con Apple Watch 1 e Apple Watch 2, per cui l’azienda ha prontamente provveduto al ribasso del prezzo dell'Apple Watch 3, quindi ci aspettiamo che watchOS 7 sarà supportato da Apple Watch 3 e le versioni successive.

WatchOS 7: cosa aspettiamo

Non abbiamo ancora sentito nessuna indiscrezione riguardo quello che ci offrirà watchOS 7. Quando sentiremo le prime voci su Apple Watch 6, saremo in grado di farci un'idea sulle nuove funzionalità che verranno implementate in watchOS 7.

Senza dubbio, scopriremo le sue nuove feature al keynote della WWDC 2020,, che in genere si tiene all'inizio di giugno. In questa occasione vengono mostrati in anteprima alcuni prodotti che usciranno nel corso dell’anno, e Apple introduce gli aggiornamenti software che verranno progressivamente rilasciati nel corso dell'anno.

Nelle prossime settimane cominceranno ad aumentare le voci su iPhone 12, e queste potrebbe essere accompagnate da alcune indiscrezioni su Apple Watch 6 e WatchOS 7. Di seguito troverete alcune supposizioni formulate sulla base della nostra esperienza di settore.

(Image credit: Future)

Risparmio energetico migliorato

Abbiamo criticato molto l'Apple Watch 5 per la sua scarsa autonomia, di circa 24 ore. Certo, è disponibile una modalità di risparmio energetico, ma impedisce di accedere a qualunque funzione, permettendo solo di controllare che ore sono.

Questo non è quello che noi intendiamo con “funzione per il risparmio energetico” . Ci piacerebbe vedere una o più modalità di risparmio energetico "vere", che aumentino l’autonomia senza compromettere l’uso delle funzioni dello smartwatch. Saremmo soddisfatti anche con una modalità manuale, con cui la disattivazione delle singole funzioni viene lasciata all'utente (come il display always-on, ad esempio).

(Image credit: TechRadar)

Monitoraggio del sonno

A proposito di una migliore durata della batteria, uno dei motivi per cui vorremmo una maggiore autonomia è anche per poter indossare l'Apple Watch di notte al fine di monitorare la qualità del sonno. Aspettiamo da anni un’app proprietaria per il monitoraggio del sonno da Apple, e l'azienda potrebbe aggiungere questa applicazione su watchOS 7.

Chissà, forse Apple sta testando un nuovo sensore da abbinare alla propria app. Per il momento comunque il monitoraggio del sonno su Apple Watch rimane disponibile solo tramite app di terze parti.

Notifiche per i più smemorati

L'ecosistema Apple è ricco di varie tipologie di prodotti: iPhone, iPad, Macbook, Apple Watch, ecc. Sarebbe un peccato perdere uno di questi prodotti per distrazione, quindi speriamo che Apple renda disponibile un'app per aiutare gli utenti più smemorati.

Ad esempio, se posassimo l'iPhone al tavolino del bar e ci allontanassimo senza rendercene conto, sarebbe fantastico essere avvisati della dimenticanza tramite una notifica del nostro Apple Watch.

(Image credit: TechRadar)

Autenticazione biometrica

Una delle funzioni più interessanti di Apple Watch 6 potrebbe essere il Touch ID integrato nel display. Abbiamo sentito di un brevetto relativo a un wearable che prevede l’inserimento dell’antenna nel cinturino dell'orologio, al fine di liberare spazio all'interno dello smartwatch per uno scanner di impronte digitali.

Funzionerebbe con molti servizi basati su Touch ID che Apple continua a supportare per i vecchi iPhone, come l'iPhone 8. Sarebbe stupendo se Apple trovasse un modo diverso di introdurre l'autenticazione biometrica in Apple Watch, magari basato sul battito cardiaco del proprietario.

(Image credit: TechRadar)

App per il fitness più precise

Apple Watch è un ottimo compagno per gli sportivi, ma può ancora migliorare. Ci piacerebbe vedere un rilevamento più automatizzato degli allenamenti, che non preveda il passaggio manuale da un’app all’altra, e un monitoraggio delle ripetizioni più intelligente.