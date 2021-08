Tennis in streaming - Come guardare gli US Open 2021

Doppia occasione storica per Novak Djokovic agli US Open del 2021, dato che potrebbe diventare il giocatore più premiato negli incontri maschili e il primo uomo a vincere tutti e quattro i titoli del Grande Slam nello stesso anno solare dopo Rod Laver nel 1969. Continuate a leggere per sapere tutto quello che vi serve per guardare gli US Open in diretta streaming, compresi alcuni metodi per guardarli 100% GRATIS.

Naomi Osaka torna a difendere il titolo e la competizione sembra agguerrita, con Iga Swiatek, Maria Sakkari, Ashleigh Barty, Barbora Krejčíková e Aryna Sabalenka nella rosa delle contendenti. Serena Williams, invece, ha deciso di ritirarsi dalla competizione.

In ambito maschile ci sono più incertezze, con l'assenza di Federer, Nadal e del campione uscente Dominic Thiem. Dunque, potrebbe essere l'occasione buona per Daniil Medvedev e Alexander Zverev, ma anche per Stefanos Tsitsipas e Matteo Berrettini, che ha perso di un soffio sia il Roland Garros che il Wimbledon.

Siamo allo slam finale dell'anno, ed ecco come potrete godervi in streaming gli US Open 2021 ovunque vi troviate.

US Open 2021 - Il calendario di martedì 31 agosto

Arthur Ashe Stadium – ore 18

A. Zverev vs S. Querrey

A. Barty vs V. Zvoraneva

Sessione serale – ore 1:00

N. Djokovic vs H. Rune

V. Golubic vs B. Andreescu

Louis Armstrong Stadium – ore 17

Ka. Pliskova vs C. McNally

E. Raducanu vs J. Brady

F. Delbonis vs D. Shapovalov

Sessione serale – ore 1:00

A. Riske vs A. Pavlyuchenkova

T. Fritz vs A. De Minaur

Grandstand – ore 17

S. Caruso vs K. Nishikori

J. Chardy vs M. Berrettini

J. Loeb vs I. Swiatek

P. Kvitova vs P. Hercog

Court 17 – ore 17

S. Kwon vs R. Opelka

B. Bencic vs A. Rus

G. Monfils vs F. Coria

A partire dall’1:00

A. Potapova vs J. Pegula

Court 4 – ore 17

H. Baptiste vs S. Zhang

M. Trevisan vs C. Vandeweghe

P. Carreno Busta vs M. Cressy

J. Brooksby vs M. Ymer

Court 5 – ore 17

M. Mcdonald vs D. Goffin

Z. Diyas vs A. Anisimova

S. Korda vs N. Basilashvili

S. Rogers vs M. Brengle

Court 6 – ore 17

K. Khachanov vs L. Harris

C. Burel vs C. Tauson

S. Johnson vs M. Marterer

K. Muchova vs S. Sorribes Tormo

Court 7 – ore 17

L. Musetti vs E. Nava

O. Otte vs L. Sonego

A. Kontaveit vs S. Stosur

S. Hsieh vs C. Liu

Court 8 – ore 17

A. Sevastova vs K. Siniakova

A. Seppi vs M. Fucsovics

M. Cecchinato vs Z. Svajda

Court 9 – ore 17

P. Cuevas vs E. Escobedo

V. Gracheva vs N. Parrizas Diaz

T. Griekspoor vs J.-L. Struff

L. Samsonova vs K. Boulter

Court 10 – ore 17

M. Kostyuk vs M. Sakkari

P. Badosa vs A. Van Uytvanck

M. Purcell vs J. Sinner

F. Fognini vs V. Pospisil

Court 11 – ore 17

A. Tomljanovic vs K. Volynets

H. Hurkacz vs E. Gerasimov

A.K. Schmiedlova vs A. Krueger

T. Sandgren vs I. Ivashka

Court 12 – ore 17

D. Galfi vs P. Martic

Y. Hanfmann vs A. Bublik

R. Carballes Baena vs T. Paul

L. Davis vs V. Tomova

Court 13 – ore 17

A. Karatsev vs J. Munar

F. Ferro vs N. Hibino

Y. Nishioka vs J. Sock

M. Doi vs S. Sanders

Court 14 – ore 17

A. Ramos-Vinolas vs L. Pouille

C. Moutet vs S. Travaglia

S. Cirstea vs V. Kudermetova

J. Ostapenko vs N. Podoroska

Court 15 – ore 17

D. Kudla vs L. Djere

J. Thompson vs G. Mager

C. Bucsa vs J. Teichmann

D. Kovinic vs Kr. Pliskova

Come guardare gli US Open 2021 in streaming in Italia

US Open 2021 è su DAZN US Open 2021 streaming su DAZN a €19,99 DAZN trasmetterà tutti gli eventi sportivi degli US Open 2021, in streaming. Il servizio offre app per tutte le smart TV in commercio, per Android, iOS e piattaforme desktop, tramite browser web. L'abbonamento costa €29,99 al mese ma potete prendere un mese a €19,99, che sarà più che sufficiente per guardare il torneo in streaming. Poi potrete decidere se rinnovare o disdire. Vale la pena ricordare che DAZN è la piattaforma di riferimento anche per la serie A in streaming, nella stagione 2021/2022.Vedi offerta

Eurosport Player Potete abbonarvi a Eurosport Player per circa 8 euro e vedere praticamente tutti gli eventi degli US OPen 2021. I contenuti sono disponibili in streaming, su PC, smartphone, tablet e la maggior parte delle smart TV.Vedi offerta

Amazon Prime Video Potete vedere gli US Open in diretta, oppure i singoli eventi in differita e on demand, anche su Amazon Prime Video. Per farlo vi servirà l'abbonamento di base, più il pacchetto extra Discovery+. Vedi offerta

LIVENow - Le migliori partite degli US Open 2021

LIVENow presenta le migliori partite dello US Open 2021 in pay per view sulla piattaforma da lunedì 30 agosto a domenica 12 settembre. Sarà possibile acquistare il biglietto per ogni singola partita al costo di 2,99 euro.

Abbonandovi a DAZN, potrete accedere senza alcun costo aggiuntivo ai 2 canali Eurosport, chiamati Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD che hanno l'esclusiva degli US Open.

L’applicazione di DAZN può essere scaricata su tutti dispositivi più recenti, inclusi smartphone, tablet, e PC, ed è disponibile sia in versione iOS che in quella Android. Per accedere alla diretta streaming delle olimpiadi in italiano è necessario essere residenti in Italia.

Eurosport è un’altra piattaforma a pagamento molto apprezzata dagli utenti e interamente dedicata allo sport. Non solo permette di accedere alla diretta degli US Open 2021, ma anche di rimanere sempre aggiornati sui risultati e sulle ultime notizie. Anche in questo caso la piattaforma è disponibile per tutti i dispositivi recenti ed è dotata di un sistema di geo-localizzazione.

In alternativa, potete abbonarvi a Discovery+, e ottenere comunque l'accesso agli eventi sportivi di Tokyo 2020 in streaming.

LIVENow, invece, proporrà gli highlight dell'evento, con le partite più importanti, che potrete acquistare anche singolarmente con la formula pay per view.

Come guardare gli US Open in diretta streaming dall'estero

Se vi trovate all'estero durante gli US Open, potreste avere dei problemi ad accedere alle partite. Non preoccupatevi, si tratta solo del cosiddetto geo-block, che potete risolvere facilmente.

Per fortuna, infatti, potrete utilizzare una VPN, che vi consente di ignorare i confini digitali e guardare contenuti da tutto il mondo.

Utilizzate una VPN per guardare in live streaming gli US Open 2021 ovunque vi troviate.

Usare una VPN è semplicissimo:

1. Scaricate e installate la vostra VPN: la nostra prima scelta è ExpressVPN

2. Connettetevi alla corretta posizione server: aprite l'app VPN e scegliete la posizione da cui desiderate collegarvi

3. Andate alla diretta streaming dell'emittente: collegatevi al vostro servizio a pagamento per poter accedere dall'estero al vostro servizio a pagamento preferito.

Come guardare il torneo di tennis US Open GRATIS

I fan australiani sono più importanti, dato che potranno vedere gli US Open gratis. L'unico problema è l'orario. ESPN copre interamente gli US Open e questo canale è incluso nel pacchetto di base di Kayo Sports al costo di 25 dollari al mese, con due dispositivi utilizzabili contemporaneamente. Kayo Sports Premium Package offre tre streaming contemporanei e costa 35 dollari al mese. Se per voi la lingua non è un problema e vi accollate gli orari non esattamente comodi, potreste iscrivervi alla prova GRATUITA di 14 giorni di Kayo, utilizzando una VPN come vi abbiamo spiegato più sopra.

Chi ha vinto la scorsa edizione degli US Open?

I campioni uscenti sono Dominic Thiem e Naomi Osaka, che ha vinto anche nel 2018. Thiem, purtroppo, si è ritirato per un infortunio al polso.

Qual è il calendario degli US Open?

Il torneo US Open 2021 inizia lunedì 30 agosto e si conclude due settimane dopo, domenica 12 settembre.

La finale femminile in singolo si terrà sabato 11 settembre. Quella maschile è fissata per il giorno successivo, con la chiusura del torneo.

I primi otto giorni riguardano i round 1-3 e il round di 16, durante il quale emergeranno i primi candidati alle finali.

I quarti di finale iniziano lunedì 7 settembre e da quel momento vedremo assottigliarsi la rosa dei possibili contendenti

A quanto ammontano i premi degli US Open

Dal 1973, il premio è uguale per gli uomini e per le donne.

I campioni di quest'anno riceveranno 2,5 milioni di dollari ciascuno.

I doppi maschile e femminile prevedono un premio di 660 mila dollari a coppia.

In totale, il montepremi ammonta a 57,5 milioni di dollari, da suddividere per le varie premiazioni.

Chi sono i favoriti degli US Open 2021?

Il n. 1 del mondo è Novak Djokovic ed è anche il favorito per il singolo maschile.

Tra le donne, abbiamo Naomi Osaka e Ashleigh Barty, ma non mancano altre contendenti di rilievo come Iga Swiatek, Angelique Kerber, Coco Gauff, Maria Sakkari, Aryna Sabalenka, Sofia Kenin, Karolina Pliskova ecc.

TechRadar Italia prova e recensisce i servizi VPN entro i termini di un utilizzo legale, come ad esempio:

1 Per accedere a un servizio disponibile in un altro paese (rispettandone i termini delle condizioni d'uso).

2 Per salvaguardare la sicurezza online e proteggere la privacy quando si è all'estero TechRadar Italia non supporta o incoraggia in alcun modo l'utilizzo fraudolento dei servizi VPN.

Ricordiamo che usufruire di contenuti pirata infrange la legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941).