Samsung Galaxy S23, arrivano nuovi dettagli su fotocamera e batteria

La serie Samsung Galaxy S23, composta dal modello standard, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, lo scorso mese ha ricevuto la 3C con supporto alla ricarica rapida da 25W.

Non sono state confermate le dimensioni delle batterie: secondo alcune indiscrezioni, la batteria di Galaxy S23 avrebbe una capacità di 1.900mAh (200mAh più grande rispetto a Galaxy S22).

Ora sono trapelate delle notizie anche sui modelli Plus e Ultra: secondo GalaxyClub (Si apre in una nuova scheda), Galaxy S23+ avrebbe una batteria da 4.700mAh (sempre 200mAh rispetto alla controparte della serie precedente). Galaxy S23 Ultra, invece, non riceverebbe nessun miglioramento rispetto alla batteria da 5.000mAh di S22 Ultra.

La stessa fonte ha condiviso anche qualche informazione sulla fotocamera, sostenendo che S23 e S23+ avranno una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP, con la stessa risoluzione dei predecessori.

Manca ancora qualche mese alla presentazione della serie Samsung Galaxy S23, quindi non ci resta che aspettare per scoprire come saranno effettivamente i nuovi smartphone Samsung del 2023.