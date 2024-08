Samsung: in sviluppo nuovi dispositivi pieghevoli e arrotolabili

The Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung ha messo sul mercato due nuovi telefoni pieghevoli, il Galaxy Z Fold 6 e il Galaxy Z Flip 6 - ma sembra che ci siano ancora più fattori di forma in arrivo, secondo il dirigente Samsung Chung Yi.

Parlando alla conferenza iMid 2024 (via PhoneArena), Yi ha detto che "vari prodotti con fattore di forma, come i multipieghevoli a doppio ripiegamento e gli arrotolabili" sono attualmente in fase di sviluppo presso Samsung.

Sebbene non sia stato indicato alcun calendario per il lancio di questi dispositivi, considerando che Samsung è stata pioniera del fattore di forma dei telefoni pieghevoli, è probabile che sarà anche una delle prime ad arrivare sul mercato con questi altri design.

Tuttavia, sembra che Huawei sarà la prima a rilasciare un telefono doppiamente pieghevole (o triplamente pieghevole, a seconda che si contino le cerniere o i pannelli dello schermo): ha un portatile che pare uscirà il mese prossimo.

Bisogna avere pazienza

Samsung has already shown off rollable screens (Image credit: Samsung Display)

Questa notizia non sorprenderà i seguaci di Samsung, anche perché l'azienda ha una solida storia di sperimentazione di innovazioni e idee prima che vengano adottate dal grande pubblico: i telefoni pieghevoli ne sono un esempio.

Abbiamo già visto una dimostrazione display pieghevoli da parte di Samsung Display, quindi sappiamo che la tecnologia è in fase di sviluppo. La domanda è quanto velocemente possa essere pronta per la produzione di massa a un prezzo che non sia esorbitante.

Precedenti indiscrezioni hanno suggerito che potremmo vedere un telefono pieghevole già nel 2025 e, sebbene ciò possa sembrare un po' ottimistico visto che ci avviciniamo all'ultimo terzo del 2024, questi display sono in lavorazione da diversi anni.

Nel frattempo, altri produttori di telefoni non si sono ancora impegnati nell'idea dei telefoni pieghevoli. Sebbene le voci di un iPhone pieghevole continuino ad apparire di tanto in tanto, non sembra che Apple si allontanerà dal fattore di forma standard del telefono ancora per un po'.