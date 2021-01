Samsung Galaxy S21 vs Galaxy S20: il confronto

La famiglia Samsung Galaxy S21 è ufficiale da ieri, 14 gennaio 2021. CI sono tre modelli, come l'anno scorso, e quello principale è S21. Così come con Galaxy S20, ci aspettiamo che il nuovo smartphone finisca velocemente nella lista dei migliori smartphone.

Entrambi sono eccellenti smartphone e senza dubbio punta di diamante nella lista dei migliori smartphone Samsung, ed entrambi sono acquisti interessanti per chi cerca un nuovo smartphone. S21 è nuovo e costa di più, S20 è dell'anno scorso e costa un po' meno. Ma ci sono tanti dettagli da prendere in considerazione in un confronto tra Galaxy S20 Vs Galaxy S21. Vediamo quali.

Samsung Galaxy S21 vs Galaxy S20 prezzo

Galaxy S20 costava 1029 euro, in versione 5G, e aveva 12/128GB di memoria. La prima notizia è che Galaxy S21 costa meno: il prezzo di partenza è fissato a €879 ma avrete 8 GB di RAM, mentre lo storage resta 128 GB. Non c'è una versione 4G di S21, che sarebbe potuta costare un po' meno.

Galaxy S21 resta un uno smartphone molto costoso, ma meno del modello precedente.

Design

Il design non è molto diverso, tra i due smartphone. L'unico dettaglio che ne marca la differenza riguarda il design del modulo fotografico. La cover posteriore è di vetro nel caso si S20, mentre S21 usa un materiale che Samsung chiama Glasstic, cioè plastica lavorata affinché sembri vetro.

Si tratta di un materiale più economico. Non dà la stessa sensazione del vetro nelle mani, ma è più resistente e la presta risulta meno scivolosa. Il che non è male, anche perché un recente sondaggio suggerisce che molti consumatori preferiscono la plastica.

Entrambi gli smartphone hanno un connettore USB-C e i soliti pulsanti. Nessuno dei due ha la presa jack da 3,5 mm.

Tanto Galaxy S20 quanto Galaxy S21 hanno tre colori tra cui scegliere: blu, rosa e grigio per il modello dell'anno scorso; grigio, bianco e viola quest'anno. Come sempre anche i colori hanno nomi piuttosto creativi.

Display

Lo schermo di Samsung Galaxy S21 fa un passo indietro rispetto a Galaxy S20.

Entrambi hanno una diagonale da 6,2" con un piccolo foro per la fotocamera frontale, e frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Entrambi sono supportano HDR10+ e hanno il sensore di impronte sotto lo schermo. Ma S21 ha una risoluzione minore.

Galaxy S20 infatti arriva a 1440x3200 pixel (Quad HD), mentre S21 si ferma a 1080x2400 (FullHD+).

Non significa necessariamente che Galaxy S20 sia il migliore dei due però. Vale la pena di ricordare che S20 usa davvero la massima risoluzione oppure la frequenza 120 Hz, quindi non potrete avere entrambi allo stesso tempo. L'esperienza quotidiana, dunque, sarà più o meno la stessa con entrambi gli smartphone, per quanto riguarda lo schermo.

Fotocamera

Guardando alle specifiche, Galaxy S21 ha lo stesso comparto fotografico di Galaxy S20: sensore principale da 12MP, teleobiettivo da 64MP e ultragrandangolo da 12MP. Sensori e lenti sembrano gli stessi, e anche la fotocamera frontale da 10 megapixel sembra la stessa.

Con Galaxy S21 arrivano però alcune nuove modalità, in particolare per la registrazione video, che non sono disponibili su Galaxy S20. Potrebbero arrivare con un aggiornamento? Forse sì, tecnicamente, ma non è detto che Samsung decida di farlo.

Tra le novità abbiamo Director's View, che permette di vedere in tempo reale il video di tutte e tre le lenti posteriori, e di passare dall'una all'altra in ogni momento. La modalità VLogger invece permette di registrare un video doppio, usando la fotocamera posteriore e quella anteriore allo stesso tempo.

Ritroviamo la modalità Single Take, già vista su Galaxy S20, ma con qualche miglioramento. Le funzioni AI sono migliorate, così come la registrazione slow-motion.

Non ci sembrano comunque differenze enormi e crediamo che per quanto riguarda la fotocamera Galaxy S20 e Galaxy S21 si possano considerare equivalenti.

Caratteristiche e funzioni

Galaxy S20 arrivò sul mercato con Android 10 mentre S21 con Android 11, ma oggi entrambi i modelli hanno l'ultima versione, personalizzata con l'interfaccia One UI di Samsung.

Quanto al processore, Galaxy S20 usa l'Exynos 990, mentre S21 monta Exynos 2100. Come sempre, Samsung propone anche varianti con processore Qualcomm Snapdragon ma non in Europa. Non le teniamo quindi in considerazione.

Il nuovo processore promette una maggiore efficienza ma nell'uso quotidiano non ci sono grosse differenza. I 4 GB di memoria in più rappresentano una distinzione più rilevante, ma anche in questo caso il valore numerico non si riflette poi molto nell'uso quotidiano.

Batteria

ITanto Samsung Galaxy S21 quanto S20 hanno una batteria da 4.000 mAh, ma crediamo che il modello 2021 possa durare un po' di più grazie a hardware più efficiente e un software leggermente migliorato. Anche in questo caso, comunque, non ci aspettiamo una differenza enorme.

Entrambi supportano la ricarica rapida da 25 watt, la ricarica wireless e la ricarica wireless inversa, grazie a cui lo smartphone si può trasformare in una base di ricarica per un altro dispositivo - come degli auricolari.

Per quanto riguarda batteria e ricarica, non ci sono grosse differenze tra Galaxy S20 e Galaxy S21.

Conclusioni: meglio Galaxy S20 o Galaxy S21

Il Samsung Galaxy S21 non porta grandi novità rispetto al suo predecessore. Anzi c'è almeno un aspetto su cui fa un passo indietro.

D'altra parte Samsung ha ridotto il prezzo di lancio, il che rende più appetibile Galaxy S21 rispetto a quanto costava Galaxy S20 appena uscito. Ovviamente qui la parola chiave è "appena uscito".

Considerati i prezzi reali di Galaxy S20, e il fatto che è sostanzialmente identico a S21, crediamo che per il momento tra i due sia da preferire il modello 2021.

Questo finché riuscirete a trovare negozi che lo hanno in magazzino e che fanno prezzi ragionevoli. Galaxy S20 infatti è fuori produzione e a un certo punto non sarà disponibile da nessuna parte.

In altre parole: se trovate Samsung Galaxy S20 a un prezzo davvero competitivo rispetto a Galaxy S21, prendetelo serenamente. Altrimenti Galaxy S21 sembra una proposta eccellente per chi cerca un nuovo smartphone.