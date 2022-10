Un (buon) portatile al prezzo di uno smartphone: pazzesco!

Amazon ha deciso di replicare il Prime Day 2022, con l'iniziativa Offerte Esclusive Prime. Dall'11 al 12 ottobre, tutti gli abbonati ad Amazon Prime, avranno accesso a offerte e sconti esclusivi sull'intero catalogo, dall'abbigliamento agli accessori, dai liberi ai dischi, passando naturalmente per tutti i prodotti tecnologici che potete immaginare.

Fra gli altri prodotti hi-tech, Amazon propone un fortissimo sconto su un Chromebook Asus molto apprezzato, oggi a un prezzo imbattibile, pari a quello di uno smartphone di fascia media.

Incredibilmente leggero e compatto, questo Asus Chromebook C424MA farà la gioia degli utenti domestici e degli studenti: con tutta la potenza necessaria per gli utilizzi più comuni (navigazione, e-mail, documenti, contenuti in streaming), questo notebook offre tutto quello che potete desiderare da un PC portatile e non vi farà sentire affatto la mancanza di Windows.

Se avete uno smartphone Android, poi, non potrete fare a meno di apprezzare le funzioni di sincronizzazione e le app multipiattaforma.

(Si apre in una nuova scheda) prezzo più basso d... Asus Chromebook C424MA a €179 (Si apre in una nuova scheda) Un ottimo Chromebook, leggero e versatile, oggi al prezzo più basso mai visto per questo modello! Schermo FHD da 14" con GPU Intel HD Graphics 600 integrata, CPU Intel Celeron N4120 e 4 GB di RAM. Ideale per studenti e utenti domestici, facile da trasportare con soli 1,5 kg di peso!

Se vi interessano altre offerte sui prodotti informatici, consultate la pagina principale del Prime Day 2022 - PC e accessori.

Ricordate che i saldi sono destinati esclusivamente agli utenti Amazon Prime, e che dureranno dall'11 al 12 ottobre 2022.

Se non siete ancora abbonati, scoprite come iscrivervi ad Amazon Prime, e se siete fortunati, potrete accedere anche a un periodo di prova gratuito!