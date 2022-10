Samsung Galaxy S23, primo scatto con la lente da 200MP: lo zoom è spaventoso

L'arrivo di Samsung Galaxy S23 è previsto per febbraio 2023, e tra le novità più interessanti che troveremo sul nuovo top di gamma ci sono importanti aggiornamenti nel comparto fotografico.

Parlare di megapixel o apertura delle lenti non è sufficiente per farsi un'idea concreta di cosa è realmente capace di fare uno smartphone, ma se l'immagine trapelata sul social cinese Weibo (Si apre in una nuova scheda) appartenesse realmente a un Galaxy S23 Ultra, potremmo affermare senza troppi dubbi che il salto di qualità rispetto al precedente top di gamma Samsung è evidente.

La foto, pubblicata dal noto leaker Ice Universe e condivisa da Galaxy Club (Si apre in una nuova scheda) e GSMArena (Si apre in una nuova scheda), mostra una comparativa tra due immagini scattate con lo zoom 16x dell'attuale top di gamma Samsung Galaxy S22 Ultra e del modello che prenderà il suo posto nel 2023 ritagliate ulteriormente per mostrare il livello di dettaglio.

L'immagine scattata con il sensore da 200MP (quello di Galaxy S23 Ultra) si trova a fianco di uno scatto identico appartenente alla fotocamera da 108MP di S22 Ultra.

Anche senza sforzare troppo la vista appare chiaro che il sensore da 200MP è capace di produrre scatti più nitidi e dettagliati, anche zoomando al massimo.

Grandi passi in avanti

Prima del post, Ice Universe aveva già parlato dei miglioramenti relativi agli scatti in condizioni di scarsa illuminazione e alle maggiori capacità del teleobiettivo di Galaxy S23 Ultra.

L'immagine pubblicata su Weibo fa pensare che il leaker sia riuscito ad entrare in possesso di un prototipo di S23 Ultra, o perlomeno che abbia un contatto con una fonte interna all'azienda. Comunque sia, Ice Universe parla del "più grande miglioramento per il top di gamma Samsung degli ultimi cinque anni" - riferendosi nello specifico alla fotocamera.

Tuttavia, non siamo certi che le fotocamere delle varianti Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus migliorino di pari passo. Da quello che abbiamo sentito finora, è probabile che i comparti fotografici degli altri due Galaxy S23 rimangano invariati rispetto ai modelli attuali.

Analisi: il gioco dei numeri

Sulla base di questo leak, per la verità molto vago, sembra che la fotocamera di S23 Ultra sia in grado di garantire risultati decisamente migliori rispetto a quelli dell'attuale Galaxy S22 Ultra, che al momento è uno dei migliori smartphone per la fotografia sul mercato.

L'inclusione di un sensore principale da 200MP è senza dubbio un punto a favore ma, come detto in precedenza, il numero di megapixel è ben lungi dall'essere l'unico fattore da considerare quando si valuta l'effettiva qualità della fotocamera di uno smartphone.

Anche la dimensione dei pixel, ovvero la quantità di luce che sono in grado di raccogliere, è fondamentale, così come l'elaborazione AI applicata alle immagini e ai filmati (Ice Universe afferma che l'elaborazione AI è stata disattivata prima di scattare la foto pubblicata su Weibo).

Basti pensare agli smartphone della gamma Google Pixel, noti per produrre foto spettacolari grazie all'eccellente sistema di elaborazione delle immagini di cui dispongono: ricordiamo che il Google Pixel 7 ha un sensore da 50 MP, ma è tra i migliori cameraphone in commercio, mentre si negli anni si sono viste fotocamere da 100MP piuttosto deludenti a confronto.

In altre parole, prima di valutare le prestazioni della fotocamera del prossimo top di gamma Samsung, dovremo aspettare dei test approfonditi. Tuttavia, da quanto si è visto e sentito finora, la fotocamera del prossimo top di gamma Samsung sembra piuttosto promettente.